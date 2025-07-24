Самое сложное в политике России в отношении государств бывшего СССР – это четкое определение наших собственных целей: чего мы, собственно говоря, хотим в первую очередь?17 комментариев
Депутаты предложили создать фотобанк потерявшихся животных на Госуслугах
Владислав Даванков и Ярослав Самылин от фракции «Новые люди» предложили создать на портале «Госуслуги» федеральный фотобанк потерявшихся питомцев с применением искусственного интеллекта, письмо с предложением они направили министру цифрового развития Максуту Шадаеву.
«Партия «Новые люди» предлагает создать на базе портала «Госуслуги» единый федеральный фотобанк домашних животных. Любой гражданин, приют или ветклиника сможет загрузить фото найденного животного, а система с помощью ИИ мгновенно сравнит его с фотографиями из базы потерявшихся питомцев, уведомив владельца», – приводит ТАСС выдержку из письма авторов инициативы.
Депутаты пояснили, что чипирование животных в России недостаточно распространено, поэтому идентифицировать найденного питомца удается не всегда. При этом искусственный интеллект (ИИ) демонстрируют точность распознавания кошек и собак на уровне до 98%.
Предлагаемый Даванковым и Самылиным сервис решит острую социальную проблему и покажет лидерство России в применении ИИ для повседневных нужд людей, считают депутаты.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в РЖД планируют упростить оформление билетов для пассажиров с питомцами благодаря сохранению данных животных в личном кабинете.