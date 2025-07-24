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    Самое сложное в политике России в отношении государств бывшего СССР – это четкое определение наших собственных целей: чего мы, собственно говоря, хотим в первую очередь?

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    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Протесты на Украине как важный симптом

    Протест более не табу. Критика властей не воспринимается как «игра на противника». Именно этот эффект позволял офису Зеленского заметать под ковер множество проблем.

    5 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Украинская православная церковь безропотно идет на заклание

    Если система не сопротивляется нигде и никак – а Украинская православная церковь не сопротивляется действиям незаконных украинских властей – то ее можно уничтожать не только с помощью вооруженных бандитов, но и на законодательном уровне.

    7 комментариев
    24 июля 2025, 05:34 • Новости дня

    Депутаты предложили создать фотобанк потерявшихся животных на Госуслугах

    Tекст: Ирма Каплан

    Владислав Даванков и Ярослав Самылин от фракции «Новые люди» предложили создать на портале «Госуслуги» федеральный фотобанк потерявшихся питомцев с применением искусственного интеллекта, письмо с предложением они направили министру цифрового развития Максуту Шадаеву.

    «Партия «Новые люди» предлагает создать на базе портала «Госуслуги» единый федеральный фотобанк домашних животных. Любой гражданин, приют или ветклиника сможет загрузить фото найденного животного, а система с помощью ИИ мгновенно сравнит его с фотографиями из базы потерявшихся питомцев, уведомив владельца», – приводит ТАСС выдержку из письма авторов инициативы.

    Депутаты пояснили, что чипирование животных в России недостаточно распространено, поэтому идентифицировать найденного питомца удается не всегда.  При этом искусственный интеллект (ИИ) демонстрируют точность распознавания кошек и собак на уровне до 98%.

    Предлагаемый Даванковым и Самылиным сервис решит острую социальную проблему и покажет лидерство России в применении ИИ для повседневных нужд людей, считают депутаты.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в РЖД планируют упростить оформление билетов для пассажиров с питомцами благодаря сохранению данных животных в личном кабинете.

    23 июля 2025, 13:02 • Новости дня
    Кремль подтвердил переговоры с Украиной в Стамбуле в среду
    Кремль подтвердил переговоры с Украиной в Стамбуле в среду
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В Стамбуле в среду состоится третий раунд переговоров между Россией и Украиной, основным вопросом которых станет обсуждение проектов меморандумов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что российская делегация отправилась в Стамбул для участия в третьем раунде прямых переговоров с Украиной, передает ТАСС.

    По его словам, встреча запланирована на вечер в среду, стороны намерены обсудить основные вопросы, связанные с проектами меморандумов, которыми обменялись во время второго раунда переговоров.

    Песков уточнил, что работа над согласованием меморандумов фактически является подготовкой к возможной встрече на высшем уровне между Россией и Украиной, на которой настаивает украинская сторона.

    Он добавил, что назначение саммита без предварительного согласования меморандумов Москва считает нецелесообразным, так как в этом случае лидерам государств пришлось бы выполнять «черновую, очень сложную и емкую работу».

    Источник сообщал, что российская делегация отправилась в Турцию для проведения нового раунда переговоров с украинскими представителями.

    Переговоры Москвы и Киева в Стамбуле планируются вечером в среду.

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    23 июля 2025, 20:54 • Новости дня
    Мигрант забил мужчину в подмосковном Чкаловском

    В Подмосковье задержали уроженца Средней Азии по подозрению в убийстве

    Tекст: Денис Тельманов

    Тело 50-летнего мужчины нашли у мусорного контейнера после конфликта с мигрантом, который затем скрылся с места происшествия.

    Как сообщает Главк МВД РФ по Московской области, в поселке Чкаловский Щелковского района обнаружено тело мужчины около жилого дома у мусорного контейнера.

    Правоохранители выяснили, что между погибшим и 34-летним уроженцем одной из стран Средней Азии произошел конфликт, который перерос в драку.

    По данным полиции, в ходе ссоры мигрант нанес оппоненту телесные повреждения, после чего скрылся с места преступления.

    «Фигурант дела был задержан в кратчайшие сроки сотрудниками уголовного розыска», – сообщили в ведомстве. В настоящее время подозреваемый доставлен в следственные органы для проведения дальнейших процессуальных действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Пензе семнадцатилетняя школьница смогла вырваться из рук мужчины-иностранца, который напал на нее на оживленной улице. В апреле в Петербурге повар из стран ближнего зарубежья избил своего коллегу из-за салата «Айсберг».

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    22 июля 2025, 21:35 • Видео
    Новая проблема Украины: у ЕС кончились деньги

    Дальнейший план действий Украины, согласно которому Евросоюз будет покупать для ВСУ американское оружие, под угрозой. Причина банальна: у стран Евросоюза закончились деньги. В первую очередь это касается Франции.

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    23 июля 2025, 22:27 • Новости дня
    Мединский назвал условие для встречи Путина и Зеленского

    Мединский заявил о важности проработки условий перед встречей Путина и Зеленского

    Мединский назвал условие для встречи Путина и Зеленского
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Россия донесла до Украины, что встреча президента Владимира Путина и Владимира Зеленского должна быть хорошо проработана, чтобы она состоялась, и на ней поставить точку, заявил глава российской делегации Владимир Мединский.

    Необходимость тщательно подготовить встречу между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским подчеркнул глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский, передает ТАСС.

    Он отметил, что для проведения встречи лидеров необходимо проработать условия соглашения и понять, что на этой встрече обсуждать.

    «На такой встрече надо не обсуждать, а ставить точку. Встречаться, чтобы все обсуждать заново, не имеет смысла. Как у нас говорят: «Конец – делу венец», – подчеркнул Мединский.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил о запрете Киева на переговоры с Путиным.

    Зеленский обозначил ключевыми для Киева вопросами на предстоящих переговорах возвращение пленных и организацию встречи на высшем уровне.

    Третий раунд переговоров в закрытом режиме между делегациями России и Украины завершился в Стамбуле.

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    23 июля 2025, 19:30 • Новости дня
    В России 56 человек оформили на себя 1,2 млн сим-карт

    Минцифры выявило 56 человек, на которых оформлено 1,2 млн сим-карт

    В России 56 человек оформили на себя 1,2 млн сим-карт
    @ РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В России выявлены 56 человек, на которых оформлено 1,2 млн сим-карт, сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев на совещании президент России Владимира Путина с правительством.

    Шадаев подчеркнул, что правоохранительные органы должны обратить внимание на ситуацию с оформлением большого числа сим-карт на ограниченное число лиц, передает «Интерфакс».

    «Нам кажется, что правоохранителям нужно обратить на это внимание, потому что, скорее всего, они используются в какой-то деятельности», – заявил он.

    По словам министра, с 1 апреля все пользователи портала «Госуслуги» получили данные о количестве мобильных номеров, зарегистрированных на них. В общей сложности информация была направлена примерно 150 млн пользователей. Шадаев напомнил, что согласно новому закону, принятому в конце прошлого года, до 1 ноября гражданам разрешается оставить себе не более 20 сим-карт.

    Весной Россияне получили возможность блокировать на «Госуслугах» подозрительные сим-карты.

    В прошлом году Госдума одобрила лимит в 20 SIM-карт на каждого россиянина, а также поправки в законопроект, ужесточающий правила оборота «серых» SIM-карт.

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    23 июля 2025, 14:21 • Новости дня
    «АвтоВАЗ» объяснил появление логотипа Renault на деталях Iskra
    «АвтоВАЗ» объяснил появление логотипа Renault на деталях Iskra
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    В пресс-службе автоконцерна сообщили, что компоненты с маркировкой Renault были заказаны до передачи предприятия российским владельцам, повторный заказ деталей признан невыгодным.

    В пресс-службе «АвтоВАЗа» объяснили, что проект Lada Iskra стартовал еще при акционерах из Renault, поэтому часть оснастки и пресс-форм для деталей заказывалась в тот период, передает РИА «Новости».

    В компании подчеркнули, что менять логотип на уже изготовленных компонентах нецелесообразно с экономической точки зрения.

    «Проект начался еще при французских акционерах и часть оснастки и пресс-форм заказывалась еще в то время. Поэтому там лого «Рено». Перезаказывать новые пресс-формы только ради другого логотипа экономически нецелесообразно. Мы подтверждаем, что в номенклатуре деталей и компонентов, используемых для сборки Iskra, более 90% – это российское производство и поставщики».

    Серийное производство Lada Iskra стартовало 19 марта в Тольятти, а продажи начались 20 июля в Москве, Петербурге и Тольятти по цене от 1,25 млн рублей.

    Ранее Renault передал свой пакет акций «АвтоВАЗа» государству, но сохранил опцион на выкуп доли в течение шести лет.

    Возможность возврата Renault обсуждается при условии соблюдения ряда требований российской стороны, в частности поставки комплектующих и инвестиций.

    Президент России Владимир Путин отмечал, что западным компаниям не будут предоставляться преференции при возвращении на рынок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин отметил успехи «АвтоВАЗа» с 2022 года. В стране производят собственные новые модели машин и заменяют компонентную базу, несмотря на действующие ограничения.

    Эксперты указывают, что новая Lada Iskra рассчитана на среднего россиянина и доступна по цене до полутора миллионов рублей. Продажи Lada Iskra, которая представлена в трех вариантах кузова по цене от 1,249 млн рублей, стартуют 20 июля 2025 года в Тольятти, Москве и Петербурге.

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    23 июля 2025, 21:25 • Новости дня
    Переговоры Москвы и Киева в Стамбуле завершились

    Tекст: Валерия Городецкая

    Третий раунд переговоров между делегациями России и Украины завершился в Стамбуле.

    Переговоры проходили на русском языке, они стартовали в 20:37 по московскому времени и продолжались около 40 минут, передает ТАСС.

    Напомним, в среду в Стамбуле в закрытом режиме стартовали переговоры делегаций России и Украины.

    До встречи в расширенном составе главы делегаций Владимир Мединский и Рустем Умеров провели отдельные переговоры тет-а-тет во дворце Чираган.

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    23 июля 2025, 21:34 • Новости дня
    Сийярто назвал условие для достижения мира на Украине

    Сийярто заявил о необходимости российско-американского соглашения для урегулирования на Украине

    Сийярто назвал условие для достижения мира на Украине
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Денис Тельманов

    Венгерский министр Петер Сийярто подчеркнул, что только масштабное сотрудничество Москвы и Вашингтона способно привести к завершению конфликта на Украине.

    Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что для окончания войны на Украине необходимо заключить крупное, всеобъемлющее и многогранное российско-американское соглашение о сотрудничестве, передает ТАСС.

    По его словам, подобное соглашение является ключом к достижению долгосрочного мира и стабильности не только для Украины, но и для всего мира.

    В интервью телеканалу М1 Сийярто отметил: «Для окончания войны на Украине необходимо крупное, всеобъемлющее, многогранное российско-американское соглашение о сотрудничестве».

    Кроме того, он выразил уверенность, что такое соглашение приведет к укреплению международной безопасности. Ранее Сийярто также говорил о надежде, что дипломатические усилия улучшат отношения между Россией и США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Венгрии раскритиковал решение Конституционного суда Украины отменить закон об основах государственной языковой политики. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто объявил, что Будапешт будет блокировать заседания комиссии Украина – НАТО, пока не будет изменен закон об образовании, принятый в 2017 году.

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    23 июля 2025, 22:12 • Новости дня
    Мединский: Россия передала Украине более 7 тыс. тел бойцов ВСУ

    Мединский сообщил о передаче Россией Украине более 7 тыс. тел бойцов ВСУ

    Мединский: Россия передала Украине более 7 тыс. тел бойцов ВСУ
    @ Александр Рюмин/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Россия передала украинской стороне более 7 тыс. тел погибших военнослужащих ВСУ в рамках завершенного обмена после третьего раунда переговоров, сообщил помощник президента России Владимир Мединский.

    Россия завершила обмен телами погибших военнослужащих с Украиной, передает ТАСС. Владимир Мединский сообщил, что российская сторона передала Украине более 7 тыс. тел бойцов ВСУ.

    Он отметил, что российская сторона в ходе этого обмена получила обратно небольшое количество своих погибших.

    Ранее завершился третий раунд переговоров между делегациями России и Украины завершился в закрытом режиме в Стамбуле.

    Стороны договорились об обменах военных и гражданских лиц.

    До встречи в расширенном составе главы делегаций Владимир Мединский и Рустем Умеров провели отдельные переговоры тет-а-тет во дворце Чираган.

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    24 июля 2025, 02:52 • Новости дня
    Глава ФТ «Сириус» Плишкин сообщил о попадании дрона по нефтебазе

    Tекст: Ирма Каплан

    По нефтебазе на улице Таврической произошло попадание дрона, сообщил глава федеральной территории «Сириус» Дмитрий Плишкин в Telegram-канале.

    «Произошло попадание по нефтебазе на улице Таврическая. Прошу воздержаться от поездки на машине и прогулок в том районе. О важных происшествиях буду сообщать», – сообщил он.

    Чуть меньше часа до этого Плишкин информировал о работе над регионом сил ПВО.

    «Опасность атаки БПЛА сохраняется. Соблюдайте меры предосторожности, не подходите к окнам. О завершении угрозы отдельно сообщу», – написал он около 2.00.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, после атаки дронов ВСУ и их уничтожения силами ПВО в районе Геническа Херсонской области возник степной пожар, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.


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    23 июля 2025, 22:35 • Новости дня
    Россия предложила Украине возможность коротких перемирий на линии соприкосновения
    Россия предложила Украине возможность коротких перемирий на линии соприкосновения
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Российская сторона выступила с инициативой введения краткосрочных перемирий по 24-48 часов для эвакуации раненых и погибших на линии боевого соприкосновения, рассказал на пресс-конференции по итогам переговоров помощник президента России и глава российской делегации в Стамбуле Владимир Мединский.

    «Мы еще раз предложили украинской стороне рассмотреть, на наш взгляд, очень важный вопрос. Объявление на линии боевого соприкосновения, на линии фронта, коротких, по 24-48 часов, перемирий, для того чтобы была возможность у санитарных команд забрать раненых, была возможность у командиров забрать трупы своих бойцов», – цитирует Мединского РИА «Новости».

    По его словам, в так называемой серой зоне из-за опасности FPV-дронов санитарные команды подвергаются чрезмерному риску во время эвакуации раненых.

    Напомним, третий раунд переговоров между российской и украинской делегациями состоялся во Дворце Чираган вечером среды в Стамбуле. Делегацию России возглавил Владимир Мединский, в ее состав также вошли Михаил Галузин, Игорь Костюков и Александр Фомин.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, третий раунд переговоров завершился в закрытом режиме. Стороны договорились об обменах военных и гражданских лиц.

    До встречи в расширенном составе главы делегаций Владимир Мединский и Рустем Умеров провели отдельные переговоры тет-а-тет во дворце Чираган.

    Мединский по итогам переговоров сообщил о предложении сформировать три группы для работы онлайн и обмен по 1200 военнопленных с каждой стороны.

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    23 июля 2025, 17:30 • Новости дня
    Шадаев объяснил детали закона о штрафах за поиск экстремистских материалов

    Глава Минцифры Шадаев объяснил детали закона о штрафах за поиск экстремистских материалов

    Шадаев объяснил детали закона о штрафах за поиск экстремистских материалов
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Законопроект о введении штрафов за умышленный поиск экстремистских материалов предусматривает наказание лишь для тех, кто осознанно ищет такую информацию, зная, что она включена в соответствующий реестр Минюста.

    Об этом рассказал министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев на совещании с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Telegram-канал Кремля. Он уточнил, что штраф составит от трех до пяти тыс. рублей за преднамеренный поиск материалов, признанных экстремистскими и внесенных в реестр Минюста, который включает 5,5 тысяч позиций.

    Шадаев подчеркнул, что большинство зарубежных цифровых платформ не удаляют такие материалы по запросам Роскомнадзора – в настоящее время свыше 20 тыс. таких обращений остаются без ответа. Министр отдельно отметил, что штраф не коснется обычных граждан, которые не ищут экстремистскую информацию специально или не знают о статусе материалов.

    В ходе совещания Путин поинтересовался, как будет реализован новый закон на практике. Шадаев пояснил, что правоохранительные органы обязаны будут доказать наличие умысла у пользователя, а также знание того, что материал является экстремистским и включен в реестр. «Рядовые пользователи могут не волноваться. Если человек не знал, что материал экстремистский, ответственности не будет», – добавил он.

    Накануне Госдума утвердила введение штрафов за поиск экстремистских материалов и рекламу VPN.

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    23 июля 2025, 21:19 • Новости дня
    Глава МИД Турции назвал цель переговоров России и Украины

    Фидан назвал скорейшее прекращение конфликта целью переговоров России и Украины

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава турецкого МИД Хакан Фидан заявил, что главной целью прямых переговоров между делегациями России и Украины в Стамбуле является скорейшее прекращение конфликта.

    Перед началом третьего раунда переговоров в дворце Чираган он подчеркнул: «Конечной целью переговоров является прекращение огня, которое откроет путь к миру», передает ТАСС.

    По словам Фидана, Турция надеется на успех переговоров и продолжит выполнять роль посредника в урегулировании конфликта на Украине. Министр отметил, что Анкара по-прежнему прилагает усилия для достижения мира между сторонами.

    Напомним, третий раунд прямых переговоров между делегациями России и Украины стартовал во дворце Чираган в Стамбуле в среду.

    До встречи в расширенном составе главы делегаций Владимир Мединский и Рустем Умеров провели отдельные переговоры тет-а-тет во дворце Чираган.

    Напомним, российские и украинские представители в среду прибыли на переговоры, которые проходят во дворце Чираган в Турции.

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    23 июля 2025, 15:35 • Новости дня
    Путин расширил избирательные права для граждан Белоруссии в России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал закон, который предоставляет гражданам Белоруссии, постоянно проживающим на территории России, право участвовать в выборах органов местного самоуправления.

    Теперь белорусы смогут как голосовать, так и выдвигаться кандидатами в органы местного самоуправления в России, передает ТАСС.

    Аналогичные права получили граждане России на территории Белоруссии.

    Такие изменения стали возможны благодаря подписанному 13 марта 2025 года в Москве Протоколу о внесении изменений в Договор между Россией и Белоруссией о равных правах граждан от 25 декабря 1998 года. Документ был внесен Путиным на рассмотрение в парламент в июле этого года.

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    23 июля 2025, 11:46 • Новости дня
    Источник: Делегация России вылетела в Стамбул на переговоры
    Источник: Делегация России вылетела в Стамбул на переговоры
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Российская делегация отправилась в Турцию для проведения нового раунда переговоров с украинскими представителями, сообщил источник.

    О вылете российской делегации для очередных переговоров с украинской стороной сообщил источник, передает ТАСС.

    Делегация вылетела из Москвы и направилась в Стамбул, где состоится третий раунд переговоров.

    Ранее источник сообщил, что состав делегации России в Стамбуле остался неизменным.

    На территории дворца Чираган в Стамбуле начали монтаж шатров к переговорам между Россией и Украиной.

    Переговоры между делегациями двух стран могут пройти в среду вечером во дворце Чираган.

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    23 июля 2025, 19:59 • Новости дня
    Мединский и Умеров начали встречу тет-а-тет в Стамбуле
    Мединский и Умеров начали встречу тет-а-тет в Стамбуле
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Главы российской и украинской делегаций Владимир Мединский и Рустем Умеров встретились во дворце Чираган в Турции.

    Встреча проходит в формате тет-а-тет, передает ТАСС со ссылкой на источник.

    Напомним, российские и украинские представители прибыли на переговоры, которые должны пройти во дворце Чираган в Турции.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что российская и украинская стороны в Стамбуле обсудят процесс взаимного обмена пленными и телами погибших. Он также заявил об отсутствии изменений в составе российской делегации.

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      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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