Депутаты предложили создать фотобанк потерявшихся животных на Госуслугах

Tекст: Ирма Каплан

«Партия «Новые люди» предлагает создать на базе портала «Госуслуги» единый федеральный фотобанк домашних животных. Любой гражданин, приют или ветклиника сможет загрузить фото найденного животного, а система с помощью ИИ мгновенно сравнит его с фотографиями из базы потерявшихся питомцев, уведомив владельца», – приводит ТАСС выдержку из письма авторов инициативы.

Депутаты пояснили, что чипирование животных в России недостаточно распространено, поэтому идентифицировать найденного питомца удается не всегда. При этом искусственный интеллект (ИИ) демонстрируют точность распознавания кошек и собак на уровне до 98%.

Предлагаемый Даванковым и Самылиным сервис решит острую социальную проблему и покажет лидерство России в применении ИИ для повседневных нужд людей, считают депутаты.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в РЖД планируют упростить оформление билетов для пассажиров с питомцами благодаря сохранению данных животных в личном кабинете.