В РЖД рассказали о новых цифровых решениях для пассажиров с питомцами

Tекст: Ирма Каплан

Он отметил, что новые функции упростят оформление билетов для владельцев животных и будут вводиться поэтапно после доработки и сбора обратной связи от пользователей, рассказал Колесников РИА «Новости».

«В перспективе пассажир сможет заранее получить полную информацию о правилах перевозки своего домашнего животного по конкретному маршруту, сохранить данные о питомце в своем личном кабинете для упрощения оформления будущих поездок», – пояснил он.

Ранее в РЖД изменили правила перевозки животных: разрешили провозить мелких домашних животных в купе повышенной комфортности без необходимости выкупать все места и уточнили количество животных, которое можно перевозить в купе, теперь это не зависит от числа пассажиров.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Колесников рассказал, что гравитационные туалеты вскоре полностью покинут парк вагонов РЖД, вместе с понятием «санитарная зона», уступив место современным биотуалетам и новым санитарным стандартам.