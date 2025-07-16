В РЖД рассказали о новых санитарных стандартах в поездах

Tекст: Ирма Каплан

Оставшиеся в парке РЖД вагоны с гравитационными туалетами вскоре перестанут использоваться, сообщил он в интервью РИА «Новости».

По словам Колесникова, такие вагоны сейчас встречаются редко и выходят на маршруты только в случае разовых или резервных перевозок.

Колесников подчеркнул, что парк РЖД активно переходит на вагоны с биотуалетами и современными сантехническими узлами.

«Их уже сейчас единицы. Мы понимаем, что в течение ближайших нескольких лет мы окончательно закроем вопрос курсирования вагонов с подобным оборудованием», – сказал он.

В связи с этим в ближайшие годы понятие «санитарная зона» – ограничение на пользование туалетами при остановках – исчезнет.

«Очевидно. В них не будет необходимости», – отметил Колесников.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, из-за высокого спроса на билеты РЖД увеличили количество поездов между Москвой и Санкт-Петербургом, добавив четыре рейса в июле.



