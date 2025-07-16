Необходимо расширение господдержки бизнеса – но только для проектов, которые обеспечат максимальный эффект для экономики территорий и страны в целом. Государство готово и дальше компенсировать риски ведения бизнеса, однако бизнес должен по-настоящему настроиться на инновационность.0 комментариев
В РЖД рассказали о новых санитарных стандартах в поездах
Гравитационные туалеты вскоре полностью покинут парк вагонов РЖД, вместе с понятием «санитарная зона», уступив место современным биотуалетам и новым санитарным стандартам, рассказал замгендиректора компании Иван Колесников.
Оставшиеся в парке РЖД вагоны с гравитационными туалетами вскоре перестанут использоваться, сообщил он в интервью РИА «Новости».
По словам Колесникова, такие вагоны сейчас встречаются редко и выходят на маршруты только в случае разовых или резервных перевозок.
Колесников подчеркнул, что парк РЖД активно переходит на вагоны с биотуалетами и современными сантехническими узлами.
«Их уже сейчас единицы. Мы понимаем, что в течение ближайших нескольких лет мы окончательно закроем вопрос курсирования вагонов с подобным оборудованием», – сказал он.
В связи с этим в ближайшие годы понятие «санитарная зона» – ограничение на пользование туалетами при остановках – исчезнет.
«Очевидно. В них не будет необходимости», – отметил Колесников.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, из-за высокого спроса на билеты РЖД увеличили количество поездов между Москвой и Санкт-Петербургом, добавив четыре рейса в июле.