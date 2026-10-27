Европейская политика строилась на неписаном обещании, что каждое новое поколение будет жить лучше предыдущего. Деградация возможностей европейского населения в сочетании с нереалистичными потребностями становится политическим ядерным коктейлем.16 комментариев
Сенат Франции отклонил законопроект об автономии Корсики
Французские сенаторы проголосовали против предоставления автономии Корсике
Французский сенат не принял проект конституционного закона, который предполагал предоставление Корсике статуса автономии в составе республики.
«Сенат не принял проект конституционного закона, одобренный Национальным собранием, для автономии Корсики в составе республики», – говорится в заявлении верхней палаты парламента в социальной сети X, передает РИА «Новости».
Против принятия документа высказался 181 сенатор, в его поддержку проголосовали 134 человека.
На этом фоне сенатор от департамента Верхняя Корсика Поль Туссен Париджи объявил о выходе сторонников автономии острова из переговоров с властями Франции о его статусе, сообщает France Presse.
В сентябре 2023 года президент Франции Эммануэль Макрон предложил закрепить особый статус Корсики в конституции страны. Глава государства выступил за автономию острова, но категорически отверг возможность предоставления ему независимости. Макрон поручил корсиканским политикам и центральному правительству совместно подготовить соответствующее соглашение, которое позже получило одобрение нижней палаты парламента.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее французская правая партия «Национальное объединение» получила достаточно мест для формирования собственной фракции в сенате.
Лидер фракции Марин Ле Пен оценила прошедшие выборы как историческую победу. Летом во Франции назвали угрозой сепаратизма принятый закон об автономии Корсики.