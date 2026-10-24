Во Франции после новых протестов задержали около тысячи человек

Tекст: Мария Иванова

«Сегодня мы вновь столкнулись с чрезвычайно высоким уровнем насилия, число задержанных уже приближается к 1 тыс. человек», – передает ТАСС слова Нуньеса.

Министр отметил, что количество задержанных заметно больше, чем 17 октября, когда протесты переросли в беспорядки и грабежи. По его словам, некоторые магазины вновь стали жертвами вандалов, однако их число было «очень ограниченным» и «несравнимо с тем, что было на прошлой неделе». Нуньес уточнил, что в прошлую субботу сообщалось о 300 пострадавших магазинах, а к середине следующего дня их число достигло 3 тыс.

«Сегодня вечером, очевидно, ситуация совершенно иная, и, конечно же, этому следует радоваться. Я благодарю за это силы внутренней безопасности», – добавил он.

24 октября по всей Франции прошли массовые демонстрации с участием профсоюзных и студенческих движений. После беспорядков 17 октября МВД пообещало усилить меры безопасности и увеличить силы полиции и жандармерии с 10 тыс. до 70 тыс. человек. В ряде городов были запрещены уличные акции и введен комендантский час. По данным МВД, в акциях приняли участие 410 тыс. человек, тогда как профсоюз CGT заявил о 800 тыс. участников.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу МВД Франции сообщило о задержании 135 человек на протестах.

Во вторник адвокат французского демонстранта подал жалобу на министра внутренних дел из-за оторванной руки протестующего.

В прошлое воскресенье глава МВД сообщил о задержании свыше 1,8 тыс. человек во время масштабных акций протеста.