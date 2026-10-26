  • Новость часаУшаков: Путин на неделе проведет марафон из 24 международных встреч
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    СВО вынудила Пентагон срочно искать замену Bradley
    Москва допустила возможность выдвижения Орбана на пост генсека ООН
    Пушков: Глобалисты не смогли повторить в Бразилии аргентинский сценарий
    Для массированных ударов по Украине выбран удачный момент
    Кремль анонсировал участие Путина в саммите ФСЭГ в Москве
    Ушаков раскрыл темы выступления Путина на форуме «Россия – Африка»
    Минобороны раскрыло детали освобождения Общего в Запорожской области
    Самолет тайваньской авиакомпании впервые за четыре года пролетел над Россией
    Депутата Сейма Польши обвинили в работе на спецслужбы Китая из-за умных очков
    Мнения
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Протесты в Европе – следствие завышенных ожиданий

    Европейская политика строилась на неписаном обещании, что каждое новое поколение будет жить лучше предыдущего. Деградация возможностей европейского населения в сочетании с нереалистичными потребностями становится политическим ядерным коктейлем.

    11 комментариев
    Андрей Манчук Андрей Манчук Как бороться с медвежьей напастью

    История с распространением медведей почти во всем Северном полушарии заставляет задуматься о некоторых вещах, которые казались раньше неочевидными. Мы видим, что «очищение» природы, которое так приветствовали у нас после коронавирусной пандемии, несет в себе не только бонусы и плюсы.

    8 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева СВО вернула России настоящее кино

    Трагедия Донбасса, трудные победы русского оружия, отчаяние и героизм донецкого ополчения – все это буквально требовало своего кино. Этого же требовали и зрители. И вот тут российский кинематограф наконец стал просыпаться.

    0 комментариев
    26 октября 2026, 18:38 • Новости дня

    Франция предложила разместить истребители с ядерным оружием в 10 странах

    WSJ: Франция предложила разместить истребители с ядерным оружием в 10 странах

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Париж обсуждает с 10 европейскими странами план размещения на их территории французских истребителей Rafale, оснащенных ядерным оружием, сообщила газета Wall Street Journal.

    Двусторонние переговоры с союзниками проводятся в рамках плана, который президент Франции Эммануэль Макрон назвал «передовым сдерживанием», пишет ТАСС со ссылкой на Wall Street Journal.

    Согласно этой стратегии, Париж намерен не только разместить в странах Европы истребители Rafale, но и создать соответствующую инфраструктуру, обеспечить наличие средств связи, систем раннего предупреждения и обмен разведданными с союзниками.

    Интерес к французскому плану проявили 10 стран: Бельгия, Британия, Греция, Дания, Нидерланды, Норвегия, Польша, Финляндия, ФРГ и Швеция. Италия отказалась присоединиться к плану, а страны Прибалтики в этот список не входят.

    В марте 2026 года Макрон объявил о расширении сотрудничества с европейскими партнерами в сфере ядерного сдерживания.

    В субботу министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил о планах Варшавы разместить ядерное оружие США и Франции.

    В четверг замдиректора департамента по вопросам нераспространения МИД России Константин Воронцов заявил об устранении странами Европы препятствий для получения ядерного оружия.

    В начале месяца военный эксперт Александр Ермаков рассказал о демонстрации Парижем надежности собственного ядерного потенциала при помощи испытания ракеты M51.3.

    26 октября 2026, 09:14 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе превысили 1100 долларов

    Цена ноябрьских фьючерсов на газ в Европе достигла 1108 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Биржевые цены на газ в Европе в понедельник выросли на 2% и превысили отметку в 1100 долларов за тысячу кубических метров впервые с декабря 2022 года.

    Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE, передает РИА «Новости».

    Ноябрьские фьючерсы по индексу TTF, крупнейшего в Европе распределительного центра в Нидерландах, открыли торги на уровне 1101,5 доллара, показав рост на 1,3%. К 8:50 мск цена достигла 1108,7 доллара за тысячу кубометров, увеличившись на 2%.

    Динамика рассчитывается от цены закрытия предыдущего торгового дня, которая составляла 1087,3 доллара за тысячу кубометров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг биржевые цены на газ в Европе превысили 1050 долларов за тысячу кубометров впервые с декабря 2022 года.

    В прошлый вторник стоимость ноябрьских фьючерсов на газ по индексу TTF увеличилась почти до 1043 долларов за тысячу кубометров.

    В середине месяца биржевые цены на газ в Европе опустились ниже отметки в 1000 долларов за тысячу кубометров.

    Комментарии (0)
    26 октября 2026, 10:17 • Новости дня
    Временный президент Болгарии Йотова стала лидером в первом туре выборов
    Временный президент Болгарии Йотова стала лидером в первом туре выборов
    @ IMAGO/Matrix Images/Vassil Don/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Действующий временный президент Болгарии Илияна Йотова лидирует в первом туре президентских выборов с 34,699% голосов.

    Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК) страны после обработки 98,99% протоколов, передает ЦИК Болгарии.

    Второе место занимает Андрей Гюров с 31,984% голосов.

    Поскольку ни один из кандидатов не получил необходимого для победы большинства, 1 ноября состоится второй тур выборов. В нем примут участие Йотова и Гюров.

    Явка на голосовании оказалась рекордно низкой – около 22,3% по состоянию на 19:00 по местному времени.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье экзитпол агентства Alpha Research показал лидерство Йотовой в первом туре выборов президента Болгарии. Болгарский премьер-министр Румен Радев и действующий президент Илияна Йотова отдали свои голоса на президентских выборах в стране. В январе в Болгарии досрочно прекращены президентские полномочия Румена Радева.

    Комментарии (0)
    25 октября 2026, 11:55 • Видео
    Украина опозорилась перед Китаем

    На встрече главы МИД Украины Андрея Сибиги с послом КНР Ма Шенкунем произошел конфуз в киевском духе: украинская протокольная служба напортачила с китайским флагом. Но это не криворожская школа дипломатии. Это другое.

    Комментарии (0)
    26 октября 2026, 17:21 • Новости дня
    Сбежавший во Франции кот вернулся к хозяйке спустя 12 лет

    Le Parisien: Во Франции пропавший в 2014 году кот нашелся в 60 км от дома

    Сбежавший во Франции кот вернулся к хозяйке спустя 12 лет
    @ IMAGO/Michael Bihlmayer/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Жительница Франции Дельфин Жаффре воссоединилась со своим сбежавшим 12 лет назад котом, которого нашли более чем в 60 км от прежнего места жительства.

    Животное пропало в начале 2014 года в коммуне Плугастель-Сен-Жермен департамента Финистер. После долгих поисков семья смирилась с потерей и решила больше не заводить кошек из-за тяжелых переживаний, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на Le Parisien.

    На прошлой неделе приют для животных в коммуне Кампе сообщил владелице, что кота нашли в местечке Банналек, расположенном более чем в 60 км от ее дома. Бродячего питомца заметила в поле женщина, которая подкармливала уличных животных. Найти хозяйку удалось с помощью микрочипа.

    В приюте испуганный кот сидел в переноске, но сразу пошел обниматься, когда француженка открыла дверцу и протянула руку. У животного обнаружили поврежденный глаз, клещей и блох, однако в остальном оно оказалось здорово.

    «Я спросила, может ли кот узнать хозяев спустя столько времени. Видимо, может!» – заявила Дельфин Жаффре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом в подмосковном Солнечногорске волонтеры вернули хозяйке пропавшего после атак беспилотников кота.

    В мае во Флориде обнаруженная за тысячи километров от дома хаски воссоединилась с хозяином после 12 лет разлуки благодаря вживленному электронному микрочипу.

    В марте пожарные из Канзаса спасли застрявшего в кресле-шезлонге пухлого кота.

    Комментарии (2)
    26 октября 2026, 16:47 • Новости дня
    Россия и Словакия договорились возобновить культурные обмены

    Фальков: Россия и Словакия договорились возобновить культурные обмены

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Москва и Братислава договорились активизировать деятельность рабочих групп и возобновить культурный обмен, заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков.

    «Договорились активизировать деятельность рабочих групп, возобновить культурные обмены, углубить сотрудничество между российскими и словацкими предпринимателями», – цитирует Фалькова РИА «Новости».

    Пленарное заседание комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству двух стран открылось в Москве в понедельник.

    Ранее Фальков заявил о сохранении сотрудничества со Словакией в ряде ключевых сфер. Россия выразила заинтересованность в расширении кооперации с республикой в области энергетики.

    Комментарии (3)
    26 октября 2026, 10:25 • Новости дня
    Ле Пен представилась защитницей Франции на фоне беспорядков
    Ле Пен представилась защитницей Франции на фоне беспорядков
    @ Castel Franck/ABACA/Reuters

    Tекст: Игорь Иножарский

    Лидер французской партии «Национальное объединение» и кандидат в президенты Марин Ле Пен на первом митинге кампании в Орлеане заявила, что намерена выступить защитницей Франции на фоне протестов и нарастающих экономических проблем.

    Марин Ле Пен провела в Орлеане первый крупный митинг своей кампании на выборах президента Франции 2027 года, отказалась от образа радикального протестного политика и представила себя хранительницей страны на фоне социальных волнений и угрозы долгового кризиса, пишет Politico.

    Перед тысячами сторонников Ле Пен заявила, что добивается не революции, а «реальной смены власти», которая запустит «подлинное Возрождение» Франции. «Даже если сегодня на ум приходят слова разруха, упадок, беспорядки и даже хаос, мы верим в наш народ и во Францию», – сказала она, пообещав избирателям, что «было хорошо раньше, а завтра будет лучше».

    Политик пообещала восстановить общественный порядок, ужесточить контроль на границах и выслать нелегальных мигрантов в случае прихода к власти. При этом в речи, длившейся более часа, четвертый раз баллотирующаяся в президенты Ле Пен избегала прямых атак на соперников и представляла «Национальное объединение» как силу, которая дает французам более светлое будущее, заявив: «Мое защитное видение принесет пользу всем».

    По данным опросов, собранных в середине октября, Ле Пен получает около 34% голосов в первом туре выборов, тогда как правоцентрист Эдуар Филипп набирает 16%, а левый кандидат Жан-Люк Меланшон – 15%, и большинство исследований предсказывает ей победу во втором туре. При этом Франция сталкивается с ростом стоимости жизни, трудностями с утверждением госбюджета и растущими долгом и дефицитом, а доходность французских облигаций на прошлой неделе превысила 5% впервые с 2002 года.

    Митинг Ле Пен стал кульминацией двухдневной конференции «Национального объединения» в Орлеане, прошедшей при усиленных мерах безопасности и проверках полиции, тогда как в центре Парижа и по всей стране десятки тысяч человек вышли на акции против усиления крайне правых. Президент партии Жордан Барделла заявил участникам, что Франция погружается в насилие, которое станет неконтролируемым, если государство не восстановит порядок, и что «Национальное объединение» выглядит единственным решением для возвращения власти и закона.

    На фоне беспорядков страну потрясла стрельба в парижском пригороде Трапп, где неизвестный мужчина случайно открыл огонь по прохожим, убив одного человека и ранив пятерых, включая двенадцатилетнюю девочку. Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал произошедшее расистским терактом, а лидер Социалистической партии Оливье Фор обвинил «Национальное объединение» в создании атмосферы страха перед «вторжением» и «замещением», однако партия Ле Пен отвергла эти обвинения и переложила ответственность за насилие на крайне левые силы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник бывший премьер-министр Франции Мишель Барнье предупредил об опасности финансового кризиса в стране накануне президентских выборов. На прошлой неделе лидер парламентской фракции «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила о полной утрате Эмманюэлем Макроном контроля над массовыми протестами. Издание Politico на прошлой неделе отметило, что волна погромов и грабежей во Франции усилила позиции Ле Пен в борьбе за Елисейский дворец.

    Комментарии (0)
    26 октября 2026, 16:33 • Новости дня
    Депутата Сейма Польши обвинили в работе на спецслужбы Китая из-за умных очков

    Польского депутата Сохайко обвинили в работе на спецслужбы КНР из-за умных очков

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Появление депутата Сейма Польши Ярослава Сохайко на заседаниях в умных очках от китайского бренда вызвало скандал в местных СМИ, политика заподозрили в содействии спецслужбам КНР.

    «Все, что помогает лучше подготовить речь – ценно и свидетельствует об уважении к избирателям», – заявил Сохайко в беседе с газетой Fakt. Депутат от оппозиционной партии «Право и справедливость» не скрывает использование гаджета от китайской компании Even Realities, передает ТАСС.

    На устройство первым обратил внимание депутат от правящей Гражданской коалиции Витольд Зомбачиньский из-за зеленой подсветки. Польское телевидение начало продвигать версию о возможной передаче данных с микрофонов очков властям КНР.

    Эксперты из числа бывших сотрудников польских спецслужб призвали запретить использование подобных гаджетов китайского производства в Сейме. В январе 2026 года министерство обороны Польши также выступало с инициативой запретить въезд автомобилей китайских марок на территорию военных объектов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник депутат польского Сейма Ярослав Сахайко использовал во время выступления высокотехнологичные умные очки со скрытым телепромптером.

    В четверг фракция экс-премьера Польши Матеуша Моравецкого внесла в Сейм законопроект о криминализации бандеровской идеологии.

    Летом бельгийские правоохранительные органы задержали по подозрению в шпионаже работавшую в штабе НАТО гражданку Канады китайского происхождения.

    Комментарии (0)
    26 октября 2026, 16:38 • Новости дня
    Парламент Египта одобрил оказание военной помощи Саудовской Аравии
    Парламент Египта одобрил оказание военной помощи Саудовской Аравии
    @ REUTERS/Asmaa Waguih

    Tекст: Валерия Городецкая

    Палата представителей парламента Египта проголосовала за предоставление военной помощи Саудовской Аравии для поддержки страны в вопросах обороны.

    Речь идет о поддержке саудовских властей в вопросах обороны, однако иные детали соглашения пока не приводятся, передает ТАСС со ссылкой на государственный телеканал «Аль-Кахира аль-Ихбария».

    Согласно египетской конституции, вопрос объявления войны и отправки вооруженных сил в зарубежные миссии подлежит обязательному обсуждению Советом национальной обороны страны и парламентом. Египетский Совет национальной обороны одобрил оказание военной помощи Саудовской Аравии 18 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг министерство обороны США отказалось комментировать сообщения о возможной эвакуации американских военных и дипломатов из стран Ближнего Востока.

    В прошлом месяце Нидерланды направили фрегат противовоздушной обороны для возможного развертывания в Ормузском проливе.

    Газета The Washington Post сообщила о занижении Пентагоном числа погибших американских военнослужащих в ходе ближневосточного конфликта.

    Комментарии (0)
    26 октября 2026, 03:54 • Новости дня
    Песков перечислил условия обсуждения поставок газа в Европу

    Tекст: Антон Антонов

    Москва готова обсуждать поставки газа в Европу при наличии интереса со стороны европейских стран и свободных объемов российского топлива, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «После того как европейцы стали сокращать покупки нашего газа, мы стали увеличивать продажи нашего газа в альтернативных направлениях. Если будут желающие со стороны Запада и если будут объемы газа, которые можно продать, тогда можно говорить о том, что что-то можно обсуждать», – сказал Песков.

    При этом он добавил, что объемы газа не всегда бывают свободными, они могут быть уже заняты, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье президент Владимир Путин заявил о доле российского сжиженного природного газа на европейском рынке в размере 20%.

    Песков сообщил о подготовке Путина к участию в саммите Форума стран – экспортеров газа и саммите «Россия – Африка» в Москве.

    В четверг глава «Газпром экспорта» Дмитрий Хандога заявил о повышенной нагрузке на подземные газовые хранилища Европы после отказа от российских поставок.

    Комментарии (0)
    26 октября 2026, 06:01 • Новости дня
    США решили внедрить ИИ в поставляемые Украине антидроновые системы

    США решили внедрить ИИ в поставляемые Украине комплексы от беспилотников Vampire

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американские компании L3Harris и Palantir планируют использовать искусственный интеллект в военных системах, в том числе комплексах защиты от беспилотников Vampire для Украины.

    Компании намерены изучить возможность внедрения собственных ИИ-моделей в американские комплексы нового поколения, передает РИА «Новости».

    Для этого предполагается задействовать открытые ИИ-модели Nemotron от Nvidia и программные продукты Palantir. L3Harris сможет разрабатывать свои модели, сохраняя при этом контроль над вычислительной инфраструктурой и оперативными данными.

    Комплексы защиты от дронов Vampire устанавливаются на автомобили и поражают цели с помощью ракет с лазерным наведением. Известно, что в январе 2023 года L3Harris получила контракт Пентагона на поставку Киеву 14 таких систем стоимостью 40 млн долларов. Они по-прежнему значатся в перечне военной помощи США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе бывший глава украинского военного ведомства Михаил Федоров пообещал помочь Вашингтону создать масштабный флот беспилотников ради получения зенитных ракет. Ранее американские СМИ сообщили о планах украинского командования предоставить IT-компаниям доступ к массиву данных с камер дронов для повышения эффективности ударов. Также американская компания Auterion запланировала отправить Киеву 33 тыс. мини-компьютеров для управления беспилотниками с искусственным интеллектом.

    Комментарии (2726)
    26 октября 2026, 06:04 • Новости дня
    Южная Корея и США начали совместные учения военной авиации

    Yonhap: Южная Корея и США приступили к совместным военно-воздушным учениям

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Южная Корея и США приступили к проведению совместных военно-воздушных учений Freedom Flag на авиабазе Кунсан.

    Южная Корея и США начали совместные авиационные учения Freedom Flag на юге Корейского полуострова, пишет ТАСС со ссылкой на агентство Yonhap.

    Маневры продлятся до 6 ноября. Южная Корея задействовала истребители F-15K, KF-16 и F-35A, а также транспортные самолеты и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения. Вашингтон привлек истребители F-16 и F-35B, разведывательный самолет RC-135, вертолеты и беспилотники MQ-9 Reaper.

    Учения проводятся два раза в год и призваны повысить слаженность и боеготовность военнослужащих двух стран. Летчики отработают действия оборонительного характера и перехват авиации противника. Кроме того, до 30 октября Вооруженные силы Южной Кореи проводят масштабные сухопутные и морские маневры «Хогук».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Вооруженные силы Южной Кореи приступили к проведению масштабных ежегодных учений «Хогук». Ранее Министерство иностранных дел России сообщило о росте напряженности в регионе из-за непрекращающихся совместных маневров Вашингтона и Сеула. Также посол России в Республике Корея Георгий Зиновьев заявил о рисках развертывания атомной подводной лодки у берегов Южной Кореи.

    Комментарии (0)
    26 октября 2026, 11:57 • Новости дня
    Канцлер Австрии назвал дизельную сделку России и США тяжелым сигналом для ЕС

    Канцлер Австрии Штокер назвал дизельную сделку РФ и США тяжелым сигналом для ЕС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Договоренность между Россией и США о поставках дизельного топлива стала тяжелым сигналом для Евросоюза и Украины, заявил канцлер Австрии Кристиан Штокер.

    «Они представляют собой тяжелый сигнал для Украины и ЕС», – заявил Штокер в интервью немецкой газете Die Welt, передает ТАСС.

    Глава правительства Австрии также отметил, что США подчеркивают свою заинтересованность в переговорах для быстрого урегулирования конфликта на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о начале поставок российского дизельного топлива в США.

    Ранее президент Чехии Петр Павел отметил, что решение американского лидера Дональда Трампа снять санкции с поставок российского дизеля отдалило перемирие на Украине.

    Также сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель призвала власти ФРГ последовать примеру США и заключить с Россией прагматичную сделку.

    Комментарии (0)
    26 октября 2026, 06:35 • Новости дня
    В России создали антитепловизионные гамаши для военных

    Воронежские разработчики создали невидимые для тепловизоров гамаши

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Специалисты воронежской компании Zavoz.pro разработали новые антитепловизионные гамаши, предназначенные для маскировки нижних конечностей военнослужащих.

    Отечественные разработчики представили новые элементы экипировки, скрывающие ноги солдат от обнаружения, передает ТАСС.

    «Полноразмерные накидки в пол неизбежно сковывают движения при активном перемещении, однако открытые нижние конечности сильно демаскируют бойца в тепловизионном спектре. Для решения этой проблемы специалисты создали не имеющую аналогов на российском рынке конструкцию антитепловизионных гамаш. Изделие выполнено с применением технологии, позволяющей скрывать силуэт на местности и эффективно маскирующей тепловое излучение ног, особенно нижней части голени», – пояснили в компании.

    Разработчики уточнили, что материал с инфракрасными свойствами работает в визуальном спектре и не бликует в приборах ночного видения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу российские войска начали получать модульные накидки «Вайперхуд» для защиты штурмовых подразделений от тепловизоров. Ранее компания Zavoz.pro сообщила об эффективном скрытии бойца в маскировочном костюме «Древоч» на расстоянии от 100 метров. Предприятие модернизировало эту разработку для снижения заметности военнослужащих в тепловизионном диапазоне.

    Комментарии (0)
    26 октября 2026, 10:57 • Новости дня
    Германия решила закупить разработанные на Украине крылатые ракеты

    FT: Бундесвер впервые закупит украинские крылатые ракеты «Барс»

    Tекст: Мария Иванова

    Немецкие вооруженные силы в ближайшие недели планируют заключить соглашение о приобретении первой партии украинских крылатых ракет «Барс».

    Бундесвер готовится закупить партию крылатых ракет «Барс», передает ТАСС со ссылкой на газету Financial Times.

    Ожидается, что технические испытания вооружений состоятся в начале следующего года. В случае удовлетворительного результата Берлин может приобрести еще сотни таких ракет. Это станет первым известным случаем закупки немецкой армией наступательного оружия, разработанного на Украине.

    Реактивная крылатая ракета «Барс» обладает дальностью полета до 1 тыс. км и массой полезной нагрузки 105 кг. В последние месяцы эти ракеты производились в Германии на совместном предприятии в рамках программы Build with Ukraine, которая изначально предназначалась для выпуска вооружений для Киева за рубежом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Министерство обороны Германии вступило в переговоры о закупке тысяч крылатых ракет наземного базирования Anthem.

    В начале месяца командующий сухопутными войсками ФРГ Кристиан Фройдинг сообщил о планах приобрести недорогие ракеты с дальностью полета около 1,5 тыс. км.

    Летом Киев и Берлин договорились о совместном выпуске профинансированных немецкой стороной беспилотников BARS.

    Комментарии (0)
    26 октября 2026, 10:30 • Новости дня
    Францию назвали самым «больным человеком Европы»

    Францию назвали самым «больным человеком Европы» из-за долгов

    Tекст: Игорь Иножарский

    Бывший премьер-министр Франции Мишель Барнье и другие собеседники издания Politico предупредили, что на фоне массовых протестов и нарастающего долга страна подошла к грани финансового кризиса.

    Франция стала «новым больным человеком Европы» накануне президентских выборов: после двух уикендов массовых протестов против падения уровня жизни и состояния системы образования вторая экономика ЕС втягивается в замкнутый круг бюджетного и социального кризисов, пишет Politico.

    «Франция находится на грани финансового кризиса. Нам нужно послать сигнал рынкам», – заявил изданию бывший премьер-министр Франции Мишель Барнье. Инвесторы уже начали избавляться от французских облигаций или требуют рекордно высокую доходность из-за затянувшегося дефицита бюджета, долга в 3,5 трлн евро, слабого роста и нерешенной пенсионной реформы.

    По данным издания, перспективы выхода во второй тур президентских выборов лидера правых Марин Ле Пен и лидера левых Жан-Люка Меланшона, которые обещают потратить миллиарды на снижение пенсионного возраста, еще больше пугают рынки. Улицы страны сотрясают беспорядки и погромы, участники протестов требуют повышения зарплат учителям, ремонта школ и компенсаций стремительного роста стоимости жизни.

    Экс-премьер Италии Марио Монти напомнил, что в 2011 году спред доходности между итальянскими и германскими десятилетними бондами за несколько месяцев вырос с примерно 150 до более чем 500 базисных пунктов, и отметил, что подобный сценарий во Франции может развиваться очень быстро. Доходность французских десятилетних облигаций, по данным Politico, достигла 5,14% – максимума с 2002 года, а собеседники издания признали, что Париж, скорее всего, не выполнит обещание снизить дефицит бюджета до 3% ВВП к 2029 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник бывший премьер-министр Франции Мишель Барнье заявил об опасности финансового кризиса в стране на фоне президентских выборов. Лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен в понедельник на первом митинге кампании пообещала выступить защитницей Франции на фоне протестов и экономических проблем. В воскресенье движение «желтых жилетов» призвало французов выйти 31 октября на сидячий протест по всей стране.

    Комментарии (0)
    26 октября 2026, 13:38 • Новости дня
    Германская компания Helsing представила новую систему ПВО

    Германская оборонная компания Helsing представила новую систему ПВО Contra

    Tекст: Мария Иванова

    Германская компания Helsing представила в Берлине собственную систему противовоздушной обороны Contra и новые управляемые ракеты AD-1 Inferno и AD-2 Ambush.

    Компания выходит на рынок комплексных систем противовоздушной обороны с разработками на основе искусственного интеллекта. Новые ракеты способны перехватывать реактивные ударные дроны и крылатые ракеты, передает ТАСС.

    Высокоскоростная управляемая ракета с реактивным двигателем AD-1 Inferno может барражировать в воздухе и многократно поражать цели. Твердотопливная управляемая ракета AD-2 Ambush достигает скорости 2,5 маха и имеет дальность полета более 20 км.

    По данным производителя, система Contra способна одновременно распознавать и бороться с сотнями и тысячами беспилотников и ракет. Комплекс интегрируется в другие системы в течение нескольких дней.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом японская корпорация Rakuten Group запланировала стать партнером немецкого стартапа Helsing для поставок ударных беспилотников с искусственным интеллектом японским сухопутным силам самообороны.

    В прошлом году немецкая компания Helsing объявила о планах начать выпуск тяжелых боевых дронов.

    Летом прошлого года предприятие привлекло 600 млн евро от ряда крупных инвесторов для разработки военных беспилотников.

    Комментарии (0)
    Главное
    Минпромторг рекомендовал гостиницам и кафе ввести в меню русский завтрак
    МИД заявил о серьезных усилиях США по поиску формулы мира на Украине
    Парламент Египта одобрил оказание военной помощи Саудовской Аравии
    Украинская компания Fire Point начала использовать сало при сборке дронов
    На Украине предложили отправить депутатов Рады на фронт на год
    Россия и Словакия договорились возобновить культурные обмены
    Сбежавший во Франции кот вернулся к хозяйке спустя 12 лет

    Зачем танкеры массово переходят под российский флаг

    Российский флаг становится все привлекательнее для торгового флота. Около сотни крупнотоннажных судов сменили иностранную юрисдикцию на отечественную, заявил вице-премьер Андрей Никитин. Почему раньше эти суда ходили под флагами далеких Панамы и Либерии, а теперь все чаще предпочитают российский флаг? Подробности

    Перейти в раздел

    Киев дал противникам Маска козырь в борьбе за Starlink

    Starlink стал для ВСУ важнейшим инструментом связи, но его использование в военных целях обернулось проблемой для самого Илона Маска. Миллиардер обвинил украинскую армию в обходе ограничений системы. Как объясняют эксперты, на кону оказались не только репутация и доходы компании, но и контроль над ее технологиями, а также политические позиции Маска в преддверии выборов в Конгресс США. Подробности

    Перейти в раздел

    «Филин» дал старт новому классу российских крылатых ракет

    На Украине заявили о применении Россией новой крылатой ракеты «Филин» с дальностью полета до 1200 км и скоростью до 800 км/ч. По оценкам экспертов, ключевые особенности разработки – малозаметность, гибкость применения и российский турбореактивный двигатель. Появление такого изделия отражает общий тренд на создание более доступных и массовых средств поражения, сочетающих дальность крылатых ракет с экономичностью беспилотников. Подробности

    Перейти в раздел

    От новых властей Сербии нужно ждать проблем, но не предательства

    Неожиданно для многих партия власти во главе с Александром Вучичем проиграла парламентские выборы в Сербии с заметным отставанием. Несмотря на «майданное» происхождение, победители в большинстве своем патриотичные люди, а не «агенты Запада». Их проблема в другом, и это проблема не только для сербов. Подробности

    Перейти в раздел

    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Украина опозорилась перед Китаем

      На встрече главы МИД Украины Андрея Сибиги с послом КНР Ма Шенкунем произошел конфуз в киевском духе: украинская протокольная служба напортачила с китайским флагом. Но это не криворожская школа дипломатии. Это другое.

    • Во Франции репетируют свержение Ле Пен

      В субботу французские школьники и погромщики при поддержке уже подзабытых «Желтых жилетов» дадут бой президенту Эммануэлю Макрону. Днем будет горячо, а ночью жарко. Есть мнение, что это репетиция революции, которая ждет Францию весной.

    • Грузия хочет от России чего-то большего

      Пост спецпредставителя премьера Грузии по отношениям с Россией, который пустовал больше года, занял статусный дипломат – замглавы МИД Георгий Зурабашвили. Кажется, в Тбилиси поняли намек Москвы. Чего добивается Россия в Грузии?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Как отдыхаем на День народного единства в ноябре 2026 года: выходные, рабочие дни и 4 ноября

      В 2026 году День народного единства, 4 ноября, выпадает на среду и будет нерабочим праздничным днем. Длинных выходных в начале ноября не получится: 2 ноября, понедельник, и 5–6 ноября, четверг и пятница, остаются рабочими. Зато во вторник, 3 ноября, рабочий день сокращается на один час как предпраздничный. Рассказываем, как отдыхаем в ноябре 2026 года, сколько будет рабочих и выходных дней, как оплачивается работа 4 ноября и можно ли присоединить к празднику несколько дней отпуска.

    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

    Перейти в раздел

    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации