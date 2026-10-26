WSJ: Франция предложила разместить истребители с ядерным оружием в 10 странах

Tекст: Алексей Дегтярёв

Двусторонние переговоры с союзниками проводятся в рамках плана, который президент Франции Эммануэль Макрон назвал «передовым сдерживанием», пишет ТАСС со ссылкой на Wall Street Journal.

Согласно этой стратегии, Париж намерен не только разместить в странах Европы истребители Rafale, но и создать соответствующую инфраструктуру, обеспечить наличие средств связи, систем раннего предупреждения и обмен разведданными с союзниками.

Интерес к французскому плану проявили 10 стран: Бельгия, Британия, Греция, Дания, Нидерланды, Норвегия, Польша, Финляндия, ФРГ и Швеция. Италия отказалась присоединиться к плану, а страны Прибалтики в этот список не входят.

В марте 2026 года Макрон объявил о расширении сотрудничества с европейскими партнерами в сфере ядерного сдерживания.

В субботу министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил о планах Варшавы разместить ядерное оружие США и Франции.

В четверг замдиректора департамента по вопросам нераспространения МИД России Константин Воронцов заявил об устранении странами Европы препятствий для получения ядерного оружия.

В начале месяца военный эксперт Александр Ермаков рассказал о демонстрации Парижем надежности собственного ядерного потенциала при помощи испытания ракеты M51.3.