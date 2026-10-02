Российский костюм «Древоч» получил защиту от тепловизоров

Маскировочный костюм «Древоч» модернизировали для снижения заметности

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российская компания Zavoz.pro усовершенствовала маскировочный костюм «Древоч», усилив его защиту от тепловизоров, передает ТАСС.

«Древоч» появился около года назад как маскировочный костюм для подразделений, которым важно сохранять мобильность. В отличие от накидок и пончо, костюм состоит из куртки и брюк и рассчитан на активное передвижение. Его конструкция позволяет перемещаться по пересеченной местности и растительности, при этом мелкая ячейка сетки-основы снижает вероятность зацепов за снаряжение. Изделие было улучшено по итогам эксплуатации в спецоперации на основе многочисленных отзывов российских военнослужащих», – рассказали в организации.

Одним из ключевых обновлений стало добавление экранирующего слоя из металлизированной ткани. Это решение упростит использование экипировки при низких температурах.

Костюм и ранее сочетал несколько маскировочных свойств: 3D-текстура и камуфляж скрывают силуэт, а специальный материал снижает заметность для приборов ночного видения. За первый год разработчики поставили более тысячи экземпляров, а за последние три месяца – около 500 обновленных комплектов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, компания Zavoz.pro передала в зону спецоперации более 50 тыс. защищающих от тепловизоров пончо «Нафаня». Украинские операторы дронов ночью безуспешно искали российских солдат в подобной маскировочной экипировке. Форма отечественных военнослужащих постоянно модернизируется для выполнения специфических боевых задач.