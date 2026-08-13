Tекст: Мария Иванова

Министерство экономики и инноваций балтийской республики анонсировало появление нового военно-промышленного объекта, передает ТАСС.

Договор о реализации крупного инвестиционного проекта заключается с украинской компанией.

«С Днепровским энергомеханическим заводом министерство в пятницу подписывает крупный инвестиционный договор, по которому в Пренайском районе будет строиться цех по сборке боеприпасов, которые будут соответствовать стандартам Североатлантического альянса, а в промышленном парке Алитуса предстоит учредить производство их металлических компонентов», – говорится в сообщении ведомства.

Точный объем финансовых вложений в проект пока не раскрывается. Неизвестна и конкретная номенклатура планируемых к выпуску изделий. Строительные работы должны стартовать осенью текущего года, а запуск производственных линий намечен на конец 2027 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2024 году Украина и Литва подписали протокол о намерениях по строительству завода гексогеновых боеприпасов.

Немецкий концерн Rheinmetall также возводит на литовской территории предприятие по выпуску артиллерийских снарядов.

Глава киевского режима Владимир Зеленский осенью прошлого года анонсировал создание совместного оружейного производства в Дании.