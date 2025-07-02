Певице Поляковой сообщили о возможных проблемах со въездом в Россию

Tекст: Дарья Григоренко

Источник сообщил: «На данный момент имеются основания для неразрешения въезда на территорию Российской Федерации», передает РИА «Новости».

Оля Полякова – украинская певица, телеведущая и актриса, известная совместными песнями с группой «Чай вдвоем» и Людмилой Гурченко. Она получила широкую известность благодаря трекам «#Шлепки» и «Russian Style».

После начала спецоперации на Украине Полякова заняла проукраинскую позицию и критиковала действия России. Весной 2024 года артистка дала концерт для военных на Украине и оказывала гуманитарную помощь украинским военным, о чем сообщалось в ее социальных сетях.

Ранее сообщалось, что у украинских исполнителей Monatik (Дмитрий Монатик), Ивана Дорна, а также Потапа и Насти Каменских (Алексея Потапенко и Анастасии Каменских) могут возникнуть проблемы с пересечением российской границы.

Пограничная служба России запретила въезд ряду украинских артистов, включая Андрея Беднякова, Николая Сергу, Дмитрия Монатика, Светлану Лободу и Святослава Вакарчука, на 50 лет.