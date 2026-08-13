Миграционный кризис в испанской Сеуте – а он развивается – вновь напомнил об одной из тяжелейших проблем современной Европы. Несмотря на все «теории заговора», винить в ее нерешенности европейские политики могут только собственные недальновидные действия. К правительству Испании это относится в первую очередь.4 комментария
В МИД подтвердили получение Европой предупреждения об ответе на захват судов
Грушко подтвердил получение Европой предупреждения об ответе на захват судов
Европейские страны осознали готовность Москвы жестко реагировать на любые попытки ареста отечественных коммерческих кораблей в международных водах, заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.
Грушко выразил уверенность в понимании западными странами позиции Москвы, передает ТАСС. Об этом дипломат сообщил журналистам на полях четвертого форума «Арктика – регионы» в Архангельске.
Накануне президент Владимир Путин предупредил о неизбежных ответных мерах в случае посягательств на российские торговые корабли.
Отвечая на вопрос о реакции западных стран на эти слова, Грушко был краток. «Уверен», – констатировал замглавы российского дипломатического ведомства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент Владимир Путин назвал действия западных стран настоящим пиратством.
Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил о праве России на симметричные атаки вражеских торговых судов.
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