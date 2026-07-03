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    Украинские дроны атаковали три белорусские фуры в Брянской области
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    В совершении теракта в Монако заподозрили гражданку Украины из Германии
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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Израиль и Турция столкнутся от безысходности

    Особенность положения Израиля и Турции в международной системе Ближнего Востока в том, что обе страны с трудом вписываются в региональный культурный и исторический ландшафт.

    4 комментария
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов ВСУ будут шантажировать Россию Приднестровьем

    Санду и ее кураторам на Западе хотелось бы увязать приднестровский и украинский вопросы на переговорах с Россией. Причем так, как они видят ситуацию, то есть чтобы Россия просто вывела войска. Но на это Россия не пойдет никогда.

    4 комментария
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Нельзя отдавать Запорожскую Сечь бандеровцам

    Можно ли считать тех, кто называет себя сегодня украинцами, потомками запорожских казаков? Нет, это точно такой же миф, как и всё, на чем строится украинская идентичность и государственность.

    24 комментария
    3 июля 2026, 10:23 • Новости дня

    Евросоюз резко нарастил импорт российского сжиженного природного газа

    Страны Евросоюза за июнь увеличили закупки российского сжиженного газа на 10%

    Tекст: Мария Иванова

    Европейские государства продолжают активно закупать топливо, нарастив июньские объемы поставок более чем на 10% на фоне полной остановки ближневосточного экспорта.

    Показатель ввоза сжиженного природного газа из России в ЕС достиг 2,169 млрд кубометров, передает РИА «Новости» данные аналитической компании Bruegel.

    За первые шесть месяцев текущего года европейцы приобрели 13,412 млрд кубометров, что превосходит прошлогодние значения на 17,4%.

    Абсолютный исторический максимум поставок зафиксировали в марте, когда объем составил 2,459 млрд кубометров. Несмотря на официальный курс Брюсселя по постепенному отказу от отечественных энергоресурсов, реальные закупки остаются на стабильно высоком уровне.

    Одновременно с этим импорт с Ближнего Востока второй месяц подряд держится на нулевой отметке из-за приостановки производства в Катаре. За полугодие этот показатель рухнул в два с половиной раза, остановившись на отметке 2,601 млрд кубометров.

    Поставки от американских поставщиков в июне сократились на 24,6%, составив 5,78 млрд кубометров, однако по итогам полугодия выросли на 3,4%, до 44,786 млрд кубометров. Африканские экспортеры за шесть месяцев снизили отгрузки на 23,1%, до 7,125 млрд кубометров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае страны Евросоюза увеличили закупки российского сжиженного природного газа на 21%.

    В апреле стоимость поставок этого вида топлива из России в европейские государства достигла 705 млн евро.

    За первые четыре месяца этого года общий объем европейского импорта СПГ из России возрос на 18,5%.

    2 июля 2026, 22:40 • Новости дня
    Представитель президента Польши назвал западную часть Украины «Восточной Малопольшей»
    Представитель президента Польши назвал западную часть Украины «Восточной Малопольшей»
    @ artifant/blickwinkel/Global Look Press

    Представитель канцелярии президента Польши назвал западные области Украины «Малопольшей» – историческим термином, использовавшимся в период между двумя Мировыми войнами, когда эти территории входили в состав польского государства.

    Во время выступления, которое транслировал телеканал TV Republika, представитель польского лидера заявил, что прославление лидера «Организации украинских националистов» (ОУН, организация запрещена в России и признана экстремистской) Степана Бандеры и участников украинского националистического движения несовместимо с европейским курсом Украины, сообщают украинские СМИ. При этом он употребил историческое название «Восточная Малопольша» применительно к западным областям современной Украины.

    Термин «Малопольша» официально использовался в межвоенной Польше в 1918–1939 годах, когда эти территории входили в состав польского государства. В тот период власти страны не допускали публичного использования названий «Восточная Галиция» и «Западная Украина», закрепляя польскую административную терминологию.

    Заявление прозвучало на фоне продолжающихся разногласий между Варшавой и Киевом. Польские власти последовательно требуют от Украины отказаться от героизации деятелей ОУН и Украинской повстанческой армии (признаны в России экстремистскими и запрещены), считая их ответственными за массовые убийства польского населения во время Волынской резни.

    Одновременно в Европарламенте предложили увязать продвижение Украины к членству в Евросоюзе с решением вопроса Волынской трагедии. Соответствующая поправка внесена к докладу о евроинтеграции Киева. Ее подготовила крупнейшая фракция Европейского парламента – Европейская народная партия. В нее входит правящая в Польше партия «Гражданская платформа» премьер-министра Дональда Туска, а также эту политическую силу представляет председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    Согласно опубликованной на сайте Европарламента информации, авторы инициативы предлагают включить тему Волынской трагедии в перечень факторов, которые будут учитываться при оценке прогресса Украины на пути к вступлению в ЕС. В документе говорится, что «процесс вступления Украины в ЕС должен сопровождаться полным признанием и надлежащим увековечением памяти жертв Волынской трагедии, а также активным польско-украинским историческим диалогом и эксгумационными работами».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш предупредил об угрозе евроинтеграции Украины из-за героизации Степана Бандеры. Польский президент Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского ордена Белого орла. В ответ на действия Киева польские чиновники вернули украинские государственные награды.

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    30 июня 2026, 20:40 • Новости дня
    В организации теракта в Монако французские следователи подозревают СБУ

    Le Figaro: Следствие подозревает СБУ в покушении на бизнесмена Ермолаева в Монако

    В организации теракта в Монако французские следователи подозревают СБУ
    @ SEBASTIEN NOGIER/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Приоритетной версией расследования покушения на предпринимателя Владимира Ермолаева в Монако стало участие украинских спецслужб, пишет газета Le Figaro.

    По информации Le Figaro, французские правоохранительные органы рассматривают участие Службы безопасности Украины в качестве главной версии инцидента с бизнесменом, передает ТАСС.

    «По данным нескольких источников, с которыми удалось связаться Le Figaro, следователи склоняются к версии, что за этим преступлением стоит СБУ», – отмечает французское издание.

    Журналисты напоминают, что ранее предприниматель принял решение отказаться от украинского гражданства, после чего Киев ввел против него персональные санкции. По информации прессы, произошедший взрыв расценивается следователями скорее как сигнал устрашения, а не реальная попытка физического устранения коммерсанта.

    Ранее князь Альбер II осудил первый в истории Монако террористический акт. Украинский блогер Анатолий Шарий отметил причастность киевских властей к попытке устранения бизнесмена.

    Политолог Владимир Корнилов назвал инцидент началом противостояния украинского олигархата на территории Европы.

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    2 июля 2026, 18:55 • Видео
    Залужный идет в президенты

    Бывший главком ВСУ Валерий Залужный вернулся на Украину и в личном разговоре с Владимиром Зеленским подтвердил, что претендует на его место. Что это значит на практике?

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    2 июля 2026, 12:14 • Новости дня
    В Британии обвинили Россию в запуске дронов над странами НАТО с судов теневого флота

    Британский доклад: Россия запускала беспилотники над НАТО с судов теневого флота

    В Британии обвинили Россию в запуске дронов над странами НАТО с судов теневого флота
    @ SOPA Images/Reuters

    Для выявления уязвимостей европейской противовоздушной обороны с подсанкционных нефтяных танкеров тайно запустили 144 беспилотника, пролетевших над стратегическими военными базами континента, заявляют авторы доклада Международного института стратегических исследований, расположенного в Лондоне.

    Россия якобы («most likely» в источнике – прим. ВЗГЛЯД) использовала суда теневого флота для запуска беспилотников над стратегическими объектами в Европе, передает Bloomberg со ссылкой на доклад лондонского Международного института стратегических исследований (IISS). Целью кампании было выявление слабых мест в европейских системах противовоздушной обороны.

    Исследователи проанализировали 144 случая появления беспилотников над Ирландией и 12 странами НАТО, включая Германию, Данию, Бельгию и Нидерланды, в период с августа 2024 года по февраль 2026 года. Около половины инцидентов произошло над военными базами, где хранятся американские ядерные бомбы, и над базой французских атомных подводных лодок. Появление дронов иногда приводило к закрытию аэропортов.

    «Мы считаем вероятным, что связанные с Россией суда и их теневой флот использовались в качестве морских платформ для запуска, возвращения или ретрансляции сигналов», – заявил соавтор доклада Чарли Эдвардс.

    Европейские страны в основном избегают прямых обвинений в адрес Москвы. Однако соавтор доклада Луи Бирн отметил, что инциденты с беспилотниками практически прекратились, когда европейские государства начали досматривать суда теневого флота ранее в этом году. В Министерстве обороны России не ответили на запрос агентства о комментариях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры стран Евросоюза возложили на Россию ответственность за инциденты с беспилотниками в Европе.

    В мае глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посетила Литву для обсуждения ответных мер на пролеты дронов.

    Осенью прошлого года бывший аналитик датской разведки обвинил Москву в использовании танкера для запуска неопознанных аппаратов.

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    1 июля 2026, 11:01 • Новости дня
    Politico: Европейцы рекордно сплотились вокруг Евросоюза из-за страха войн

    Опрос Eurobarometer зафиксировал рекордный уровень поддержки ЕС жителями

    Politico: Европейцы рекордно сплотились вокруг Евросоюза из-за страха войн
    @ Stewart Kirby/Zuma/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Жители Европы испытывают растущий пессимизм по поводу ситуации в мире, на этом фоне уровень их доверия к Европейскому союзу достиг рекордных показателей.

    Около 74% граждан считают, что их страны выиграли от членства в Евросоюзе, передает Politico. Подобный высокий уровень поддержки фиксировался лишь однажды в начале прошлого года. Результаты опроса показывают, что привлекательность объединения растет параллельно с тревогой из-за международных конфликтов.

    Порядка 58% респондентов заявили о пессимистичном взгляде на будущее мира, что на шесть процентных пунктов больше по сравнению с ноябрем прошлого года. При этом 59% опрошенных с оптимизмом смотрят на перспективы самого Евросоюза. Главным преимуществом членства в ЕС 40% граждан назвали вклад объединения в защиту мира и безопасности.

    Среди ключевых направлений для укрепления позиций ЕС в мире европейцы выделили оборону, энергетическую независимость и конкурентоспособность. «В период глобальной неопределенности европейцы все чаще видят в Европейском союзе маяк стабильности. В неспокойном мире это доверие является главным активом Европы», – заявила председатель Европарламента Роберта Метсола.

    Уровень удовлетворенности членством в ЕС варьируется в зависимости от страны. В Мальте, Дании, Люксембурге и Португалии более 90% опрошенных отметили пользу от нахождения в союзе. В то же время в Греции, Австрии, Франции и Болгарии этот показатель составил около 60%. В исследовании Eurobarometer приняли участие более 26 тыс. граждан старше 15 лет во всех странах объединения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, опросы общественного мнения показали снижение готовности жителей Западной Европы поддерживать Украину.

    Ранее страны Евросоюза не согласовали механизм предоставления Киеву займа на 90 млрд евро.

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    2 июля 2026, 09:38 • Новости дня
    Politico сообщило о глубоком кризисе в ведомстве Каллас
    Politico сообщило о глубоком кризисе в ведомстве Каллас
    @ Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Европейская служба внешних связей (EEAS), которую возглавляет Кая Каллас, сталкивается с падением морального духа сотрудников и внутренними противоречиями, пишет издание Politico.

    Европейская служба внешних связей, возглавляемая Каей Каллас, переживает тяжелые времена из-за внутренних противоречий, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Politico.

    Ранее десять действующих и бывших европейских чиновников открыто заявили о глубоком кризисе в ведомстве.

    «Сотрудники описывают эту организацию как учреждение, раздираемое внутренними противоречиями, сталкивающееся с падением морального духа сотрудников, растущей критикой в адрес своей эффективности», – отмечается в публикации. Напряженная обстановка привела к массовому разочарованию среди персонала.

    Из-за постоянного стресса сотни специалистов были вынуждены приостановить работу. По данным журналистов, около 8% всего штата дипломатического ведомства ушли на больничный в связи с психологическим выгоранием и сопутствующими заболеваниями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские государства обсуждают масштабную реформу дипломатической службы ЕС из-за недовольства работой Каи Каллас.

    Глава евродипломатии стремительно теряет поддержку в европейских институтах.

    Политолог Александр Рар рассказал о конфликте между Каллас и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

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    2 июля 2026, 19:56 • Новости дня
    Эксперт: Фон дер Ляйен «опытом Украины» доведет экономику Армении до упадка

    Юшков предсказал коллапс армянской экономики в случае отказа от российского газа

    Эксперт: Фон дер Ляйен «опытом Украины» доведет экономику Армении до упадка
    @ primeminister.am

    Tекст: Андрей Резчиков

    Европейские чиновники могут поделиться с Арменией «успешным» опытом, как довести экономику до упадка и сократить энергопотребление за счет кризиса. Российский газ остается безальтернативным для Еревана, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков. В ходе визита в Армению глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС поможет стране с диверсификацией ее энергетического импорта по примеру Украины.

    «Визит экспертов ЕС в Ереван для содействия в диверсификации энергоресурсов, анонсированный Урсулой фон дер Ляйен, стоит рассматривать в качестве политической поддержки армянского премьера Никола Пашиняна, которому важно после недавно прошедших выборов показать гражданам первые плоды своей работы», – считает Игорь Юшков, старший преподаватель кафедры политологии Финансового университета при правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности.

    «В практическом же плане инициатива вызывает большие вопросы. Брюссель годами убеждал инвесторов в неизбежности скорого энергоперехода и призывал не вкладывать средства в проекты по добыче нефти и газа. Результат оказался предсказуем: когда спрос начал восстанавливаться, предложение оказалось не готово его удовлетворить», – отметил аналитик.

    Эксперт напомнил, что цены на газ в Европе начали резко расти еще с середины 2021 года, когда поставки из России шли в полном объеме. «Поэтому, когда представители ЕС говорят о «снижении зависимости от отдельных источников», за этим часто скрывается простое сокращение объемов потребления из-за неподъемных цен. Именно этим опытом – как довести экономику до упадка и сократить энергопотребление не за счет эффективности, а за счет кризиса – еврочиновники могут «успешно» поделиться с Арменией», – полагает Юшков.

    Эксперт подчеркивает, что с точки зрения реальной инфраструктуры диверсифицировать поставки газа в Армению практически невозможно. Текущая трубопроводная система завязана на три направления: Россия, Иран и Азербайджан. «Азербайджан сейчас добывает газ на пределе возможностей, и все свободные объемы уходят в Европу и Турцию. Иран, несмотря на статус газовой державы, сам испытывает хронический дефицит. Только Россия остается стабильным партнером на рынке энергетики Армении», – пояснил спикер.

    Единственное, что может предложить Европа идеологически и технически – это субсидирование возобновляемой энергетики. «Брюссель наверняка порекомендует Еревану сократить генерацию на газе и переключиться на солнечную или ветряную энергию. Однако это не решит фундаментальную проблему: значительная часть армянского транспорта работает на газе», – добавил собеседник.

    Наиболее вероятный практический сценарий для первого этапа – это предоставление Брюсселем небольших грантов или субсидий. «ЕС может компенсировать разницу в цене, если Армения решится закупать нефтепродукты у альтернативных поставщиков по завышенной стоимости, или выдать средства на покрытие первых убытков от роста цен на газ. Однако это классические «гранты-заманиловки», призванные создать иллюзию заботы», – прогнозирует Юшков.

    Отсылка к опыту Украины, на которую сослалась фон дер Ляйен, «абсолютно некорректна в силу разного географического положения и инфраструктурной связанности, но она политически маркирует Армению как нового «фаворита» Запада». «Это жест поддержки Пашиняна, который должен дать ему результат в виде хоть каких-то обещаний от Брюсселя. Однако европейцам здесь гордиться особо нечем. До сих пор никакого целенаправленного отказа от российского газа в самом ЕС не было», – заключил Юшков.

    О том, что ЕС направит в Армению группу экспертов для диверсификации ее энергетического импорта, как сообщает ТАСС, заявила в четверг глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Ереване с участием премьер-министра Никола Пашиняна. Она также добавила, что у ЕС в этой сфере «большой опыт на примерах Украины и Молдавии».

    Заявление прозвучало в ответ на вопрос о готовности Брюсселя поддержать Армению в случае, если Россия решит использовать цены на природный газ как инструмент политического давления. В этом году Армения собирается импортировать из России порядка 2,2-2,3 млрд кубических метров природного газа, что покрывает более 82% всех потребностей страны в этом топливе. Остальные объемы (около 20%) республика получает из Ирана по бартерной схеме «газ в обмен на электроэнергию».

    Армения приобретает российский газ по фиксированному льготному тарифу в 177,5 доллара за тысячу кубических метров. Как заявлял в апреле президент России Владимир Путин, эта стоимость значительно ниже рыночной (для сравнения: текущие цены на газ в Европе составляют около 600 долларов за 1000 кубов). Тариф зафиксирован в рамках действующего соглашения Армении с Газпромом (действует до конца 2026 – начала 2027 года).

    На фоне стремления Еревана сблизиться с Евросоюзом, российская сторона в мае открыто предупредила Армению о возможной потере льгот. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков официально заявил, что в случае выхода Армении из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) цены на газ для нее автоматически станут рыночными.

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    30 июня 2026, 15:34 • Новости дня
    Германия потребовала урезать общеевропейский бюджет

    Германия потребовала урезать бюджет ЕС на 400 млрд евро

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Берлин настаивает на уменьшении общеевропейского бюджета на 400 млрд евро, считая предложенный Брюсселем план на 2028–2034 годы финансово неподъемным.

    Германия настаивает на снижении общеевропейского бюджета на период с 2028 по 2034 год на 400 млрд евро, передает Reuters со ссылкой на внутренний правительственный документ. «Германия требует сократить на 400 миллиардов евро (456 миллиардов долларов) предложенный Европейской комиссией бюджет в размере два триллиона евро на 2028–2034 годы», – говорится в сообщении, пишут РИА «Новости».

    Немецкие власти называют предложенный двухтриллионный бюджет «неподъемным». Германия, являющаяся крупнейшим плательщиком в бюджет ЕС, подчеркивает, что проект на 2028–2034 годы значительно превышает действующий финансовый план на 2021–2027 годы объемом 1,3 трлн евро.

    Агентство уточняет, что даже при сокращении на 400 млрд евро запланированный бюджет все равно превысит нынешний на 27%. В этом случае ежегодные взносы ФРГ в общий бюджет Евросоюза могут превысить 50 млрд евро. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц ранее называл обсуждаемый в ЕС бюджет слишком большим и призывал лидеров стран выдвинуть новое предложение и обсудить структуру общеевропейских доходов и расходов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские политики отложили принятие финансового плана ЕС на 2028–2034 годы из-за разногласий между странами-донорами и получателями.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о необходимости фундаментальной модернизации бюджета ЕС для усиления военного и экономического потенциала Европы.

    До этого власти Германии отказались поддержать предложение Еврокомиссии по увеличению семилетнего бюджета ЕС до 2 трлн евро.

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    2 июля 2026, 11:30 • Новости дня
    Власти Германии обвинили украинца в теракте на «Северных потоках»

    Германия обвинила украинца в теракте на «Северных потоках»

    Власти Германии обвинили украинца в теракте на «Северных потоках»
    @ Danish Defense Ministry/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Федеральная прокуратура Германии официально предъявила обвинения украинскому гражданину в соучастии в военном преступлении в связи с диверсией на трубопроводах «Северный поток».

    Немецкая прокуратура обвинила гражданина Украины, известного как Сергей К., в осуществлении диверсии на газопроводах «Северный поток» в 2022 году, сообщает Politico. В обвинительном заключении утверждается, что он действовал как соучастник военного преступления, совершив «нападение на гражданские объекты», вызвав взрыв и разрушив инфраструктуру.

    По версии следствия, в 2022 году обвиняемый, будучи офицером украинской армии, вместе с другими военными разработал план уничтожения трубопроводов. Целью диверсии было прекращение поставок российского газа и лишение Москвы доходов, которые могли быть направлены на ведение боевых действий.

    Следователи полагают, что Сергей К. командовал парусной яхтой Andromeda, с которой, предположительно, была осуществлена операция. Сообщается, что он въехал в Германию через Польшу по поддельному паспорту и перевез взрывчатку военного назначения в район датского острова Борнхольм.

    Мужчина был арестован в Италии в августе 2025 года и через три месяца экстрадирован в Германию. С тех пор он находится в предварительном заключении в Гамбурге. Сам обвиняемый отрицает свою вину, а президент Украины Владимир Зеленский ранее отвергал причастность своего правительства к диверсии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года суд ФРГ арестовал подозреваемого в подрыве газопроводов гражданина Украины Сергея К.

    Немногим ранее Италия передала этого мужчину немецким правоохранительным органам для проведения следственных действий.

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    2 июля 2026, 17:38 • Новости дня
    Глава Еврокомиссии заявила о распространении украинского опыта на Армению

    Фон дер Ляйен: ЕК применит опыт Украины к Армении

    Глава Еврокомиссии заявила о распространении украинского опыта на Армению
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Руководство Европейского союза намерено использовать наработки, полученные на Украине и в Молдавии, для поддержки Еревана, сообщил глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    По ее словам, на следующей неделе ожидается визит профильных экспертов, которые займутся вопросами энергетической независимости республики и диверсификации поставок энергоресурсов, пишет Telegram-канал «Sputnik Ближнее Зарубежье».

    Глава ЕК подчеркнула важность предстоящих изменений. «У европейского объединения в этой сфере большой опыт на примерах Украины и Молдовы», – заявила фон дер Ляйен.

    Помимо энергетического сектора, европейские чиновники планируют поддержать местных фермеров. Политик пообещала открыть доступ на рынки Европы почти для 99% армянской сельскохозяйственной продукции.

    Напомним, самолет председателя Еврокомиссии приземлился в ереванском аэропорту Звартноц.

    Брюссель запланировал отменить пошлины на 80% армянского экспорта. Глава евродипломатии Кая Каллас сообщила о разработке масштабного пакета экономической помощи Еревану.

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    2 июля 2026, 10:00 • Новости дня
    Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен прибыла в Ереван

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Самолет главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен приземлился в ереванском аэропорту Звартноц.

    Самолет председателя Еврокомиссии совершил посадку в ереванском аэропорту, передает ТАСС.

    В воздушной гавани высокопоставленную гостью встретил вице-премьер Армении Мгер Григорян. Известно, что европейский политик приехала в республику сразу после завершения рабочего визита в Азербайджан.

    В армянской столице запланированы двусторонние переговоры с премьер-министром страны Николом Пашиняном. По итогам встречи стороны планируют выступить с совместными заявлениями для прессы, а также подробно ответить на вопросы журналистов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Европейской комиссии запланировала поездку в Ереван для демонстрации поддержки премьер-министру Николу Пашиняну.

    Ранее Урсула фон дер Ляйен пообещала выделить республике 50 млн евро финансовой помощи.

    В мае представители Армении и Евросоюза подписали новые соглашения о партнерстве.

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    3 июля 2026, 01:50 • Новости дня
    Чехия собралась добывать газ в послевоенной Украине
    Чехия собралась добывать газ в послевоенной Украине
    @ Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Прага готовит специальную миссию предпринимателей для участия в послевоенном восстановлении Украины и освоении энергетического сектора, в частности, получить лицензию на добычу украинского газа, заявил первый вице-премьер и глава минпромторга Карел Гавличек.

    Чешское правительство намерено активно участвовать в восстановлении украинской инфраструктуры. Первый вице-премьер страны Карел Гавличек отметил высокий интерес местных компаний к энергетическому, строительному и медицинскому секторам, передает РИА «Новости».

    «Уже сейчас мы формируем бизнес-миссию для налаживания новых контактов с украинскими партнерами. Например, мы проведем переговоры с представителями официального Киева о получении лицензии на разведку и добычу газа», – заявил он.

    Чехия планирует финансово поддержать экспортеров через компанию EGAP, увеличив лимит страхования до одного млрд крон, что составляет около 47 млн долларов. Кроме того, Прага ведет переговоры о привлечении дополнительных средств из европейских фондов.

    По итогам 2025 года объем чешского экспорта на Украину достиг почти 39 млрд крон, превысив показатели предыдущего периода на 20%. Кабинет министров также рассматривает возможность государственного страхования частных инвестиций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине в мае раскрыли хищение газа на миллионы долларов. Чешское правительство одобрило ужесточение условий пребывания беженцев с Украины. При этом министр обороны Чехии Зуна пообещал продолжить снабжение Киева снарядами.

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    1 июля 2026, 09:33 • Новости дня
    Аномальная жара в Испании унесла жизни 900 человек

    Экстремальная жара в Испании привела к гибели около 900 человек в июне

    Tекст: Мария Иванова

    Из-за рекордного июньского зноя в Испании скончались порядка 900 человек, что сделало прошедший месяц вторым по числу жертв высоких температур за время наблюдений.

    Предварительные данные системы мониторинга смертности подтверждают губительное влияние погоды, передает ТАСС со ссылкой на газету El Pais.

    Средняя температура на материковой части страны достигла 23,2 градуса. Прошедший месяц оказался вторым самым теплым за историю метеорологических наблюдений с 1961 года.

    Рекордным по уровню тепла остается первый летний месяц 2025 года с показателем 23,6 градуса. При этом по числу жертв жары минувший июнь уступил лишь 2017 году. Девять лет назад от экстремальных погодных условий погибли 1000 человек.

    В настоящее время метеорологи вновь объявили погодное предупреждение. В нескольких регионах государства ожидается повышение температуры более чем до 40 градусов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае от аномальной жары в Испании погиб 101 человек. За последнюю неделю июня из-за высоких температур в Европе скончались более 1,3 тыс. жителей.

    Во Франции экстремальные погодные условия спровоцировали резкий скачок смертности среди пожилых людей.

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    30 июня 2026, 12:05 • Новости дня
    Euroclear решил подать иск в Бельгии против решения суда России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Европейский депозитарий Euroclear подает иск в суд Бельгии против Центробанка РФ, чтобы оспорить решение российского суда по замороженным активам, пишет издание Echo.

    Финансовая организация обратилась в суд Бельгии для отмены вердикта по замороженным средствам, передает РИА «Новости».

    Ранее московский арбитраж полностью удовлетворил требования российского регулятора. Суд постановил взыскать с ответчика компенсацию в семи валютах на общую сумму около 200 млрд евро.

    В конце мая инстанция обратила постановление к немедленному исполнению. Уже второго июня Банк России получил соответствующий исполнительный лист.

    «Euroclear подает иск против Центрального банка России. Финансовая организация надеется добиться в Бельгии решения, которое позволит оспорить вынесенное против нее судебное решение в России», – отмечается в материалах зарубежной прессы.

    Основной объем заблокированных в 2022 году европейскими властями резервов находится на счетах этого депозитария. Заявленная сумма требований включает оценку упущенной выгоды.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Арбитражный суд Москвы взыскал с бельгийского депозитария Euroclear 200 млрд евро в пользу Банка России.

    Позже инстанция удовлетворила заявление российского регулятора о немедленном исполнении данного судебного решения.

    В середине июня суд отказал бельгийскому банку в приостановке принудительного взыскания этих убытков.

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    30 июня 2026, 14:34 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе резко пошли вверх

    Стоимость европейского газа увеличилась почти до 514 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Котировки энергоресурсов продемонстрировали рост более чем на 2%, вплотную приблизившись к отметке в 514 долларов за тыс. кубических метров.

    В ходе торгов во вторник стоимость энергоносителей на лондонской бирже ICE пошла вверх, передает РИА «Новости».

    Августовские фьючерсы по индексу крупнейшего распределительного центра TTF открылись небольшим снижением, однако к середине дня показатель прибавил 2,2%. Базовая расчетная цена предыдущего торгового дня составляла 502 доллара за тыс. кубометров.

    Резкие колебания стоимости наблюдаются с весны из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Максимальных значений показатель достигал в марте. Тогда генеральный директор компании Qatar Energy Саад аль-Кааби заявил: «Произошло повреждение двух из 14 линий производства СПГ компании в Катаре».

    На фоне этих событий котировки достигали 853 долларов за тыс. кубометров. При этом абсолютный исторический рекорд стоимости энергоресурсов на европейских площадках был зафиксирован весной 2022 года, когда цена взлетела до 3892 долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, утром во вторник котировки газовых фьючерсов опустились ниже 500 долларов за тысячу кубометров.

    Неделей ранее стоимость топлива на европейских биржах поднялась выше 504 долларов.

    В начале июня биржевые цены газа в Европе превысили 600 долларов за тысячу кубометров.

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    1 июля 2026, 08:49 • Новости дня
    Захарова сравнила кондиционер фон дер Ляйен с опахалом сюзерена

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Официальный представитель МИД Мария Захарова указала на сохранившуюся в Еврокомиссии колониальную логику в связи с тем, что во время сильной жары в здании Еврокомиссии кондиционеры работают только на этаже ее главы Урсулы фон дер Ляйен: это напоминает сюзерена, которого обмахивали опахалами.

    Официальный представитель МИД  Мария Захарова обратила внимание на ситуацию с охлаждением воздуха в штаб-квартире Еврокомиссии в Брюсселе, передает радио Sputnik.

    По ее словам, сохранение комфортных условий только для руководства демонстрирует укоренившуюся колониальную логику европейских чиновников.

    «Для них это нормально: чтобы оно там сидело, понимаете, где-нибудь на троне и считало себя исключительным. А его опахалами, понимаете, со всех сторон обдувало, причем делалось бы это людьми, не похожими на главное, это самое западное лицо. Почему? Чтобы еще больше подчеркивать, что оно, это западное лицо, восседающее, оно исключительное», – заявила Захарова.

    Ранее стало известно, что из-за сильной жары в здании Еврокомиссии отключили кондиционеры с первого по седьмой этажи. При этом ограничение не коснулось 13-го этажа, где работает Урсула фон дер Ляйен, и верхних этажей, занимаемых еврокомиссарами. Сотрудники ведомства назвали происходящее «феодализмом» и «позором».

    Дипломат добавила, что в европейском обществе исторически закрепилось разделение на «рабов и хозяев». Она отметила, что руководство Еврокомиссии продолжает жить в парадигме средневекового сюзерена и вассалов, которые вынуждены экономить, в то время как элита сидит с вентиляторами в своих башнях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава РФПИ Кирилл Дмитриев иронично прокомментировал частичное отключение кондиционеров в штаб-квартире Еврокомиссии.

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