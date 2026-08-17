Премьер-министр Такаити заявила, что поездка российского лидера на Итуруп «осложнила нормализацию отношений между Японией и Россией». Это называется перевалить с больной головы на здоровую: если что-то и осложняет нормализацию отношений, то прежде всего поддержка Японией режима Зеленского. А Курилы, напомним, вернулись в состав России по итогам Второй мировой войны.2 комментария
Вооруженный ножом мужчина напал на оппонента в Подмосковье
Во время внезапной ссоры в поселке Мисайлово в Московской области посетитель организации нанес своему противнику резаные раны, сообщили в Росгвардии.
Конфликт между двумя гражданами произошел на Пригородном шоссе, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.
Экипаж группы задержания заметил потасовку во время патрулирования территории.
«В ходе вспыхнувшей ссоры один из мужчин достал нож и нанес оппоненту резаные раны по различным частям тела», – добавили в Росгвардии.
Правоохранители задержали нападавшего. Злоумышленником оказался 43-летний уроженец Владимирской области.
В ведомстве добавили, что силовики сразу вызвали скорую помощь и следили за состоянием раненого до приезда врачей. Впоследствии подозреваемого доставили в местный отдел полиции для дальнейших разбирательств.
В середине августа на лошадиной ферме в Подмосковье мужчина напал с ножом на двух оппонентов.
В начале месяца правоохранители задержали подозреваемого в убийстве человека холодным оружием в Солнечногорске.
В июне приезжий из Липецкой области дважды ударил ножом москвича возле станции метро «Солнцево».