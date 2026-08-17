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    Премьер-министр Такаити заявила, что поездка российского лидера на Итуруп «осложнила нормализацию отношений между Японией и Россией». Это называется перевалить с больной головы на здоровую: если что-то и осложняет нормализацию отношений, то прежде всего поддержка Японией режима Зеленского. А Курилы, напомним, вернулись в состав России по итогам Второй мировой войны.

    4 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Новые медиа убили звезд

    Вы заметили, как за считанные годы стремительно измельчали знаменитости – хоть кинематографа, хоть шоу-бизнеса, хоть литературы? Они больше не пророки, не трибуны и даже не источники информации.

    9 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Как неизвестный дрон немцы сделали русским

    Здравые возражения типа «лейпцигский дрон выгоден как минимум нескольким сторонам, и Россия точно в этот список не входит» не рассматриваются вообще. Но разумные читатели немецких изданий на их форумах ясно ощущают запах провокации.

    16 комментариев
    17 августа 2026, 14:57 • Новости дня

    Стоимость газа на европейских биржах снизилась после утреннего роста

    Цена европейского газа упала до 734 долларов за тысячу кубометров

    Tекст: Мария Иванова

    После утреннего скачка выше 750 долларов, ставшего максимумом с конца июля, европейские биржевые котировки на природный газ скорректировались вниз.

    В понедельник днем показатели на лондонской бирже ICE продемонстрировали спад, передает РИА «Новости». Сентябрьские контракты по индексу нидерландского хаба TTF открылись на отметке 743,7 доллара за тысячу кубометров. К середине дня стоимость опустилась до 734,3 доллара.

    Ранее цена топлива превышала 750 долларов впервые с 24 июля. Обострение конфликта на Ближнем Востоке спровоцировало значительное удорожание энергоресурсов в европейском регионе. Средние биржевые показатели за март выросли почти на 60% по сравнению с февралем, перешагнув рубеж в 600 долларов.

    Рынок продолжает демонстрировать высокую волатильность на протяжении всех этих месяцев. По итогам июля расчетные цены подскочили почти на 20%, составив в среднем 637,5 доллара за тысячу кубометров.

    Подобных устойчиво высоких значений не наблюдалось за всю историю работы газовых хабов с 1996 года, исключая период кризиса. Исторический максимум был зафиксирован в начале весны 2022 года, когда котировки достигали 3892 долларов за тысячу кубометров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, утром в понедельник стоимость природного газа на европейских биржах преодолела отметку в 750 долларов за тысячу кубометров.

    В минувшую пятницу котировки сентябрьских фьючерсов по индексу TTF достигли уровня 726 долларов.

    Днем ранее цена голубого топлива на фоне высокой волатильности рынка опустилась до 720 долларов.

    14 августа 2026, 18:33 • Новости дня
    CNN: Китай и Южная Корея намерены закрепиться на Северном морском пути
    CNN: Китай и Южная Корея намерены закрепиться на Северном морском пути
    @ Rosatom/Global Look Press

    Китай начал активно осваивать Северный морской путь, рассматривая его как перспективный маршрут для торговли с Россией и Европой, а Южная Корея уже готовится провести по нему первый тестовый рейс. Пекин стремится закрепиться на арктическом направлении, особенно после нормализации геополитической обстановки.

    Для Китая интерес к Северному морскому пути является частью более широкой стратегии расширения присутствия в Арктике, пишет CNN. Еще в 2018 году председатель КНР Си Цзиньпин выдвинул концепцию «Полярного шелкового пути» – арктического продолжения китайской инициативы «Пояс и путь». Предполагалось, что новый маршрут позволит расширить экономическое присутствие Китая в регионе и связать его с Россией, странами Северной Европы и другими направлениями.

    При этом первоначальные планы Пекина по масштабным инвестициям в арктические порты и инфраструктуру не были реализованы в полном объеме. Сложные ледовые условия и короткий навигационный сезон сдерживали развитие маршрута. Но в нынешнем сезоне уже не менее шести китайских судоходных компаний планируют совершить более 50 рейсов по маршруту. Большинство из них связывает Китай и Россию, а перевозки включают контейнерные, наливные и многоцелевые суда.

    Одновременно Пекин расширяет использование Северного морского пути для доставки российских энергоресурсов. Маршрут становится одним из каналов поставок российского сжиженного природного газа в Китай.

    Следующим этапом для китайских компаний становится развитие регулярных перевозок между Китаем и Европой. Судоходная компания Sea Legend должна запустить первый регулярный сезонный контейнерный сервис по Северному морскому пути. Заявленное время в пути составляет около 20 дней – примерно вдвое меньше стандартного маршрута через Суэцкий канал.

    Перевозчик рассчитывает со временем перейти к круглогодичной навигации и доставлять в Европу китайские электромобили и гибридные автомобили, литиевые батареи и оборудование для солнечной энергетики. Еще одна китайская компания, New New Shipping, уже развивает сообщение между Китаем и российским Мурманском.

    При этом интерес к Северному морскому пути выходит за пределы российско-китайского сотрудничества. Южнокорейская судоходная компания PanStar готовится 22 августа провести тестовый рейс из Пусана в Европу через Арктику. Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен ранее заявил, что страна намерена «лидировать в открытии эпохи Северного морского пути».

    В Китае считают, что накопленный опыт работы на маршруте может обеспечить местным компаниям преимущества в будущем. Старший научный сотрудник Института международных стратегических и безопасностных исследований в Шанхае Чжао Лун заявил, что китайские перевозчики уже получили определенный сравнительный перевес благодаря присутствию в Арктике.г Говоря о периоде, «когда геополитическая ситуация нормализуется», он спрогнозоровал, что «тогда будет еще одна волна китайских компаний, которые пойдут в Россию и будут больше инвестировать в российскую Арктику».

    Таким образом, Пекин, отмечает CNN, стремится закрепиться на Северном морском пути еще до того, как маршрут сможет стать полноценной альтернативой традиционным торговым коридорам. Развитие перевозок по российской арктической трассе одновременно дает Китаю практический опыт, укрепляет его связи с российской инфраструктурой и создает основу для дальнейшего продвижения концепции «Полярного шелкового пути».

    Пока Северный морской путь остается сложным маршрутом. На его работу влияют ледовая обстановка, высокая стоимость перевозок из-за необходимости ледокольного сопровождения на отдельных участках. Однако сокращение площади арктического льда в перспективе может увеличить продолжительность навигации и расширить возможности для международной торговли.

    На этом фоне Китай стремится занять выгодные позиции заранее, рассчитывая, что после нормализации геополитической обстановки его опыт позволит расширить инвестиции в российскую Арктику и претендовать на одну из ведущих ролей в развитии Северного морского пути.

    Ранее глава Росатома Алексей Лихачев сообщил о запуске регулярного еженедельного контейнерного маршрута из КНР в Европу через Северный морской путь.

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    16 августа 2026, 13:10 • Новости дня
    Эксперт объяснил тенденцию поставок Западом дальнобойных БПЛА Украине

    Эксперт Джерелиевский: Европа будет наращивать поставки дальних дронов ВСУ вместо ракет

    Эксперт объяснил тенденцию поставок Западом дальнобойных БПЛА Украине
    @ Martin Pedaja/Reuters

    Tекст: Олег Исайченко

    Беспилотники значительно дешевле и проще в производстве, нежели крылатые ракеты. Кроме того, они менее заметны для систем ПВО. Поэтому Европа будет делать упор именно на этот тип вооружения при подготовке военных поставок для ВСУ, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Борис Джерелиевский. Ранее стало известно, что Украина использует британские БПЛА для ударов по России.

    «В своих атаках на территорию России противник в последнее время делает упор именно на дальние беспилотники. А вот просьбы Киева к Европе о поставках крылатых ракет стали звучать ощутимо меньше», – сказал военный эксперт Борис Джерелиевский.

    По его словам, эта тенденция легко объясняется сразу несколькими факторами. Прежде всего, БПЛА значительно дешевле крылатых ракет, а также проще в производстве. «Однако для достижения сопоставимого результата требуется в разы больше беспилотников», – поясняет аналитик. Также БПЛА, указывает спикер, «относятся к менее эскалационным вооружениям, нежели ракеты»: «Во всяком случае, в этом уверены европейцы».

    Помимо того, стоит учитывать ограниченный ракетный потенциал Европы. Те же США хотя и пытаются найти способ выпускать дешевые снаряды, пока сталкиваются с трудностями на этом направлении. Более того, Штатам и самим нужны ракеты на фоне ситуации на Ближнем Востоке. А у Европы ощущается дефицит этого типа вооружений, некоторые страны по своим причинам не намерены передавать ракеты ВСУ.

    Еще она причина, почему противник делает ставку на дальние беспилотники – их способность идти на сверхмалых высотах, что затрудняет процесс обнаружения, добавляет Джерелиевский. «Да, некоторые ракеты тоже способны идти на такой высоте, но далеко не все. И для их обнаружения нужны самолеты ДРЛО или системы РЛС, поднятые на аэростатах. А вот обеспечить малозаметность дронов значительно легче», – рассуждает он.

    На этом фоне нет сомнений в том, что европейцы будут наращивать производство и передачу таких беспилотников противнику. «Вместе с тем, БПЛА создаются не только для Украины, но и в силу того, что Европа активно готовится к войне с Россией и пытается создать на своих складах определенный запас вооружений», – говорит собеседник.

    Делая вывод, Джерелиевский отметил – Европа продолжает действовать в своем привычном стиле. Так, европейцы объявляют о планах подготовить якобы проект мирного договора, но в тоже время наращивают производство и поставки оружия ВСУ.

    «Я бы этот мирный план априори ставил в кавычки, потому что ни о каком мире там речи не идет. Из-за морской блокады Украины, последовательного уничтожения инфраструктуры и поражений на фронте европейцы хотели бы дать передышку ВСУ. Но им это необходимо исключительно для подготовки Украины к новому витку противостояния, а не для решения сложившегося кризиса», – заключил Джерелиевский.

    Ранее британская The Sunday Times со ссылкой на источники ВСУ сообщила, что Украина начала применять британские дроны для ударов по России. Отмечается, что такие аппараты используются уже около полугода.

    «Британские дроны были впервые использованы для нанесения ударов на основной территории России. Дроны, созданные двумя британскими компаниями, были поставлены на Украину, чьи силы используют оружие... для нанесения дальнобойных ударов», – пишет издание. Среди применяемых беспилотников упоминается модель Nyan от дочерней компании BAE Systems.

    Напомним, в июне минобороны Британии анонсировало передачу Киеву 150 тыс. беспилотников. В то же время Владимир Зеленский заявлял о планах построить завод беспилотников в Британии.

    Месяцем ранее президент России Владимир Путин обвинил западные страны в поставках беспилотников для атак на российские регионы.

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    3 августа 2026, 13:50 • Видео
    Трамп выбрал преемника

    Как утверждают источники американских СМИ, президент США Дональд Трамп определился, кто должен стать его преемником – госсекретарь Марко Рубио или вице-президент США Джей Ди Вэнс. В целом это хороший выбор. Но в плохих обстоятельствах.

    Комментарии (2)
    14 августа 2026, 19:07 • Новости дня
    Немцев возмутила акция «только для чернокожих детей» в общественном бассейне
    Немцев возмутила акция «только для чернокожих детей» в общественном бассейне
    @ Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

    В Берлине отменили мероприятие в недавно открывшемся общественном бассейне Volksbad, которое планировалось провести исключительно для чернокожих детей и подростков – инициатива вызвала резкую критику немецких политиков и общественности.

    Бассейн Volksbad, расположенный рядом с театром Volksbuhne, был открыт в начале августа. На его создание из общественных средств выделили около 300 тыс. евро. Объект позиционируется как бесплатный общественный бассейн, открытый для всех желающих, сообщает The New York Post.

    На пятницу было запланировано специальное мероприятие, организованное антидискриминационной организацией Each One Teach One (Каждый учит каждого). В этот день до 18.00 бассейн должен был быть доступен исключительно для чернокожих детей, после чего планировалось вновь открыть его для широкой публики.

    Инициатива вызвала критику со стороны представителей разных политических сил. «Апартеид как модель для Германии?» – возмутилась лидер правой партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель. Она потребовала немедленно лишить проект государственного финансирования, отметив недопустимость запрета на вход белым людям.

    Умеренные политики также раскритиковали идею, указав, что название бассейна переводится как «народный бассейн». Кандидат от Христианско-демократического союза на выборах в парламент Берлина Штефан Эверс заявил, что не считает правильным разделение людей по цвету кожи. «Я понимаю “народный бассейн” как бассейн для всех», – сказал политик.

    Председатель Берлинской ассоциации налогоплательщиков Александр Краусс также выступил против мероприятия. По его словам, недопустимо, чтобы театр, получающий значительные государственные субсидии, использовал средства налогоплательщиков для организации подобного бассейна.

    Организаторы в итоге отменили мероприятие. В Each One Teach One заявили, что после скандала получили «расистские электронные письма с угрозами насилия и дискриминационные комментарии в социальных сетях». В театре Volksbuhne, при котором работает бассейн, заявили, что отмена была необходима из-за невозможности обеспечить участникам «расслабленный отдых». При этом организаторы назвали первоначальную инициативу позитивной мерой, направленной на поддержку групп населения, которые, по их оценке, находятся в «структурно-неблагоприятном положении».

    Бассейн Volksbad будет работать до 1 октября. Его организаторы подчеркивают, что объект является общественным и бесплатным для всех посетителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель раскритиковала миграционную политику властей ФРГ. В начале июля политика переизбрали на пост руководителя этой политической силы. До этого лидер оппозиции заявила о готовности возглавить политические преобразования в стране.

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    15 августа 2026, 10:43 • Новости дня
    NYT: Франция, Германия и Британия готовят свой формат переговоров по Украине
    NYT: Франция, Германия и Британия готовят свой формат переговоров по Украине
    @ Titov Yevhen/Abaca/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Франция, Германия и Британия работают над созданием собственного формата переговоров по урегулированию конфликта на Украине, чтобы избежать исключения из дипломатического процесса американской администрацией, сообщает газета The New York Times (NYT).

    Франция, Германия и Британия работают над созданием собственного формата переговоров по урегулированию конфликта на Украине, передает ТАСС со ссылкой на газету The New York Times.

    Европейские дипломаты разрабатывают механизм, который позволит странам Европы выступать на первых ролях в будущих мирных инициативах. Главную роль в выработке общей позиции взяли на себя Париж и Берлин. Лондон также участвует в обсуждениях, однако проявляет осторожность из-за возможных рисков для отношений с Вашингтоном.

    Как подчеркивают собеседники издания, вопросы урегулирования украинского кризиса и выстраивания отношений с Россией имеют критическое значение для Европы. Европейские чиновники стремятся не допустить ситуации, при которой соглашение будет достигнуто без их прямого участия. При этом они признают, что любые переговоры с Москвой, вероятнее всего, пройдут при американском посредничестве.

    Ранее в Турции заявили о закрытых переговорах с Россией и Украиной.

    Министерство иностранных дел России исключило возможность посредничества Берлина в украинском урегулировании.

    Замглавы МИД Галузин ранее назвал европейские призывы к миру пустым прикрытием для разработки вооружений против России.

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    15 августа 2026, 19:59 • Новости дня
    В Белоруссии рассказали о судьбе брошенных литовских фур

    Адвокат Меткина сообщила о сохранении прав собственности на литовские фуры

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Истечение сроков спецхранения оставленных на границе с Белоруссией грузовиков не лишает иностранных владельцев законного права собственности на этот коммерческий транспорт, заявляют юристы.

    Около 100 задержанных автомобилей из Литвы, в основном полуприцепов, до сих пор остаются на территории Белоруссии. Специалист по международному праву Елизавета Меткина рассказала РИА «Новости», что машины могут остаться у нынешних хозяев.

    «По истечении срока хранения право собственности на автомобили автоматически не прекращается. Если владельцы их не заберут, дальнейшая судьба транспорта должна решаться в установленном белорусским законодательством порядке», – подчеркнула юрист.

    Она добавила, что обращение техники в доход государства допускается исключительно при наличии законных оснований и соблюдении строгих процедур. По словам эксперта, даже превышение расходов на стоянку над стоимостью машины не делает государство ее автоматическим собственником.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте президент Белоруссии Александр Лукашенко разрешил выезд грузовых автомобилей с литовскими номерами.

    До этого Минск заявлял о скоплении на территории страны более 1,8 тыс.литовских фур.

    Ранее министерство иностранных дел Литвы вручило ноту протеста представителю белорусского посольства из-за застрявших машин.

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    14 августа 2026, 17:47 • Новости дня
    В Варшаве задержали подозреваемого в покушении на украинского рэпера Kyivstoner

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В столице Польши правоохранительные органы задержали мужчину, подозреваемого в подготовке убийства украинского видеоблогера и музыканта Альберта Васильева, выступающего под псевдонимом Kyivstoner.

    Подозреваемый в подготовке убийства украинского рэпера Kyivstoner был задержан в Варшаве, сообщает польское издание RMF24.

    «Известный украинский видеоблогер и рэпер Kyivstoner предположительно стал мишенью киллера во время пребывания в Польше», – пишут журналисты. Отмечается, что музыкант является обладателем гражданства США и Украины.

    Ранее Альберта Васильева обвиняли в причастности к подготовке атаки беспилотников на промышленное предприятие в Московской области. Сам артист эти обвинения категорически отвергал, заявляя, что в момент нападения на территорию России находился дома и играл в видеоигру Dota. При этом ФСБ публиковала аудиозапись, на которой человек с голосом, похожим на голос Kyivstoner, обсуждает планируемый теракт в Подмосковье.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о задержании подозреваемого в подготовке покушения на гражданина США и Украины.

    Месяцем ранее пойманный ФСБ диверсант назвал Альберта Васильева спонсором сорванной атаки на подмосковный оборонный завод. Сам артист уехал в Европу еще в феврале 2022 года.

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    15 августа 2026, 18:45 • Новости дня
    Финский политик Мема осудил попытки Европы демонизировать Россию

    Финский политик Мема указал на замалчивание в ЕС теракта на «Северных потоках»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Попытки европейских стран выставить Москву врагом служат оправданием их собственной милитаризации на фоне игнорирования диверсий Киева, считает финский политик Армандо Мема.

    Евросоюз использует образ врага в лице России для оправдания масштабного перевооружения, намеренно игнорируя причастность Киева к терактам на «Северных потоках». Об этом заявил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема на фоне инцидента с беспилотником в Лейпциге, пишет РИА «Новости».

    «Россию не перестают изображать врагом, чтобы оправдать масштабное и неоправданное перевооружение Европы. Некоторые политики в ЕС продолжают свою риторику, обвиняя Россию в инцидентах с беспилотниками, однако все они хранят молчание перед лицом террористической атаки на «Северных потоках», которая, безусловно, была крупнейшей на европейском континенте и должна была привести к применению пятой статьи НАТО», – написал политик в социальных сетях.

    По словам Мемы, лидеры европейских стран вместо осуждения украинских властей продолжают выделять им финансирование. Кроме того, подчеркнул он, Европа не прекращает поставки вооружений Киеву.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкие правоохранители заподозрили Украину в инсценировке инцидента с беспилотником в Лейпциге.

    Ранее сотрудники этого аэропорта обнаружили дрон со взрывчаткой рядом с загруженным боеприпасами украинским самолетом.

    До этого лидеры Евросоюза на саммите в Брюсселе возложили на Россию ответственность за все подобные происшествия в Европе.

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    15 августа 2026, 21:25 • Новости дня
    Власти Марокко выслали испанских журналистов с границы Сеуты

    Марокко депортировало освещавших миграционный кризис репортеров испанских СМИ

    Tекст: Мария Иванова

    Представителей испанской прессы вынудили срочно покинуть марокканский приграничный город Фнидек под угрозой изъятия профессиональной аппаратуры на фоне обострения миграционного кризиса.

    Сотрудники агентства EFE и телеканала TVE были вынуждены покинуть марокканскую территорию по требованию местных властей, передает РИА «Новости». Персонал гостиниц сообщил репортерам о необходимости срочно освободить номера.

    «Марокко выслало сегодня команды агентства EFE и TVE, которые находились в городе Фнидек для освещения информации по поводу ситуации на границе с Сеутой», – отмечается в заявлении.

    Официальные причины такого решения министерство иностранных дел королевства не раскрыло. При этом представитель ведомства Юссеф Хаджи пригрозил конфисковать рабочее оборудование и удостоверения прессы в случае отказа покинуть исторический Кастильехос.

    В конце июля Сеута столкнулась с беспрецедентной волной нелегальной миграции. Глава МВД Испании Фернандо Гранде-Марласка оценил число проникших в страну нарушителей в 72 тыс. человек. На данный момент в городе остаются около 10 тыс. мигрантов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля десятки тысяч марокканских мигрантов прорвали границу с испанской Сеутой.

    Для сдерживания нелегалов власти Испании направили в автономный город более трех тысяч силовиков.

    Накануне Мадрид и Рабат экстренно усилили охрану пограничных пунктов из-за призывов к новому штурму.

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    15 августа 2026, 15:57 • Новости дня
    NYT: Страны у границ России не доверяют ФРГ и Франции в переговорах по Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Ряд европейских государств сомневается в способности Парижа и Берлина эффективно защищать их позиции при возможном дипломатическом урегулировании украинского кризиса.

    Страны Евросоюза у границ России не полностью доверяют французским и немецким политикам представлять их интересы в возвожных переговорах по Украине, пишет The New York Times, ссылаясь на трех европейских чиновников.

    Особое сомнение в компетенции этих стран сохраняется у Венгрии и государств Балтии. Американское издание отмечает, что Британия, Франция и Германия считают себя главными переговорщиками от Европы. Эта тройка уже подготовила варианты военных гарантий для Киева после возможного завершения конфликта.

    По данным газеты из США, активные консультации по данному вопросу велись еще в июне. Польша, Италия и государства Северной Европы также настаивают на своем участии в обсуждениях. Ожидается, что Евросоюз будет проинформирован о ходе дискуссий и позднее подключен к процессу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Франция, Германия и Великобритания разрабатывают собственный формат переговоров по урегулированию украинского конфликта.

    Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц предложил отдать ключевую роль в этом процессе «евротройке». Позже сообщалось, что бывшие чиновники этих европейских стран и России провели тайную встречу в Вене.

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    15 августа 2026, 10:15 • Новости дня
    Европа резко сократила импорт СПГ ради российского газа

    Европа променяла сжиженный газ на поставки по «Турецкому потоку»

    Tекст: Мария Иванова

    Европейские страны в начале августа снизили закупки сжиженного природного газа до минимума за два года, увеличив поставки российского трубопроводного топлива.

    Поставки сжиженного природного газа в европейскую газотранспортную сеть с 1 по 12 августа составили 3,2 млрд кубометров, передает РИА «Новости».

    По данным ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы Gas Infrastructure Europe, этот показатель на 3,7% ниже июльского и на 12,6% меньше прошлогоднего. Меньше газа за аналогичный период Европа закупала лишь в августе 2024 года – 2,7 млрд кубометров.

    Одновременно с этим прокачка российского топлива по «Турецкому потоку» через пункт «Странджа 2 - Малкочлар» на болгарско-турецкой границе выросла до 609,2 млн кубометров. Как следует из статистики Европейской сети операторов газотранспортных систем, рост составил 7% к предыдущему месяцу и 5% к прошлому году. Это максимальный уровень поставок по трубопроводу с марта этого года, когда объем составил 661,8 млн кубометров.

    Напомним, в январе Совет ЕС утвердил поэтапный отказ от российского СПГ и трубопроводного газа. Запрет на импорт СПГ по краткосрочным контрактам действует с 25 апреля 2026 года, а по долгосрочным вступит в силу 1 января 2027 года.

    Ограничения на трубопроводный газ начали действовать 17 июня 2026 года для краткосрочных контрактов и заработают 1 ноября 2027 года для долгосрочных. После остановки транзита через Украину в 2025 году «Турецкий поток» остался единственным маршрутом поставок «Газпрома» в Европу, обеспечив в прошлом году рекордный экспорт более 18 млрд кубометров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, объем прокачки газа через турецко-болгарскую границу за первые семь месяцев года достиг 10,2 млрд кубометров.

    В первой половине года страны Евросоюза закупили рекордные 9,89 млн тонн сжиженного природного газа с завода «Ямал СПГ».

    Экономист Игорь Юшков назвал бессмысленными требования Европы к Турции о раскрытии страны происхождения голубого топлива.

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    16 августа 2026, 15:55 • Новости дня
    Кобяков: Бизнесмены из ЕС продолжают контакт с Россией вопреки позиции ЕС

    Tекст: Вера Басилая

    Компании из государств Европы сохранили деловые контакты с Москвой, несмотря на жесткие ограничения и официальную позицию западного руководства, заявил советник президента России, ответственный секретарь Организационного комитета ВЭФ Антон Кобяков.

    По словам Кобякова, практически бизнесмены из всех страны Европы продолжают взаимодействие с Россией и не скрывают этого.

    «Достаточно проследить последние четыре-пять форумов в Петербурге и Владивостоке», – заявил Кобяков, передает ТАСС.

    Чиновник перечислил государства, предприниматели из которых регулярно посещают российские деловые мероприятия. В этот список вошли Италия, Германия, Франция, Голландия, Греция, Британия, Швейцария и Испания.

    Ранее Кобяков заявил, что западные компании проявили большой интерес к Восточному экономическому форуму на фоне политического давления.

    Также Антон Кобяков назвал прагматичное партнерство главным условием для возвращения иностранных корпораций.

    Весной немецкие предприниматели впервые за несколько лет официально посетили Петербургский международный экономический форум для сохранения своих активов.

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    15 августа 2026, 20:07 • Новости дня
    Эксперты спрогнозировали введение графиков подачи газа на Украине

    Украинский эксперт Корольчук предрек введение графиков подачи газа в стране

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Предстоящей зимой на Украине могут ввести графики подачи газа из-за серьезного кризиса в энергетической системе страны, считают местные эксперты.

    Граждан Украины предстоящей зимой могут ожидать графики подачи газа, считает украинский энергетический эксперт Юрий Корольчук. По его словам, такие меры являются нормальной практикой в кризисных ситуациях, пишет издание «Страна.ua».

    «Могут быть графики подачи газа, риски есть, это публично озвучено. Это не чьи-то фантазии, и это, к сожалению, нормальная практика в случае кризисной ситуации», – сказал Корольчук.

    Ранее другой энергетический эксперт на Украине Станислав Игнатьев также отмечал, что предстоящая зима станет самой трудной с 2022 года, поскольку энергосистема страны не справляется с текущей нагрузкой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский объяснил смену главы правительства подготовкой к тяжелой зиме.

    Новый премьер-министр Сергей Корецкий предупредил сограждан о серьезных испытаниях для энергетического сектора. А российский эксперт Богдан Безпалько заявил о неспособности Киева восстановить разрушенную инфраструктуру до наступления холодов.

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    14 августа 2026, 19:46 • Новости дня
    Экс-глава Минобороны Польши осудил возможную передачу Украине ракет Patriot

    Экс-глава минобороны Польши Блащак осудил планы передачи ракет Patriot Киеву

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бывший руководитель польского оборонного ведомства Мариуш Блащак выступил с резкой критикой возможной передачи зенитных ракет Украине, назвав такие планы ущербом для национальной безопасности.

    Экс-глава минобороны Польши Мариуш Блащак выразил категорическое несогласие с идеей поставки ракет для зенитно-ракетного комплекса Patriot на Украину, пишет РИА «Новости». Подобные намерения ранее озвучили в действующем правительстве страны.

    «Это абсолютно неприемлемо. Эти ракеты были куплены для того, чтобы защищать польское небо, польские города и польские семьи. Не для того, чтобы правительство Дональда Туска раздарило их в ущерб нашей безопасности», – подчеркнул Блащак в соцсетях.

    Несколькими днями ранее заместитель министра национальной обороны Магдалена Собковяк-Чернецкая сообщила о вероятном решении Варшавы. По ее словам, польские власти могут одобрить передачу ракет Киеву уже в ближайшее время.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава киевского режима Владимир Зеленский потребовал у Польши ракеты для систем противовоздушной обороны.

    Ранее премьер-министр республики Дональд Туск сообщил о планах передачи снарядов для зенитных комплексов. До этого вице-спикер польского сейма Кшиштоф Босак заподозрил правительство в тайной отправке дальнобойных боеприпасов украинской армии.

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    16 августа 2026, 12:07 • Новости дня
    Дмитриев объяснил наплыв мигрантов в ЕС желанием «отблагодарить» фон дер Ляйен

    Дмитриев объяснил наплыв мигрантов в ЕС желанием отблагодарить фон дер Ляйен

    Tекст: Вера Басилая

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил на фоне миграционного кризиса в испанской Сеуте, что мигранты массово приезжают, чтобы «лично поблагодарить» председателя ЕК Урсулу фон дер Ляйен и «бюрократов ЕС» за их миграционную политику.

    Дмитриев заявил на фоне миграционного кризиса в испанском анклаве Сеута, что мигранты массово приезжают для того, чтобы лично поблагодарить Урсулу и других бюрократов ЕС, дружелюбных к мигрантам, за их прекрасные миграционные инициативы, передает РИА «Новости».

    Масштабный кризис разразился в конце июля, когда нелегалы начали активно проникать на территорию Испании из Марокко. Глава испанского МВД Фернандо Гранде-Марласка отмечал, что границу пересекли порядка 72 тыс. человек. Местные власти уточнили, что сейчас в городе остаются около 10 тыс. приезжих.

    Накануне Кирилл Дмитриев назвал массовый приток нелегалов в испанский анклав прямым итогом провальной миграционной политики стран Запада.

     Власти Испании и Марокко экстренно увеличили число правоохранителей на пограничных пунктах из-за угрозы нового прорыва.

    В конце июля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен потребовала организовать экстренную депортацию мигрантов из Сеуты.

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    15 августа 2026, 16:34 • Новости дня
    Глава Мадрида назвала премьера Испании предателем из-за мигрантов

    Глава Мадрида обвинила Санчеса в предательстве из-за миграционного кризиса

    Tекст: Мария Иванова

    Проникновение 72 тыс. нелегалов из Марокко в Сеуту обернулось резкой критикой испанского премьера за бездействие в условиях высокого уровня террористической угрозы.

    Глава автономного сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо резко раскритиковала премьер-министра Педро Санчеса, назвав его предателем из-за ситуации с нелегалами в Сеуте, передает РИА «Новости».

    Она обвинила главу правительства в безответственности на фоне наплыва иностранцев.

    «Правительство допустило, чтобы Испанию захватили террористы,... при этом у нас объявлен четвертый уровень террористической угрозы. Санчес – безответственный и предатель», – написала Аюсо в социальной сети X. По данным МВД Испании, в стране действительно действует предпоследний, четвертый уровень угрозы терактов.

    В конце июля Сеута столкнулась с беспрецедентной волной нелегальной миграции. По информации министра внутренних дел Фернандо Гранде-Марласки, границу пересекли около 72 тыс. человек из Марокко. Местные власти сообщают, что в городе остаются около 10 тыс. мигрантов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа в испанском анклаве Сеута прошла многотысячная демонстрация с требованием решения миграционного кризиса.

    Глава города Хуан Хесус Вивас потребовал незамедлительно выдворить всех незаконно прибывших марокканцев.

    Эксперты назвали причиной наплыва нелегалов политику премьер-министра Педро Санчеса.

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