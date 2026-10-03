  • Новость часаРоссийские войска освободили Новую Казачью в Харьковской области
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Женщина ведет русских в латвийский парламент
    На учениях «Центр-2026» применили новейший ракетный комплекс «Изделие 347»
    Западные страны начали подготовку к переносу посольств из Киева
    Умер психотерапевт Анатолий Кашпировский
    ВС России поразили Северный мост через Днепр в Киеве
    Путин назвал главную цель учений «Центр-2026»
    Путину продемонстрировали безэкипажные танки на базе Т-72
    В Москве назвали последствие принятия Польши в G20
    Мэр Киева Кличко назвал «драматичной» ситуацию в городе
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Главные угрозы современности требуют сложных решений

    Задачи, которые должна решать Россия в экономике и вопросах развития общества, не являются уникальными. Ими в той или иной мере озабочен весь мир. Это одновременно хорошая и плохая новость.

    0 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Греческая «реконкиста» опирается на Израиль

    Перспектива войны с Турцией не является жупелом для греческого общества. Напротив – за несколько столетий надежда на реванш и освобождение Константинополя, подкрепленная многочисленными предсказаниями почитаемых святых, закрепилась в греческом национальном сознании как «Великая идея».

    5 комментариев
    Алексей Вагин Алексей Вагин Почему Европе больше всех надо

    Поведение европейского правящего класса не укладывается в логику сурового геополитического реализма, и это плохо. Если бы в Европе у власти были хитрые дельцы, умело прячущие собственные хищнические цели под маской борьбы за справедливость, с ними было бы легче договориться.

    11 комментариев
    3 октября 2026, 11:33 • Новости дня

    Пьяный слесарь угнал трамвай в Киеве

    Управление полиции Киева: Нетрезвый 20-летний слесарь угнал трамвай из депо

    Tекст: Мария Иванова

    В Киеве нетрезвый 20-летний сотрудник депо угнал трамвай и отправился кататься по городу из-за любви к этому виду транспорта.

    «В Киеве нетрезвый слесарь угнал трамвай и отправился по маршруту», – сообщило управление полиции города в Telegram-канале, передает РИА «Новости».

    По данным правоохранителей, молодой человек дождался момента, когда вагон остался без присмотра, и поехал по маршруту в сторону станции метро «Бориспольская».

    Свой поступок юноша объяснил любовью к трамваям. В его крови обнаружили 1,41 промилле алкоголя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрыве на Северном мосту.

    Кличко назвал ситуацию в городе «драматичной».

    2 октября 2026, 13:00 • Новости дня
    Эксперт объяснил «срезание» вантов Южного моста в Киеве беспилотниками

    Военный эксперт Кнутов: Атаки на ванты могут надолго вывести из строя Южный мост в Киеве

    Эксперт объяснил «срезание» вантов Южного моста в Киеве беспилотниками
    @ REUTERS/Alina Smutko

    Tекст: Олег Исайченко

    Разрушить опоры Южного моста – непростая задача из-за их основательности. Между тем повреждение вантов способно полностью или резко ограничить движение по объекту. Такой подход серьезно осложнит логистику ВСУ, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее армия России нанесла серию ударов по мосту через Днепр в Киеве.

    «Южный – вантовый мост, крупнейший в Киеве и, вероятно, один из крупнейших через Днепр на Украине. По нему проходит порядка 90% транспортного потока», – напомнил военный эксперт Юрий Кнутов. По его словам, опоры моста весьма массивные, разрушить их обычной бомбой непросто. Поэтому, предположил аналитик, целью атаки стали ванты – тросы, которые удерживают пролетное строение.

    «Первая попытка с помощью «Гераней» перерезать один из вантов, судя по всему, оказалась не совсем удачной. Насколько я понимаю, беспилотник попал в пилон, к которому крепятся тросы. Тем не менее была повреждена часть полотна, что осложнило движение транспорта. Второй удар, по всей видимости, также наносился по ванту с расчетом закрыть объект, но точных данных о результатах пока нет», – рассказал эксперт.

    Как объясняет Кнутов, такие удары не приведут к обрушению моста, но он не сможет выдерживать ту нагрузку, которую несет сейчас. «Движение будет либо резко ограничено – например, допустят только определенное количество легковых автомобилей, – либо вовсе закрыто», – уточнил спикер.

    Он допускает, что специалисты попытаются ремонтировать ванты, но этот процесс небыстрый: если на восстановление полотна уходят сутки, то на ванты – не менее недели или даже больше, все зависит от наличия необходимых материалов. При этом, по словам собеседника, у ВС России сохраняется возможность продолжать воздействие на объект.

    «Противник отремонтирует ванты, а мы снова выведем их из строя. Если отработаем эту технологию, сможем фактически удерживать Южный мост в нерабочем состоянии, не разрушая при этом опоры», – подчеркнул эксперт. По его оценкам, такая ситуация осложнит связь между западной и восточной частями Киева, а это приведет к серьезным проблемам для украинской армии.

    «Дело в том, что часть военных грузов, поступающих с Западной Украины, традиционно шла через Киев – в том числе потому, что город считался одним из наиболее защищенных узлов. Отсюда логистические маршруты расходились по другим городам. Продолжение атак неизбежно осложнит положение украинской армии в Донбассе», – уточнил Кнутов.

    В ночь на пятницу российские военные нанесли удары беспилотниками по объектам инфраструктуры и портам Украины. Как сообщили в Минобороны, в результате в Киеве поражен автожелезнодорожный мост через Днепр, который используется для переброски войск и доставки военных грузов группировкам ВСУ в Донбассе.

    ВС России уже наносили удары по этому инфраструктурному объекту. Вечером в четверг мэр Киева Виталий Кличко заявил, что взрывы произошли «вблизи опорной части моста». Украинские СМИ писали о пожаре на Южном мосту. В связи с атаками в украинской столице ограничено движение по трем мостам через Днепр.

    «Южный мост полностью перекрыт для движения транспорта с обеих сторон. Частично ограничено движение по одной полосе по мосту Метро с левого берега на правый. На мосту Патона полностью ограничено движение транспорта с правого берега на левый», – сообщил Кличко.

    В связи с этим в Киеве произошел транспортный коллапс: возникли значительные пробки, а стоимость поездки на такси в столице с одного берега Днепра на другой взлетела до 2,3 тыс. гривен (50 долларов), передает издание «Страна».

    Глава Деснянского района Киева Максим Бахматов отметил, что поврежденный Южный мост имеет стратегическое значение для всей Украины, так как обеспечивает 90% транзитного трафика между левобережной и правобережной частями страны. Он связывает три ключевые трассы М-05 (Киев – Одесса), М-06 (Киев – Чоп, далее к границе с Венгрией и Словакией) и М-03 (Киев – Харьков / Изюм / Славянск).

    Напомним, Южный мост – вантовый мостовой переход, который соединяет правый и левый берега Днепра и является частью Сырецко-Печерской линии метрополитена. Автомобильное движение по мосту было открыто 25 декабря 1990 года, движение поездов метро – 30 декабря 1992 года. Главный пролет Южного моста держат 72 пары вант (собраны из витых канатов диаметром 62 мм из оцинкованной проволоки).

    Комментарии (8)
    2 октября 2026, 19:53 • Новости дня
    Западные страны начали подготовку к переносу посольств из Киева

    The Guardian: Страны Запада готовят планы переноса посольств из Киева во Львов

    Западные страны начали подготовку к переносу посольств из Киева
    @ REUTERS/Vladyslav Sodel

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Страны Запада в частном порядке составляют запасные планы по переносу своих посольств из Киева во Львов или на восток Польши, сообщили дипломатические источники европейских СМИ.

    Западные государства негласно готовятся к возможному переносу дипломатических представительств из украинской столицы во Львов или Польшу, пишет The Guardian. При этом официально западные дипломаты заявляют о намерении остаться в Киеве, чтобы избежать впечатления, будто союзники оставляют Украину без поддержки.

    «Однако в частном порядке составляются запасные планы по переносу посольств во Львов или на восток Польши», – отмечает британское издание. «Ситуация, очевидно, быстро ухудшается», – цитирует дипломатов Запада британская пресса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае глава европейской дипломатии Кая Каллас сообщила об уходе посольства США из Киева. В том же месяце МИД Украины опроверг эвакуацию американского посольства из украинской столицы.

    Тогда зампред Совбеза России Дмитрий Медведев связал отказ ЕС эвакуировать посольства из Киева с наличием «лишних дипломатов».

    Комментарии (7)
    2 октября 2026, 19:30 • Видео
    США потеряли 20% генералов. Но как?

    Министр войны США Пит Хегсет заявил, что очистил армию от «толстых, трансгендеров, чуваков с бородой, отморозков, слабаков и радикалов». Но при этом под сокращение попали 20% генералов и адмиралов. Что происходит на самом деле?

    Комментарии (0)
    2 октября 2026, 15:32 • Новости дня
    Жители Киева начали массово покидать город из-за транспортного коллапса
    Жители Киева начали массово покидать город из-за транспортного коллапса
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Жители Киева массово покидают украинскую столицу на фоне масштабного транспортного коллапса, при этом количество свободных квартир для аренды стремительно растет, сообщили СМИ.

    Как пишет украинское издание «Инсайдер», транспортный коллапс в Киеве образовался из-за перекрытия местными властями движения по крупнейшим мостам через Днепр – Южному, мосту Метро и мосту Патона, передает ТАСС.

    Бывший министр транспорта и связи Украины Василий Шевченко отметил, что пассажиропоток между левым и правым берегами столицы достигает 40 тыс. человек в час. Он подчеркнул, что всего автобусного парка города не хватит для перевозки людей через реку в условиях закрытых мостов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в Киеве было перекрыто движение по трем мостам через Днепр.

    В четверг движение по Южному мосту остановили после серии взрывов.

    Комментарии (3)
    2 октября 2026, 21:57 • Новости дня
    Сотрудники ТЦК на Украине попытались мобилизовать британского блогера
    Сотрудники ТЦК на Украине попытались мобилизовать британского блогера
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Британского блогера-миллионника Сэма Пеппера попытались задержать сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине) во время его поездки по Украине, об этом свидетельствует стрим британца.

    Пеппер ехал по трассе на электрическом моноколесе, транслируя поездку в прямом эфире, когда его остановил белый микроавтобус, передает РИА «Новости». Представители ТЦК подошли к блогеру, однако, услышав английскую речь и поняв, что он не говорит по-украински, передумали проверять у него документы.

    Британец не понял происходящего и предложил сотрудникам военкомата поехать с ним до следующего населенного пункта, но они отказались.

    Сэм Пеппер – бывший участник реалити-шоу Big Brother, известный пранками на YouTube. Свое путешествие по Украине он начал в Литве и планирует завершить во Львове.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник сотрудники украинского военкомата мобилизовали клирика УПЦ в день рождения.

    На прошлой неделе сотрудники ТЦК в Кременчуге выкрали протодиакона УПЦ.

    В прошлом месяце сотрудников ТЦК на западе Украины обвинили в завышении показателей мобилизации.

    Комментарии (7)
    2 октября 2026, 14:52 • Новости дня
    Совет обороны Киева экстренно собрался из-за повреждения мостов

    В Киеве экстренно собрали Совет обороны из-за разрушения мостов через Днепр

    Tекст: Вера Басилая

    Городская военная администрация созвала срочное заседание Совета обороны Киева из-за серьезных повреждений столичных переправ.

    Совет обороны Киева проведет срочное совещание из-за повреждения стратегических мостов в столице Украины, передает РИА «Новости».

    В военной администрации города уточнили, что Южный мост получил повреждения дорожного полотна, мостовой опоры, отбойника и защитного бетонного покрытия метрополитена. В настоящий момент специалисты также оценивают масштаб разрушений моста Патона.

    Как сообщили в Минобороны, в Киеве поражен автожелезнодорожный мост через Днепр, который используется для переброски войск и доставки военных грузов группировкам ВСУ в Донбассе.

    Власти перекрыли движение по трем автомобильным переправам.

    Стоимость поездки на такси между берегами Днепра в Киеве многократно увеличилась и достигла 50 долларов на фоне закрытия автомобильного движения по трем мостам.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что новые российские беспилотники атаковали мосты в Киеве.


    Комментарии (2)
    2 октября 2026, 17:45 • Новости дня
    ВС России поразили дата-центр RX-Name ВСУ в Николаеве

    Минобороны: ВС России поразили дата-центр RX-Name ВСУ в Николаеве

    ВС России поразили дата-центр RX-Name ВСУ в Николаеве
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вооруженные силы России нанесли удары по дата-центру в Николаеве, обслуживавшему украинские войска, и по сухогрузу с военным имуществом для ВСУ, сообщило Минобороны.

    Российские военные поразили в Николаеве дата-центр RX-Name, который обеспечивал обработку данных и хранение сайтов в интересах Вооруженных сил Украины, говорится в сообщении ведомства, передает РИА «Новости».

    Кроме того, в северо-западной части Черного моря был поражен сухогруз, доставлявший военное имущество в порт Одессы.

    В Минобороны подчеркнули, что Вооруженные силы продолжают наносить удары по объектам инфраструктуры Украины и морским судам, которые используются в интересах украинских войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг российские войска поразили логистический узел в Киеве и дата-центр в Одессе. В понедельник ВС России нанесли удар по дата-центру «Укр Телекома» в Киеве и двум сухогрузам.

    Днем ранее российские военные поразили шедший в Одессу сухогруз с оружием.

    Комментарии (3)
    2 октября 2026, 18:06 • Новости дня
    Кличко подтвердил новый взрыв на Южном мосту в Киеве

    Мэр Киева Кличко подтвердил новый взрыв на Южном мосту

    Кличко подтвердил новый взрыв на Южном мосту в Киеве
    @ Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил новый взрыв на Южном мосту, на который приходится 90% транзитного трафика между регионами Украины.

    «Мост закрыт для движения автотранспорта и метро», – заявил Кличко в своем Telegram-канале, передает ТАСС.

    На публикуемом Telegram-каналом «Киев info» видео видно, что взрыв произошел на пилоне, к которому крепятся ванты.

    По данным украинских изданий, через этот мост идет значительная часть военных перевозок. Он связывает направления трасс Киев – Одесса, Киев – Чоп и Киев – Харьков. По мосту проложены три полосы для автомобилей в каждую сторону и две колеи линии метро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Кличко назвал условие возобновления движения метро по Южному мосту.

    Напомним, российские войска атаковали Южный мост в Киеве. В четверг движение по нему перекрыли после взрывов.

    Комментарии (0)
    2 октября 2026, 17:55 • Новости дня
    Украинским учителям начали задерживать зарплаты

    Украинские учителя пожаловались на задержки и неполные выплаты зарплат

    Украинским учителям начали задерживать зарплаты
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Депутат Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» Алексей Леонов заявил, что украинские учителя массово жалуются на задержки и неполные выплаты заработных плат.

    Украинские педагоги столкнулись с проблемами при получении заработных плат, пишет издание «Страна». «Очень много пишут преподаватели дошкольного образования, университетов, что где-то цифры не соответствуют заявленным государством. Нужно разбираться, почему первый и второй этапы повышения пошли чуть ли не по плану», – заявил Леонов.

    Парламентарий добавил, что в настоящее время пытается разобраться в причинах возникшей проблемы.

    Летом на Украине выявили факт хищения местным депутатом зарплат учителей на 56 тыс. долларов.

    В прошлом году власти страны отказались повышать выплаты педагогам из-за военных расходов.

    Ранее Владимир Зеленский назвал дефицит украинского бюджета космическим. Минфин Украины предсказал рекордный дефицит бюджета.

    Премьер Украины Сергей Корецкий сообщал о заморозке некритичных бюджетных расходов.

    Комментарии (2)
    3 октября 2026, 00:40 • Новости дня
    Мэр Киева Кличко назвал «драматичной» ситуацию в городе
    Мэр Киева Кличко назвал «драматичной» ситуацию в городе
    @ Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что на обычную мирную жизнь в городе рассчитывать не стоит из-за разрушений инфраструктуры накануне зимы.

    Он назвал ситуацию в Киеве «очень драматичной», так как накануне зимы пострадало транспортное сообщение через Днепр.

    «Столица в очень драматичной ситуации. <...> Жить как в мирное время больше не выйдет», – приводит РИА «Новости» слова Кличко в комментарии «Стране.ua».

    Напомним, в ночь на пятницу российские военные нанесли удары беспилотниками по объектам инфраструктуры и портам Украины. Как сообщили в Минобороны, в результате в Киеве поражен автожелезнодорожный мост через Днепр, который используется для переброски войск и доставки военных грузов группировкам ВСУ в Донбассе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кличко назвал условие возобновления движения метро по Южному мосту в Киеве. Эксперт Кнутов объяснил «срезание» вантов Южного моста в Киеве беспилотниками.

    Комментарии (6)
    3 октября 2026, 09:22 • Новости дня
    Минобороны прокомментировало удары по инфраструктуре Украины фразой о победе

    Минобороны: Российскую армию на Украине остановит только победа

    Минобороны прокомментировало удары по инфраструктуре Украины фразой о победе
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Российскую армию остановит только победа, заявили в Минобороны, комментируя удары по украинской инфраструктуре и морским судам.

    «Только победа нас остановит», – говорится в сообщении ведомства.

    Публикацию сопроводили фотографией с дронами «Герань», на которой написано: «Продолжение следует».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Вооруженные силы России нанесли удары беспилотниками по инфраструктуре в Киеве.

    В пятницу новые «Герани» начали «резать» стратегический мост через Днепр.

    В четверг российские войска поразили склады в Киеве и инфраструктуру в Одессе.

    Комментарии (0)
    2 октября 2026, 16:46 • Новости дня
    Украинский беспилотник атаковал машину скорой помощи в Запорожской области

    Минздрав Запорожской области: Дрон ВСУ атаковал автомобиль скорой помощи

    Украинский беспилотник атаковал машину скорой помощи в Запорожской области
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Запорожской области беспилотник ВСУ атаковал машину скорой помощи, обошлось без пострадавших, сообщило министерство здравоохранения региона.

    «В районе Великой Белозерки беспилотник ВСУ атаковал машину скорой помощи. Автомобиль серьезно поврежден», – заявили в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце дрон ВСУ атаковал скорую помощь в Запорожской области.

    При атаке ВСУ в регионе погиб водитель скорой помощи.

    Кроме того, украинский беспилотник ударил по скорой помощи в Энергодаре.

    Комментарии (0)
    3 октября 2026, 06:43 • Новости дня
    Группировка войск «Север» начала бои за четыре села в Харьковской области

    Войска России начали бои за четыре села в Харьковской области

    Группировка войск «Север» начала бои за четыре села в Харьковской области
    @ Natalia Shatokhina/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» ведут активные бои за освобождение четырех населенных пунктов в Харьковской области, сообщил начальник пресс-центра группировки войск Василий Межевых.

    «Ведутся бои за освобождение населенных пунктов Варваровка, Лобановка и Резниково. Кроме того, формирования противника уничтожаются в районах населенных пунктов Николаева, Нефедовка, Купино и Черное», – приводит слова  офицера ТАСС.

    По словам Межевых, российские войска расширяют внешнюю зону контроля и продолжают активные боевые действия за освобождение Приколотного.

    Он добавил, что артиллерия и авиация наносят огневое поражение по опорным пунктам украинских сил в районах Хатнего и Малого Бурлука.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили харьковские Грачевку и Сердобино, сумскую Малую Рыбицу. Марочко сообщил, что солдаты ВСУ отказались выполнять приказы в Харьковской области. ВС России взяли под контроль трассу на Кочубеевку в Харьковской области.


    Комментарии (0)
    2 октября 2026, 15:38 • Новости дня
    Кличко назвал условие возобновления движения метро по Южному мосту в Киеве

    Кличко: Движение метро по Южному мосту приостановили до решения экспертов

    Tекст: Вера Басилая

    Движение поездов метро по поврежденному Южному мосту в Киеве приостановлено до получения заключения экспертов о его безопасности, заявил мэр города Виталий Кличко.

    «Метрополитен готов возобновить движение по Южному мосту, но после получения экспертного заключения о состоянии сооружения от научных институтов, к которым обратилось министерство инфраструктуры», – заявил Кличко в своем Telegram-канале, передает ТАСС.

    Он не уточнил, когда именно киевская мэрия рассчитывает получить это заключение.

    По словам пресс-секретаря киевской городской военной администрации Катерины Поп, у Южного моста повреждены мостовая опора, отбойник, дорожное полотно и защитное бетонное полотно метрополитена. После этого движение метро и наземного транспорта по мосту было прекращено.

    Как сообщили в Минобороны, в Киеве поражен автожелезнодорожный мост через Днепр, который используется для переброски войск и доставки военных грузов группировкам ВСУ в Донбассе.

    В четверг движение по нему перекрыли после взрывов.

    Совет обороны Киева экстренно собрался из-за повреждения мостов.

    Комментарии (0)
    2 октября 2026, 16:05 • Новости дня
    Взрывы повредили портовую инфраструктуру и склады в Николаеве

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава областной военной администрации Георгий Решетилов сообщил, что в Николаеве на юге Украины в результате взрывов пострадала портовая инфраструктура и склады.

    В результате взрывов в Николаеве на юге Украины пострадала портовая инфраструктура, а также склады и производственные помещения. Об этом сообщил глава областной военной администрации Георгий Решетилов в своем Telegram-канале, передает ТАСС.

    При этом чиновник не стал уточнять конкретное назначение поврежденных объектов, а также оценивать масштаб нанесенного инфраструктуре ущерба.

    Ранее украинские средства массовой информации также сообщали о взрывах, прогремевших на территории города.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент России Владимир Путин объяснил логику ударов по портовой инфраструктуре Украины.

    Ранее в Николаеве и Одессе также произошли сильные взрывы.

    Комментарии (0)
    2 октября 2026, 17:50 • Новости дня
    Военный эксперт сообщил о возобновлении ударов по мостам в Киеве

    Военный эксперт Рожин сообщил о возобновлении ударов по мостам в Киеве

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Киеве возобновились удары по мостам, в частности, атакам подвергся Южный мост, сообщил военный эксперт Борис Рожин.

    «Атаки на мосты в Киеве возобновились. Снова бьют по Южному мосту», – сообщил Рожин в своем канале в Max.

    По его словам, движение по части переправ перекрыто.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу российские войска атаковали Южный мост в Киеве. В этот же день эксперт объяснил «срезание» вантов Южного моста беспилотниками.

    В четверг движение по этому мосту перекрыли после взрывов.

    Комментарии (0)
    Главное
    Минобороны прокомментировало удары по инфраструктуре Украины фразой о победе
    При нападении заключенного в Кабардино-Балкарии погиб сотрудник ФСИН
    Женщина родила ребенка в уборной Шереметьево и задушила
    Константинов посоветовал президенту Австрии купить глобус после слов о России
    Итальянский переводчик назвал непереводимые русские слова
    Малофеев предупредил о риске вербовки вернувшихся в Россию эмигрантов
    Осужденный Врублевский создал «бумажный интернет» для заключенных

    Россия увеличила расходы на человеческий капитал и инфраструктуру

    В Госдуму внесен главный финансовый документ на ближайшие три года. Новый трехлетний бюджет можно назвать социально ориентированным. Но главное, что рост расходов на здравоохранение, образование, семьи с детьми и пенсионеров сбалансированы с поддержкой развития самой экономики и промышленности. Подробности

    Перейти в раздел

    Новые «Герани» начали «резать» стратегический мост через Днепр

    Вооруженные силы России вторые сутки наносят удары по вантовому автожелезнодорожному Южному мосту в Киеве, который, по данным Минобороны, обеспечивал переброску войск и поставки военных грузов для ВСУ в Донбассе. Эксперты указывают на изменение в подходе поражения подобных сложных целей: если прежде ВС РФ пытались обрушить массивные опоры сооружений, то теперь усилия сосредоточены на перерезании несущих тросов – вантов. Подробности

    Перейти в раздел

    Россия вернула Родину миллионам русских

    Новые жилые кварталы, восстановленные мосты и дороги, сотни перезапущенных предприятий – с такими результатами Донбасс и Новороссия встречают четвертую годовщину воссоединения с Россией. Это событие изменило стратегическое положение страны, укрепив ее позиции в Азово-Черноморском регионе и обеспечив сухопутный путь в Крым. Но главным итогом стала защита миллионов русских людей, которые стали гражданами своей исторической Родины – России. Подробности

    Перейти в раздел

    Женщина ведет русских в латвийский парламент

    В субботу, 3 октября, в Латвии проходят выборы в парламент страны, Сейм. Вся предвыборная кампания была отмечена яростным давлением на партию «Суверенная власть» – единственную политическую силу, отстаивающую права русского населения. Как справлялась с этим давлением лидер партии Юлия Степаненко – и каковы шансы русских создать свое представительство в парламенте Латвии? Подробности

    Перейти в раздел

    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • США потеряли 20% генералов. Но как?

      Министр войны США Пит Хегсет заявил, что очистил армию от «толстых, трансгендеров, чуваков с бородой, отморозков, слабаков и радикалов». Но при этом под сокращение попали 20% генералов и адмиралов. Что происходит на самом деле?

    • Власть Британии хочет назад в ЕС. Оголодала

      Вопреки прежним обещаниям, премьер-министр Великобритании Энди Бернем предложил провести новый референдум о членстве в Евросоюзе. Потому что деньги кончились.

    • Иран решился на создание атомной бомбы?

      В парламенте Ирана зарегистрирован законопроект о выходе страны из Договора по нераспространению ядерного оружия. Как это понимать?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Когда придет пенсия в октябре 2026 года: график выплат на карту и через почту

      Пенсии за октябрь 2026 года выплачиваются по региональным графикам Социального фонда России. Через почтовые отделения каждому пенсионеру устанавливают свою дату доставки в пределах регионального выплатного периода, который обычно длится с 3-го по 25-е число месяца, а даты банковских зачислений зависят от конкретного отделения СФР и кредитной организации. В октябре федеральных праздников нет, но 3-4, 10-11, 17-18 и 24-25 октября приходятся на субботу и воскресенье, поэтому часть выплат в регионах могут перечислить или доставить заранее. Рассказываем, когда придет пенсия в октябре 2026 года на карту и через «Почту России», где проверить точную дату и что делать, если деньги не поступили вовремя.

    • Что изменится с 1 октября 2026 года: новые законы о маркетплейсах, ипотеке и микрозаймах

      С 1 октября 2026 года в России вступает в силу сразу несколько заметных изменений. Заработает закон о платформенной экономике: маркетплейсы должны будут обеспечить новый порядок взаимодействия покупателей с продавцами, проверки карточек товаров, скидок, блокировок и жалоб селлеров. Одновременно изменятся условия семейной ипотеки, заработает ограничение на выдачу третьего дорогого микрозайма, расширятся возможности Системы быстрых платежей, появятся новые правила для самозанятых на цифровых платформах и начнется выдача лицензий продавцам табачной продукции. Рассказываем, что изменится с 1 октября 2026 года и кого коснутся новые правила.

    • Когда придут детские пособия в октябре 2026 года: график выплат 2, 5 и 8 октября

      В октябре 2026 года основные детские пособия через банки поступят 2, 5 и 8 октября. Выплаты, которые обычно перечисляют 3-го числа, придут досрочно 2 октября, поскольку 3 октября выпадает на субботу. 5 октября по обычному графику перечислят ежемесячную выплату из материнского капитала на детей до трех лет, а 8 октября – пособие по уходу за ребенком до полутора лет работающим родителям. Большинство октябрьских выплат начисляются за сентябрь. Рассказываем, какие пособия придут в каждую дату, когда ждать деньги через почту и что делать, если выплата не поступила.

    Перейти в раздел

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации