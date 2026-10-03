ВС России поразили места хранения БПЛА

Tекст: Мария Иванова

Кроме того, удары наносились по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах, говорится в канале Max Минобороны.

Средствами ПВО сбиты шесть управляемых авиабомб и 680 беспилотников.

Всего с начала спецоперации уничтожены 674 самолета, 284 вертолета, 250 831 беспилотник, 672 ЗРК, 31 106 танков и других бронемашин, 1 784 боевые машины РСЗО, 36 614 орудий полевой артиллерии и минометов, подытожили в оборонном ведомстве.

Утром в субботу сообщалось, что ВС России поразили Северный мост через Днепр в Киеве.

Накануне ВС России поразили дата-центр RX-Name ВСУ в Николаеве.

ВС России за неделю нанесли массированный и семь групповых ударов.