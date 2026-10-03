Задачи, которые должна решать Россия в экономике и вопросах развития общества, не являются уникальными. Ими в той или иной мере озабочен весь мир. Это одновременно хорошая и плохая новость.0 комментариев
ВС России поразили места хранения БПЛА
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение местам хранения БПЛА.
Кроме того, удары наносились по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах, говорится в канале Max Минобороны.
Средствами ПВО сбиты шесть управляемых авиабомб и 680 беспилотников.
Всего с начала спецоперации уничтожены 674 самолета, 284 вертолета, 250 831 беспилотник, 672 ЗРК, 31 106 танков и других бронемашин, 1 784 боевые машины РСЗО, 36 614 орудий полевой артиллерии и минометов, подытожили в оборонном ведомстве.
Утром в субботу сообщалось, что ВС России поразили Северный мост через Днепр в Киеве.
Накануне ВС России поразили дата-центр RX-Name ВСУ в Николаеве.
ВС России за неделю нанесли массированный и семь групповых ударов.