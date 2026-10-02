  • Новость часаЭксперт объяснил «срезание» вантов Южного моста в Киеве беспилотниками
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    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Главные угрозы современности требуют сложных решений

    Задачи, которые должна решать Россия в экономике и вопросах развития общества, не являются уникальными. Ими в той или иной мере озабочен весь мир. Это одновременно хорошая и плохая новость.

    0 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Греческая «реконкиста» опирается на Израиль

    Перспектива войны с Турцией не является жупелом для греческого общества. Напротив – за несколько столетий надежда на реванш и освобождение Константинополя, подкрепленная многочисленными предсказаниями почитаемых святых, закрепилась в греческом национальном сознании как «Великая идея».

    2 комментария
    Алексей Вагин Алексей Вагин Почему Европе больше всех надо

    Поведение европейского правящего класса не укладывается в логику сурового геополитического реализма, и это плохо. Если бы в Европе у власти были хитрые дельцы, умело прячущие собственные хищнические цели под маской борьбы за справедливость, с ними было бы легче договориться.

    10 комментариев
    2 октября 2026, 13:29 • Новости дня

    ВС России за неделю нанесли массированный и семь групповых ударов

    Tекст: Мария Иванова

    С 26 сентября по 2 октября ВС России нанесли массированный и семь групповых ударов, в результате которых поражены логистические и телекоммуникационные центры, использовавшиеся в интересах ВСУ объекты генерации электрической энергии, транспортной и портовой инфраструктуры.

    Кроме того, удары наносились по военным аэродромам, местам производства и хранения БПЛА, складам боеприпасов, крылатых ракет наземного базирования «Фламинго», горючего и военно-технического имущества, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников, говорится в канале Max Минобороны.

    Напомним, утром в пятницу стало известно, что ВС России поразили железнодорожный мост в Киеве.

    Днем ранее российские войска поразили склады в Киеве и инфраструктуру в Одессе.

    Накануне ВС России нанесли массированный удар по Киеву.

    2 октября 2026, 08:12 • Новости дня
    ВС России поразили железнодорожный мост в Киеве
    ВС России поразили железнодорожный мост в Киеве
    @ REUTERS/Alina Smutko

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские военные с помощью беспилотников поразили автомобильный и железнодорожный мост через Днепр в Киеве и электроподстанцию в Киевской области, сообщило Министерство обороны.

    Российские военные продолжают наносить удары по объектам портовой, энергетической инфраструктуры Украины и морским судам, работающим в интересах украинской армии, указало ведомство в Max.

    В результате ночных ударов дронов в Киеве был поражен мост, который обеспечивал переброску войск и доставку военных грузов украинской группировке на Донбассе. В Киевской области атакована электроподстанция Киевская в населенном пункте Наливайковка. Она отвечала за переток и распределение электроэнергии для военно-промышленного комплекса в Киеве и области.

    Кроме того, в Одесской области нанесен удар по производственно-промышленному комплексу в порту Измаил, который принимал, хранил и транспортировал военные грузы и топливо для нужд ВСУ. В акватории Черного моря поражен сухогруз, который вез в Одессу военное имущество и грузы двойного назначения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг российские войска поразили склады в Киеве и инфраструктуру в Одессе. В среду Вооруженные силы России ударили по электроподстанциям в Киевской области. В воскресенье российские военные нанесли удар по инфраструктуре порта Килия, дата-центру и сухогрузу ВСУ.

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    2 октября 2026, 03:07 • Новости дня
    Франция запретила Белоруссии выступить в СБ ООН по Украине

    Глава МИД Белоруссии Рыженков: Франция не дала Минску выступить в СБ ООН

    Франция запретила Белоруссии выступить в СБ ООН по Украине
    @ Rick Bajornas/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Французское председательство не позволило представителю Минска выступить на заседании Совета Безопасности ООН по Украине, сообщил глава МИД Белоруссии Максим Рыженков.

    Рыженков пояснил, что Минск сразу обратился с предложением выступить с оценкой происходящего и своими предложениями по дальнейшим действиям, поскольку страна непосредственно вовлечена в региональные проблемы конфликта гуманитарного, экономического и политического характера.

    «Несмотря на широкий разброс стран, которым было дано слово, французское председательство запретило нам участвовать», – сказал Рыженков в интервью РИА «Новости».

    Он отметил, что Россия поддерживала участие Белоруссии в заседании. Ряду стран, например Испании, выступить позволили. «Где эти страны находятся и где находимся мы? Как они пострадали от этого конфликта и как – мы? Как они понимают и видят конфликт, и как его понимаем и видим мы», – заявил министр.

    В сентябре в СБ ООН председательствовала Франция.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Минск выразил готовность принять переговоры России и Украины.

    Рыженков заявлял о неоднократном предложении Минска провести переговоры по Украине.

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    2 октября 2026, 00:03 • Видео
    Власть Британии хочет назад в ЕС. Оголодала

    Вопреки прежним обещаниям, премьер-министр Великобритании Энди Бернем предложил провести новый референдум о членстве в Евросоюзе. Потому что деньги кончились.

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    2 октября 2026, 06:37 • Новости дня
    Российские войска атаковали Южный мост в Киеве
    Российские войска атаковали Южный мост в Киеве
    @ Видео центра БПС «Варяг»

    Tекст: Антон Антонов

    Российские войска нанесли удар по Южному мосту в Киеве в ночь на 2 октября, следует из сообщения мэра Киева Виталия Кличко.

    «Снова попадание в Южный мост. Экстренные службы направляются на место», – сообщил Кличко в соцсетях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска уже несколько раз за последние дни наносили удары по Южному мосту через Днепр.

    В связи с атаками власти Киева несколько раз останавливали автомобильное и железнодорожное сообщение по мосту.

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    2 октября 2026, 11:09 • Новости дня
    Украина заявила о первом применении баллистической ракеты FP-7

    Зеленский объявил о первом применении баллистической ракеты FP-7

    Tекст: Игорь Иножарский

    Владимир Зеленский заявил о первом применении в боевых условиях украинской баллистической ракеты FP-7.

    Украина утверждает, что впервые применила свою тактическую баллистическую ракету FP-7. Зеленский сообщил об этом в соцсетях, отметив, что за этим последует серийное производство, пишет TWZ.

    При этом украинские власти не раскрыли никаких подробностей: ни цель, ни место, ни количество использованных ракет. Сообщается, что ракета разработана украинской оборонной компанией Fire Point, дальность ее полета составляет около 250 км, а боевая часть весит 150 кг.

    Ракета оптимизирована для ударов по логистическим узлам, системам ПВО и базам беспилотников. По данным компании-разработчика, FP-7 является более короткодействующим дополнением к американским ракетам ATACMS.

    Компания Fire Point также разрабатывает более крупную ракету FP-9 с заявленной дальностью около 850 км и ракету-перехватчик FP-7.X для европейского проекта систем ПРО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Зеленский признал проблему с производством оружия из-за нехватки денег. В августе он заявлял, что на Западе не хотят производства баллистических ракет на Украине. В начале года Украина объявляла о разработке баллистической ракеты FP-7 с дальностью 200 км.

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    2 октября 2026, 13:00 • Новости дня
    Эксперт объяснил «срезание» вантов Южного моста в Киеве беспилотниками

    Военный эксперт Кнутов: Атаки на ванты могут надолго вывести из строя Южный мост в Киеве

    Эксперт объяснил «срезание» вантов Южного моста в Киеве беспилотниками
    @ REUTERS/Alina Smutko

    Tекст: Олег Исайченко

    Разрушить опоры Южного моста – непростая задача из-за их основательности. Между тем повреждение вантов способно полностью или резко ограничить движение по объекту. Такой подход серьезно осложнит логистику ВСУ, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее армия России нанесла серию ударов по мосту через Днепр в Киеве.

    «Южный – вантовый мост, крупнейший в Киеве и, вероятно, один из крупнейших через Днепр на Украине. По нему проходит порядка 90% транспортного потока», – напомнил военный эксперт Юрий Кнутов. По его словам, опоры моста весьма массивные, разрушить их обычной бомбой непросто. Поэтому, предположил аналитик, целью атаки стали ванты – тросы, которые удерживают пролетное строение.

    «Первая попытка с помощью «Гераней» перерезать один из вантов, судя по всему, оказалась не совсем удачной. Насколько я понимаю, беспилотник попал в пилон, к которому крепятся тросы. Тем не менее была повреждена часть полотна, что осложнило движение транспорта. Второй удар, по всей видимости, также наносился по ванту с расчетом закрыть объект, но точных данных о результатах пока нет», – рассказал эксперт.

    Как объясняет Кнутов, такие удары не приведут к обрушению моста, но он не сможет выдерживать ту нагрузку, которую несет сейчас. «Движение будет либо резко ограничено – например, допустят только определенное количество легковых автомобилей, – либо вовсе закрыто», – уточнил спикер.

    Он допускает, что специалисты попытаются ремонтировать ванты, но этот процесс небыстрый: если на восстановление полотна уходят сутки, то на ванты – не менее недели или даже больше, все зависит от наличия необходимых материалов. При этом, по словам собеседника, у ВС России сохраняется возможность продолжать воздействие на объект.

    «Противник отремонтирует ванты, а мы снова выведем их из строя. Если отработаем эту технологию, сможем фактически удерживать Южный мост в нерабочем состоянии, не разрушая при этом опоры», – подчеркнул эксперт. По его оценкам, такая ситуация осложнит связь между западной и восточной частями Киева, а это приведет к серьезным проблемам для украинской армии.

    «Дело в том, что часть военных грузов, поступающих с Западной Украины, традиционно шла через Киев – в том числе потому, что город считался одним из наиболее защищенных узлов. Отсюда логистические маршруты расходились по другим городам. Продолжение атак неизбежно осложнит положение украинской армии в Донбассе», – уточнил Кнутов.

    В ночь на пятницу российские военные нанесли удары беспилотниками по объектам инфраструктуры и портам Украины. Как сообщили в Минобороны, в результате в Киеве поражен автожелезнодорожный мост через Днепр, который используется для переброски войск и доставки военных грузов группировкам ВСУ в Донбассе.

    ВС России уже наносили удары по этому инфраструктурному объекту. Вечером в четверг мэр Киева Виталий Кличко заявил, что взрывы произошли «вблизи опорной части моста». Украинские СМИ писали о пожаре на Южном мосту. В связи с атаками в украинской столице ограничено движение по трем мостам через Днепр.

    «Южный мост полностью перекрыт для движения транспорта с обеих сторон. Частично ограничено движение по одной полосе по мосту Метро с левого берега на правый. На мосту Патона полностью ограничено движение транспорта с правого берега на левый», – сообщил Кличко.

    В связи с этим в Киеве произошел транспортный коллапс: возникли значительные пробки, а стоимость поездки на такси в столице с одного берега Днепра на другой взлетела до 2,3 тыс. гривен (50 долларов), передает издание «Страна».

    Глава Деснянского района Киева Максим Бахматов отметил, что поврежденный Южный мост имеет стратегическое значение для всей Украины, так как обеспечивает 90% транзитного трафика между левобережной и правобережной частями страны. Он связывает три ключевые трассы М-05 (Киев – Одесса), М-06 (Киев – Чоп, далее к границе с Венгрией и Словакией) и М-03 (Киев – Харьков / Изюм / Славянск).

    Напомним, Южный мост – вантовый мостовой переход, который соединяет правый и левый берега Днепра и является частью Сырецко-Печерской линии метрополитена. Автомобильное движение по мосту было открыто 25 декабря 1990 года, движение поездов метро – 30 декабря 1992 года. Главный пролет Южного моста держат 72 пары вант (собраны из витых канатов диаметром 62 мм из оцинкованной проволоки).

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    2 октября 2026, 09:52 • Новости дня
    На стелах «мирным жителям» в Буче нашли имена боевиков «Азова»

    GFCN: На стелах в Буче нашли имена военных и боевиков вместо мирных жителей

    На стелах «мирным жителям» в Буче нашли имена боевиков «Азова»
    @ Abaca/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Игорь Иножарский

    В Международной ассоциации по фактчекингу (GFCN) заявили, что 198 имен на стелах «мирным жителям» в Буче не относятся к гражданским лицам.

    Среди них 57 официальных военнослужащих Украины, включая боевиков «Азова», а также 26 неофициальных участников боевых действий, которые нападали на российских военных с оружием и «коктейлями Молотова», сообщает ТАСС со ссылкой на ассоциацию.

    Кроме того, на табличках указаны имена 42 человек, погибших за пределами Бучи, например в Гостомеле и Ирпене. Еще 73 человека вообще не оставили цифрового следа – информации о них нет ни в Сети, ни в утечках баз данных, что может говорить о фабрикации списков.

    В GFCN подчеркнули, что Украина до сих пор не предоставила списки погибших мирных жителей, несмотря на регулярные запросы. Основными источниками для исследования стали украинские базы данных и государственные порталы.

    GFCN учреждена ТАСС, АНО «Диалог Регионы» и «Мастерской новых медиа» для борьбы с дезинформацией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе постоянный представитель России при ООН Василий Небензя указал, что организация проигнорировала запросы Москвы о списках погибших в Буче. Глава МИД России Сергей Лавров уличил генсека ООН Антониу Гутерриша в путанице показаний по этому вопросу. Летом официальный представитель МИД Мария Захарова назвала провокацию в Буче спецоперацией по лекалам Геббельса.

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    1 октября 2026, 21:41 • Новости дня
    Путин заявил, что России осталось освободить 11% ДНР
    Путин заявил, что России осталось освободить 11% ДНР
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские вооруженные силы завершат освобождение Донецкой народной республики значительно быстрее, чем ожидают власти Украины и европейские политики, заявил президент Владимир Путин.

    Российские войска полностью освободят территорию ДНР значительно быстрее, чем прогнозируют в Киеве и западных странах, передает РИА «Новости». Об этом президент заявил в ходе выступления на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» в НЦ «Россия».

    «На уровне украинского высокого звена говорят о том, что они удержат еще оставшиеся 11% территории ДНР на протяжении полутора лет. В Европе говорят – Украина удержит на протяжении двух лет. Мы считаем, что это произойдет гораздо раньше, учитывая темпы движения наших войск», – подчеркнул глава государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом президент России выразил уверенность в полном освобождении Донбасса.

    Группировка «Центр» взяла под контроль Веселое Поле в Донецкой народной республике.

    Российские войска освободили Нововодяное в ДНР.

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    1 октября 2026, 22:14 • Новости дня
    Нанесены удары по Южному мосту в Киеве

    Военный эксперт Рожин сообщил о системных ударах по Южному мосту в Киеве

    Tекст: Вера Басилая

    По Южному мосту в Киеве нанесены удары в рамках системной кампании по его выводу из строя, сообщил военный эксперт Борис Рожин.

    Вооруженные силы России осуществляют системную кампанию ударов по Южному мосту в Киеве, сообщает военный эксперт Борис Рожин в Max.

    По его словам, целью этой операции является полный вывод инфраструктурного объекта из строя. Рожин отметил, что данная задача сложна, но выполнима.

    В четверг российские войска поразили склады в Киеве и инфраструктуру в Одессе.

    В среду ВС России нанесли массированный удар по Киеву.

    Военкоры сообщили о применении ракет «Циркон» при ночной атаке на Киев.

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    2 октября 2026, 07:34 • Новости дня
    В Киеве перекрыли движение по трем мостам через Днепр

    Власти Киева перекрыли движение по трем мостам через реку Днепр

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Власти Киева полностью или частично остановили транспортное сообщение по трем основным переправам через Днепр, включая Южный мост и мост Патона.

    Власти столицы Украины приняли решение ограничить транспортное сообщение через Днепр, передает ТАСС. Об этом официально сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

    Согласно предоставленной информации, движение по Южному мосту и мосту Патона полностью остановлено в обоих направлениях. Кроме того, проезд по мосту Метро сейчас закрыт для автомобилей, направляющихся в сторону левого берега реки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 2 октября российские войска атаковали Южный мост в Киеве. Накануне городские власти остановили движение транспорта по этому сооружению из-за взрывов и пожара.

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    1 октября 2026, 22:07 • Новости дня
    Путин: Запад хочет исключить мирное сосуществование россиян и украинцев
    Путин: Запад хочет исключить мирное сосуществование россиян и украинцев
    @ Кристина Соловьёва/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Владимир Путин указал на целенаправленные действия западных стран по окончательному разрыву исторических связей между жителями двух соседних государств.

    Глава государства на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» в Национальном центре «Россия» обратил внимание на жестокие гонения против верующих, передает ТАСС.

    «Страшные вещи происходят с церковью. Убивают священников, выбрасывают людей из храмов, захватывают храмы. Но тишина, как будто ничего не происходит. А почему? Потому что это тоже используется западными спонсорами, в данном случае европейскими, для решения вопроса окончательного отрыва территорий и людей [Украины] от России, создания условий невозможности мирного существования в будущем», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал события на Украине прямой агрессией коллективного Запада.

    Российский лидер указал на многолетние попытки западных стран изолировать и развалить нашу страну.

    Владимир Путин осудил военное освоение исторических территорий России силами НАТО.

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    2 октября 2026, 03:59 • Новости дня
    Многоквартирный дом загорелся в Волгограде в результате атаки БПЛА
    Многоквартирный дом загорелся в Волгограде в результате атаки БПЛА
    @ ГУ МЧС по Волгоградской области/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В результате атаки украинских беспилотников на Волгоградскую область загорелся многоквартирный дом в Волгограде, один пострадавший госпитализирован, сообщил губернатор Андрей Бочаров.

    «Сегодня ночью в результате массированной террористической атаки БПЛА преступного киевского режима на промышленную инфраструктуру Волгоградской области зафиксировано возгорание в многоквартирном доме по улице Удмуртской в Красноармейском районе Волгограда», – приводит слова Бочарова администрация региона в «Максе».

    Возгорание локализовано. Бочаров поручил оперативным службам и местным властям оценить повреждения, продолжить ликвидацию последствий и подготовить пункты временного размещения для жителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, рабочие приступили к разбору межкомнатных перегородок в ульяновском многоквартирном доме, который получил наибольшие повреждения в результате недавней атаки беспилотных летательных аппаратов.

    Украинские беспилотники атаковали агрохолдинг «Мираторг» в Брянской области.

    В результате удара украинских беспилотников по городу Трубчевску в Брянской области ранения получили 12 мирных жителей.

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    1 октября 2026, 21:49 • Новости дня
    Путин объяснил готовность к переговорам по Украине «верой в будущее»

    Tекст: Ольга Иванова

    На площадке клуба «Валдай» в НЦ «Россия» президент Владимир Путин иронично ответил американскому журналисту на вопрос о переговорах и объяснил смысл ключевых положений Минских соглашений.

    Во время пленарной сессии XXIII ежегодного заседания клуба «Валдай» Путин ответил на вопрос американского журналиста о переговорах, передает РИА «Новости».

    Президенту задали вопрос: почему он хочет идти на переговоры после стольких отказов, хотя Россия побеждает на земле. «После этого вопроса можно не отвечать», – ответил с долей иронии российский лидер. – «В силу избыточной и традиционной для российской политической сферы наивности и веры в будущее».

    Продолжая уже серьезный разговор, Путин отметил, что смысл отдельных положений Минских соглашений заключался в том, что в случае вступления Украины в НАТО Юго-Восток получает право на отделение.

    Президент напомнил и о переговорах в Турции, заявив, что их сорвал экс-премьер Британии Борис Джонсон. По его словам, на саммите в Анкоридже обсуждались предложения по урегулированию не со стороны России, а со стороны США, и Москва согласилась на ряд из этих предложений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Петербургском международном экономическом форуме российский лидер указал на желание Киева использовать диалог для остановки наступления Вооруженных сил России.

    Ранее глава государства назвал бывшего британского премьера Бориса Джонсона представителем шоу-бизнеса из-за срыва стамбульских договоренностей.

    При этом Москва выразила готовность подождать подходящего времени для возобновления мирного процесса.

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    1 октября 2026, 22:00 • Новости дня
    Путин признался в смене позиции по Украине после Анкориджа

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин сообщил, что изменил свое мнение относительно урегулирования ситуации на Украине после визита в американский город Анкоридж.

    Путин рассказал, что поменял свою точку зрения на урегулирование ситуации на Украине в ходе поездки в американский Анкоридж. По словам президента, изначально российская сторона отвергла предложенный американцами вариант выхода из кризиса, передает РИА «Новости».

    «Американская сторона предложила нам вариант выхода из кризиса. И первоначально мы сказали: «Ну нет, мы должны подумать». А потом я приехал в Анкоридж и поменял свою позицию. Сказал, что согласен», – сообщил Путин на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в НЦ «Россия».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на переговорах в Анкоридже стороны обсуждали варианты завершения конфликта на Украине без оформления формальных документов.

    Позже глава МИД России Сергей Лавров подтвердил согласие Москвы с предложенной Соединенными Штатами концепцией урегулирования. А уже летом помощник президента Юрий Ушаков заявил о неспособности Вашингтона выполнить достигнутые на саммите договоренности.

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    2 октября 2026, 08:21 • Новости дня
    В Еврокомиссии исключили вступление Украины в ЕС в 2027 году

    Еврокомиссар Кос назвала нереальным вступление Украины в ЕС в 2027 году

    В Еврокомиссии исключили вступление Украины в ЕС в 2027 году
    @ Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос заявила, что вступление Украины в Евросоюз с 1 января 2027 года невозможно, так как процесс основывается на заслугах и не предусматривает поблажек.

    Установленную Владимиром Зеленским дату 1 января 2027 года Кос назвала нереальной, передает ТАСС.

    В интервью газете Corriere della Sera еврокомиссар отметила, что Киев рассматривает членство в ЕС как гарантию безопасности. При этом она подчеркнула, что в процессе приема нет никаких привилегий, но заверила в продолжении поддержки Украины.

    По словам Кос, наиболее близка к выполнению условий для вступления Черногория, которая может соответствовать критериям в конце текущего или начале следующего года. Следующей в списке значится Албания, затем идут Молдавия и Украина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе премьер-министр Словакии Роберт Фицо исключил ускоренное вступление Украины в Евросоюз.

    В июле переговоры по вступлению Украины перенесли из-за позиции Венгрии.

    В июне Служба внешней разведки России заявила, что шансы Украины на членство в ЕС оказались иллюзией.

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    1 октября 2026, 22:28 • Новости дня
    Путин: Противник ошибся, настаивать на ошибке может только идиот

    Tекст: Антон Антонов

    Противник просчитался в ставке на удары по России, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» в НЦ «Россия». Он добавил, что настаивать на ошибке может только идиот.

    Комментируя удары по домам членов избирательных комиссий, Путин заявил: «[Противник ожидал, что наше общество развалится], но ошибаться может каждый. Но настаивать на ошибке может только идиот. Если видят, что ошиблись, надо как-то что-то менять в своих подходах».

    Путин подчеркнул, что попытки развалить российское общество и экономику не удались, отметив, что противники не ожидали такой консолидации и мужества граждан, а также стабильности финансовой системы и экономики России, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин посмертно наградил орденом Мужества погибшую в Запорожской области главу УИК Елену Астанину.

    В Центральной избирательной комиссии России почтили память членов участковых комиссий, погибших в результате целенаправленных атак ВСУ во время выборов депутатов Госдумы.

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    Россия увеличила расходы на человеческий капитал и инфраструктуру

    В Госдуму внесен главный финансовый документ на ближайшие три года. Новый трехлетний бюджет можно назвать социально ориентированным. Но главное, что рост расходов на здравоохранение, образование, семьи с детьми и пенсионеров сбалансированы с поддержкой развития самой экономики и промышленности. Подробности

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    Путин предложил выход из эпохи конфликтов

    Мир подошел к поворотному моменту своего развития, заявил Владимир Путин на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай». Президент связал международную нестабильность с кризисом прежних институтов, технологическими переменами и нежеланием Запада признать утрату своей гегемонии. Россия выстраивает маршрут своего движения в будущее и готова участвовать в этой работе совместно с другими странами. Подробности

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    Россия вернула Родину миллионам русских

    Новые жилые кварталы, восстановленные мосты и дороги, сотни перезапущенных предприятий – с такими результатами Донбасс и Новороссия встречают четвертую годовщину воссоединения с Россией. Это событие изменило стратегическое положение страны, укрепив ее позиции в Азово-Черноморском регионе и обеспечив сухопутный путь в Крым. Но главным итогом стала защита миллионов русских людей, которые стали гражданами своей исторической Родины – России. Подробности

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    Школьники устроили хаос по всей Франции

    Не иначе как «мятежом» уже называют протесты, которые устроили по всей Франции школьники и студенты. Задержаны тысячи человек, от рук школьников пострадали сотни избитых и покалеченных полицейских. Чем так недовольны французские подростки - и почему их действия фактически поставили в тупик руководство Франции? Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Когда придет пенсия в октябре 2026 года: график выплат на карту и через почту

      Пенсии за октябрь 2026 года выплачиваются по региональным графикам Социального фонда России. Через почтовые отделения каждому пенсионеру устанавливают свою дату доставки в пределах регионального выплатного периода, который обычно длится с 3-го по 25-е число месяца, а даты банковских зачислений зависят от конкретного отделения СФР и кредитной организации. В октябре федеральных праздников нет, но 3-4, 10-11, 17-18 и 24-25 октября приходятся на субботу и воскресенье, поэтому часть выплат в регионах могут перечислить или доставить заранее. Рассказываем, когда придет пенсия в октябре 2026 года на карту и через «Почту России», где проверить точную дату и что делать, если деньги не поступили вовремя.

    • Что изменится с 1 октября 2026 года: новые законы о маркетплейсах, ипотеке и микрозаймах

      С 1 октября 2026 года в России вступает в силу сразу несколько заметных изменений. Заработает закон о платформенной экономике: маркетплейсы должны будут обеспечить новый порядок взаимодействия покупателей с продавцами, проверки карточек товаров, скидок, блокировок и жалоб селлеров. Одновременно изменятся условия семейной ипотеки, заработает ограничение на выдачу третьего дорогого микрозайма, расширятся возможности Системы быстрых платежей, появятся новые правила для самозанятых на цифровых платформах и начнется выдача лицензий продавцам табачной продукции. Рассказываем, что изменится с 1 октября 2026 года и кого коснутся новые правила.

    • Когда придут детские пособия в октябре 2026 года: график выплат 2, 5 и 8 октября

      В октябре 2026 года основные детские пособия через банки поступят 2, 5 и 8 октября. Выплаты, которые обычно перечисляют 3-го числа, придут досрочно 2 октября, поскольку 3 октября выпадает на субботу. 5 октября по обычному графику перечислят ежемесячную выплату из материнского капитала на детей до трех лет, а 8 октября – пособие по уходу за ребенком до полутора лет работающим родителям. Большинство октябрьских выплат начисляются за сентябрь. Рассказываем, какие пособия придут в каждую дату, когда ждать деньги через почту и что делать, если выплата не поступила.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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