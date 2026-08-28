Захарова: Провокация в Буче была подготовлена британцами по лекалам Геббельса

Tекст: Вера Басилая

Захарова заявила, что информационная провокация в Буче была организована по лекалам нацистской пропаганды для срыва мирных переговоров весной 2022 года, передает ТАСС.

«Буча – это информационно-политическая спецоперация, которую осуществили британцы вместе с журналистами Би-би-си с единственной целью сорвать переговоры, о которых весной 2022 года запросил Киев и на которые Москва дала согласие», – отметила дипломат.

Захарова напомнила, что после намечавшихся договоренностей в Киев прибыл британский премьер Борис Джонсон и сорвал переговорный процесс. Оправданием послужила инсценированная трагедия в Буче, широко растиражированная Би-би-си. При этом официальных списков погибших до сих пор нет ни в ООН, ни в интернете, добавила представитель МИД.

По словам Захаровой, Буча является глобальным фейком с историческим прообразом – Неммерсдорфом. Осенью 1944 года этот населенный пункт был временно оставлен Красной армией, чем воспользовался Геббельс для инсценировки убийства мирных жителей. Однако рассорить союзников не удалось, а позднее МИД Германии официально признал эти события провокацией.

Ранее Захарова обвинила западную прессу в массовой фабрикации новостей.

Глава МИД России Сергей Лавров обвинил западных политиков в использовании этой провокации для срыва мирных переговоров.

Президент Владимир Путин назвал инсценировку поводом для отказа Киева от достигнутых договоренностей.