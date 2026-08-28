В Германии заявили о планах создать спецгруппу реагирования на Балтике

  • Новость часаПодозреваемая в подрыве машины военного в Петербурге скрылась за границей
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Дроны и авиабомбы сберегут пехоту при штурме Славянска и Краматорска
    Россия начала серийный выпуск комплекса РЭБ для подавления Starlink
    Британские СМИ опубликовали список военных баз, по которым может ударить Россия
    Лавров назвал цель ударов Киева по российским маркетплейсам
    СК завел дела о терактах после атак ВСУ на Севастополь и Белгородскую область
    Беспилотники уничтожили склад ракет «Фламинго» под Киевом
    Эксперт: Озеро Америка навредит Трампу
    Экономист назвал последствия выхода Венесуэлы из ОПЕК
    Чехия модернизировала около 800 танков Т-72 для Украины
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Севморпуть как ответ на глобальный логистический хаос

    Когда Ормузский пролив закрыт, Суэцкий канал находится в зоне риска, а Южно-Китайское море напоминает пороховую бочку, Северный морской путь с его ледокольным сопровождением и российской системой безопасности становится все более очевидным вариантом.

    0 комментариев
    Андрей Манчук Андрей Манчук Полгода войны с Ираном привели Трампа к «Анабазису»

    Иранцы описывают войну с Америкой стихами Фирдоуси. Они сравнивают Трампа с легендарным царем Турана Афросиабом. Согласно тексту поэмы, он наступал на Иран во главе огромного войска, но потерпел поражение от воинов богатыря Рустама, которые защищали свою страну от захватчиков и обратили туранцев в бегство.

    5 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия вышла за пределы анти-Запада

    Для всего мира Россия представляет собой своего рода «Альтер эго» – другое воплощение Запада, его альтернативную личность, существующую наряду с основной. Но ответить на вопрос о том, каково место России в мире, если это – не только анти-Запад, важно в первую очередь для нас самих.

    12 комментариев
    28 августа 2026, 14:49 • Новости дня

    В Германии заявили о планах создать спецгруппу реагирования на Балтике

    Германия инициировала создание международной группы реагирования на Балтике

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Германии планируют сформировать международную оперативную группу для реагирования на предполагаемые угрозы в акватории Балтийского моря, заявил глава МВД ФРГ Александр Добриндт.

    Глава МВД ФРГ Александр Добриндт заявил о намерении властей Германии создать международную группу быстрого реагирования на якобы существующие угрозы в акватории Балтийского моря, передает РИА «Новости».

    «Наша цель – создать оперативную группу быстрого реагирования, которая позволит нам оперативно обмениваться информацией, особенно в регионе Балтийского моря», – сказал Добриндт перед началом конференции во Фленсбурге.

    Министр назвал Балтийское море пространством общей угрозы и выразил желание превратить его в пространство общей безопасности. При этом подробностей о новой инициативе он не привел.

    Встреча во Фленсбурге проходит с участием представителей министерств внутренних дел прибрежных государств Балтийского моря и Ирландии. В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ, что вызывает обеспокоенность в Москве.

    Военные эксперты назвали высокую концентрацию самолетов НАТО вблизи Калининградской области тренировкой по прорыву зоны ограничения доступа.

    Ранее российский МИД зафиксировал искусственное нагнетание напряженности западными странами в Балтийском регионе.


    27 августа 2026, 12:38 • Новости дня
    Эксперт оценил данные о визите главы ЦРУ в Москву с предостережением

    Политолог Ткаченко: США озабочены последствиями соучастия стран НАТО в атаках Украины на Россию

    Эксперт оценил данные о визите главы ЦРУ в Москву с предостережением
    @ Samuel Corum/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Глава ЦРУ Джон Рэтклифф, возможно, пытался предостеречь Москву от ударов по заводам в Прибалтике, задействованным для нужд ВСУ. Если эта версия подтвердится, визит будет означать, что на Западе всерьез озаботились последствиями соучастия стран НАТО в террористических атаках Украины на Россию, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко.

    «Версия западных СМИ о том, что глава ЦРУ Джон Рэтклифф приезжал в Москву, чтобы предостеречь Москву от атак на страны НАТО, отчасти выглядит правдоподобно», – считает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    Он напомнил, что в начале августа американская разведка выпустила доклад, в котором говорилось, что Россия якобы может напасть на одного из членов Североатлантического альянса. Документ появился на фоне продолжающегося переноса производства беспилотников с Украины в страны Балтии.

    «ВС России системно бьют по объектам украинского ВПК, уничтожают промышленные площадки. Параллельно в странах Прибалтики, Финляндии и ряде других государств разворачиваются предприятия в интересах ВСУ», – указал Ткаченко.

    На этом фоне он допустил, что Рэтклифф пытался предостеречь Москву от нанесения ударов еще и по производствам Латвии, Литвы и Эстонии. Если эта версия подтвердится, визит будет означать, что на Западе всерьез озаботились последствиями соучастия стран НАТО в террористических атаках Украины на Россию.

    Впрочем, при таком раскладе было бы логичнее предупреждать о возможных последствиях руководство прибалтийских республик, нежели Москву, считает аналитик. Он также напомнил, что прошлый визит такого рода в 2021 году закончился ничем. «Россия проигнорировала призывы и опасения предшественника Рэтклиффа по части СВО», – указал Ткаченко, подчеркнув, что и сейчас РФ не станет действовать под давлением.

    Схожей точки зрения придерживается военкор Александр Коц. «Уильям Бернс предостерегал Владимира Путина «не нападать» на Украину. Через три месяца началась спецоперация, потому что Запад проигнорировал российские опасения и встречные предложения. Не надо нас провоцировать, и никто ни на кого не нападет. А если вы устроите блокаду Калининграда, то это уже будет защита, а не нападение. А языком ультиматума с нами разговаривать бессмысленно. Не работает», – написал он в своем Telegram-канале.

    Ранее сразу несколько западных СМИ сообщили, что директор ЦРУ Джон Рэтклифф мог приехать в Москву ради того, чтобы предупредить российские власти не нападать на страны НАТО. По данным издания Politico, речь прежде всего об Эстонии, Латвии и Литве. Об этом же со ссылкой на свои источники сообщили CBS и The Wall Street Journal.

    Американская разведка считает, что Россия может «проверить решимость НАТО» и совершить «ограниченное нападение» на одну из стран альянса. По оценкам специалистов США, это якобы может произойти в виде кибератаки или отправки вооруженных групп без опознавательных знаков и «небольшого сухопутного вторжения» в одну из стран Балтии. Наиболее вероятный период для такой попытки – с осени 2026 года по 2029 год, писала ранее газета WSJ.

    Москва неоднократно отрицала наличие планов атаковать альянс. Так, в июне на встрече с представителями международных информационных агентств Владимир Путин назвал заявления о возможности нападения России на территорию НАТО сознательной провокацией «для того, чтобы создать угрозу, которая реально не существует, и заставить население своих стран больше денег тратить на оборону».

    Рэтклифф посетил Москву во вторник. Последний визит такого рода был в ноябре 2021 года. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Рэтклифф провел переговоры с представителями российских спецслужб. Позднее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин подтвердил встречу с главой ЦРУ. Он сообщил, что обсуждались вопросы, которые находятся в компетенции спецслужб. Дональд Трамп назвал поездку «отчасти рутинной». Вместе с тем, он допустил, что из визита американского чиновника «что-то может получиться».

    Комментарии (18)
    27 августа 2026, 10:47 • Новости дня
    Мерц задумал урезать бюджет Евросоюза на сотни миллиардов евро

    Politico: Мерц собирает коалицию для резкого сокращения бюджета ЕС

    Мерц задумал урезать бюджет Евросоюза на сотни миллиардов евро
    @ dts Nachrichtenagentur/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Канцлер ФРГ сплотил лидеров пяти государств, чтобы заставить Брюссель радикально пересмотреть европейский финансовый план на 2028–2034 годы в пользу оборонных расходов.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц собирает в Берлине лидеров Нидерландов, Финляндии, Австрии, Дании и Швеции для обсуждения бюджета Европейского союза на 2028-2034 годы, пишет Politico.

    Участники встречи намерены добиться сокращения расходов, предложенных Еврокомиссией, на сотни миллиардов евро.

    «Общий бюджет должен быть существенно сокращен – на сотни миллиардов евро. Неприемлемо, что Брюссель обсуждает крупнейший бюджет в истории, в то время как мы дома вынуждены затягивать пояса», – заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер.

    Помимо сокращения общего объема финансирования, страны требуют перераспределить средства. Они предлагают направить больше денег на оборону и безопасность, сократив расходы на сельское хозяйство. Также обсуждается введение условий, при которых страны, нарушающие демократические стандарты, будут лишаться европейских средств.

    В это же время председатель Европейского совета Антониу Кошта проводит встречи с лидерами других стран, пытаясь найти компромисс. Он уже посетил Братиславу, Таллин, Ригу и Вильнюс, а в ближайшее время отправится в Прагу, Берлин, Париж и Рим. По мнению Кошты, для увеличения расходов на оборону и миграцию без резкого сокращения других программ потребуются новые налоги на уровне Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии потребовали урезать общеевропейский бюджет на 400 млрд евро.

    Европейские политики отложили принятие финансового плана на 2028–2034 годы из-за серьезных разногласий.

    Между тем уровень одобрения канцлера ФРГ Фридриха Мерца обрушился до исторических 13%.

    Комментарии (12)
    27 августа 2026, 13:58 • Видео
    На смену Макрону готовят русофоба похуже

    О выдвижении своей кандидатуры на пост президента Франции объявил Рафаэль Глюксманн – примечательный враг России, у которого действительно есть шансы сменить Эммануэля Макрона. А как же Марин Ле Пен?

    Комментарии (0)
    26 августа 2026, 14:57 • Новости дня
    NYT: НАТО профинансировала разработку украинской системы Delta

    The New York Times: НАТО профинансировала разработку украинской системы Delta

    NYT: НАТО профинансировала разработку украинской системы Delta
    @ Wiktor Dabkowski/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Североатлантический альянс выделил средства на создание украинской платформы Delta, предназначенной для координации действий войск на поле боя, сообщает The New York Times.

    Североатлантический альянс спонсировал разработку украинской платформы Delta, которая применяется для взаимодействия между различными подразделениями Вооруженных сил Украины, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету The New York Times.

    Комплекс Delta представляет собой систему информационной поддержки решений и обеспечения ситуационной осведомленности на поле боя. Программа была создана для повышения эффективности координации украинских войск. Армия Украины начала применять эту систему в 2018 году.

    Журналисты ссылаются на одного из основателей группы разработчиков программы Ярослава Гончара. «По словам Гончара, разработку финансировала НАТО», – отмечает американское издание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, хакеры взломали украинскую систему управления войсками «Дельта».

    Украинская армия полностью перешла на использование средств связи стран НАТО.

    Соединенные Штаты снабжали Киев разведданными от военного искусственного интеллекта Maven Smart System.

    Комментарии (25263)
    28 августа 2026, 11:01 • Новости дня
    «Альтернатива для Германии» сделала ставку на ностальгию по ГДР

    Politico: Партия АдГ сделала ставку на ностальгию по ГДР

    «Альтернатива для Германии» сделала ставку на ностальгию по ГДР
    @ Wikipedia

    Tекст: Мария Иванова

    Немецкая партия «Альтернатива для Германии» активно использует ностальгию по временам ГДР для укрепления своих позиций перед выборами в восточных регионах страны.

    Партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) активно использует ностальгию по ГДР для привлечения избирателей на востоке страны, пишет Politico.

    В городе Кведлинбург представитель партии Ульрих Зигмунд возглавил колонну мопедов Simson, производившихся в Восточной Германии. Мероприятие прошло в преддверии выборов в Саксонии-Анхальт, запланированных на 6 сентября, где АдГ лидирует в опросах.

    «Не все было прекрасно, ради бога. Но эта культура Simson символизирует индивидуальную свободу передвижения. Она символизирует время, когда мы держались вместе в этой стране. И именно это время я хочу вернуть», – заявил Зигмунд перед началом пробега.

    Историк Штефан Волле отмечает, что ранее использование «остальгии» было характерно для крайне левых, однако теперь эту тактику переняли правые. По данным опроса YouGov за прошлый год, 43% жителей бывшей ГДР видят больше различий, чем сходств между восточными и западными немцами. Это на девять процентных пунктов больше, чем в 2019 году.

    Американский внук основательницы компании Simson Деннис Баум выразил протест против использования бренда партией АдГ. Он приехал в Германию для участия в демонстрациях, требуя оставить имя Simson вне политики. В ответ Зигмунд назвал эти комментарии неуместным иностранным вмешательством.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти ФРГ прорабатывают варианты жесткой изоляции Саксонии-Анхальт из-за ожидаемой победы партии «Альтернатива для Германии».

    В ближайшее окружение кандидата в премьеры этого региона Ульриха Зигмунда вошли бывшие активисты запрещенной неонацистской организации.

    Консерваторы во главе с канцлером Фридрихом Мерцем пытаются остановить рост популярности ультраправых на востоке страны.

    Комментарии (6)
    26 августа 2026, 08:25 • Новости дня
    Захарова заявила о деградации Стубба после слов об ударах вглубь России
    Захарова заявила о деградации Стубба после слов об ударах вглубь России
    @ Samuel Corum/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила о деградации президента Финляндии Александера Стубба после его слов в поддержку украинских ударов по территории России.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова подвергла резкой критике президента Финляндии Александера Стубба. Поводом для жестких высказываний стало одобрение финским лидером украинских атак вглубь российской территории, передает радио Sputnik.

    «Такое ощущение, что последняя буква в фамилии Стубб действительно и пишется уже как «п». Потому что, ну вы знаете, ну это какой-то ступор. Это невозможно объяснить. Но вас почему это должно удивлять? Вы-то следите за его риторикой», – сказала дипломат в эфире радиостанции.

    По ее словам, риторика Стубба деградировала на протяжении многих лет. Захарова подчеркнула, что речь идет не об изменении позиции, а о прямой деградации политика как государственного деятеля и как человека. Ранее глава Финляндии назвал удары Киева по России, включая атаки на логистические центры, «разумной военной стратегией», требующей поддержки.

    Ранее президент Финляндии Александер Стубб назвал украинские удары по складам маркетплейса Wildberries способом принуждения России к переговорам.

    Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник расценил эти слова финского лидера как оправдание военных преступлений Киева.

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев резко раскритиковал профессионализм главы европейского государства.

    Комментарии (4)
    27 августа 2026, 18:42 • Новости дня
    Нидерландский самолет НАТО три дня летал в районе Калининграда

    Tекст: Валерия Городецкая

    Нидерландский самолет-заправщик Североатлантического альянса A330 MRTT на протяжении трех дней выполнял полеты над Балтийским морем в районе Калининграда, пишет профильное нидерландское издание Up in the sky.

    По данным Up in the sky, воздушное судно вылетало с авиабазы в Эйндховене, передает РИА «Новости».

    «Уже три дня подряд самолет Airbus A330 MRTT, вылетевший из Нидерландов, совершает длительные перелеты над Северным и Балтийским морями», – отмечается в публикации.

    В четверг утром борт вновь поднялся в воздух. Маршрут по дозаправке был выполнен над Балтийским морем, недалеко от шведского побережья и напротив российской Калининградской области. Сделав несколько дополнительных кругов над Северным морем, самолет благополучно вернулся на базу.

    Уточняется, что данный борт принадлежит НАТО и предназначен для дозаправки в воздухе. В распоряжении альянса находится девять таких самолетов, пять из которых постоянно базируются на юге Нидерландов.

    Напомним, Североатлантический альянс нарастил присутствие разведывательной авиации у западных границ.

    Военные эксперты назвали высокую концентрацию самолетов НАТО вблизи Калининградской области тренировкой по прорыву зоны ограничения доступа.

    Весной три нидерландских заправщика Airbus A330-243MRTT уже действовали в польском воздушном пространстве около российских рубежей.

    Комментарии (3)
    27 августа 2026, 09:29 • Новости дня
    Стало известно о желании Германии обслуживать британский ядерный зонтик

    The Telegraph раскрыла планы Германии профинансировать ядерный арсенал Британии

    Стало известно о желании Германии обслуживать британский ядерный зонтик
    @ MC2 Thomas Gooley/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Британия и Германия ведут переговоры о совместном финансировании британской ядерной программы Trident на фоне усиления угроз европейской безопасности.

    Германия и Британия обсуждают возможность участия Берлина в финансировании британских ядерных сил сдерживания Trident, пишет The Telegraph.

    По данным издания, переговоры ведутся на фоне растущей обеспокоенности европейских стран угрозой со стороны России и сокращением военного присутствия США в Европе.

    Источники газеты отмечают, что подобный шаг стал бы беспрецедентным для Германии, которая традиционно не участвовала в финансировании ядерного арсенала другой страны. Программа Trident, основа британских стратегических ядерных сил, включает четыре подводные лодки с баллистическими ракетами и обходится Лондону в миллиарды фунтов ежегодно.

    Обсуждение подобного сотрудничества происходит в рамках более широких дискуссий о будущем европейской безопасности и распределении расходов на оборону между союзниками по НАТО. Британские официальные лица рассматривают участие Германии как способ укрепить общеевропейский потенциал сдерживания в условиях сохраняющейся напряженности с Москвой.

    Подробности возможного соглашения, включая объем немецкого финансирования и условия сотрудничества, пока не раскрываются. Стороны, по данным издания, находятся на раннем этапе переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, высокопоставленные представители британского военного ведомства ранее выступили за совместное использование ядерного оружия с Германией.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер Британии Кир Стармер летом 2025 года подписали в Лондоне договор о дружбе и сотрудничестве в сфере обороны между двумя странами.

    Военный аналитик Александр Ермаков ранее предупреждал, что получение Германией собственного ядерного оружия может дополнительно обострить обстановку в Европе.

    Комментарии (0)
    28 августа 2026, 10:43 • Новости дня
    Мерц назвал причину отказа ХДС от сотрудничества с АдГ

    Канцлер ФРГ исключил сотрудничество ХДС и АдГ из-за связей с Россией

    Мерц назвал причину отказа ХДС от сотрудничества с АдГ
    @ Sebastian Christoph Gollnow/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Накануне региональных выборов глава правительства Германии отверг возможность коалиции с «Альтернативой для Германии», назвав главной причиной контакты оппозиции с российскими властями.

    Выступая в эфире телеканала RTL, канцлер ФРГ Мерц заявил о невозможности коалиции между Христианско-демократическим союзом и правой партией, передает Deutsche Welle (признана в России СМИ-иноагентом).

    Политик сделал это заявление за неделю до голосования в землях, где «Альтернатива для Германии» занимает лидирующие позиции.

    Главной причиной отказа от любого политического партнерства стали контакты представителей оппозиции с российскими властями. По словам политика, этот фактор делает совместную работу партий абсолютно невозможной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава РФПИ Кирилл Дмитриев прокомментировал рекордные рейтинги партии АдГ в восточных регионах страны.

    Бывший лидер фракции ХДС Вольфганг Райнхарт выразил крайнее недовольство работой Фридриха Мерца.

    Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель жестко осудила политику немецкого руководства.

    Комментарии (2)
    26 августа 2026, 22:28 • Новости дня
    МИД: Россия негативно оценивает предоставление баз в Норвегии для полетов НАТО

    Tекст: Вера Басилая

    Россия исключительно негативно оценивает предоставление норвежских баз для направленных против России разведывательных полетов авиации НАТО, заявил посол России в Осло Николай Корчунов.

    Корчунов сообшил, что российская сторона крайне резко воспринимает допуск авиации Североатлантического альянса на скандинавские объекты, передают РИА «Новости». Ранее газета Aftenposten сообщила о первом за 70 лет вылете самолетов-разведчиков в направлении Кольского полуострова.

    «Предоставление норвежских авиабаз для осуществления направленных против нашей страны разведывательных полетов британского самолета радиоэлектронной разведки RC-135W Rivet Joint и самолета базовой патрульной авиации P-8A Poseidon оцениваем исключительно негативно как фактор намеренного повышения градуса военной напряженности на Севере», – подчеркнул посол России в Осло Николай Корчунов.

    Дипломат добавил, что внерегиональные участники военного блока необоснованно наращивают присутствие в высоких широтах. По его мнению, Британия и Германия настойчиво проникают в Арктику, привнося в ранее спокойный регион конфронтационные подходы и повышая интенсивность провокационных учений.

    Британский самолет-разведчик впервые с 1950-х годов совершил вылет с норвежской авиабазы Эрланн.

    Посол России в Осло Николай Корчунов подверг резкой критике планы усиления северного фланга альянса.

    Директор департамента европейских проблем МИД Владислав Масленников предупредил о стремительном превращении региона в арену военно-политического противостояния.

    Комментарии (0)
    26 августа 2026, 11:22 • Новости дня
    Временную поверенную в делах Румынии вызвали в МИД

    МИД вызвал временную поверенную в делах Румынии

    Tекст: Вера Басилая

    Временная поверенная в делах Румынии вызвана в МИД в четверг, сообщили в Министерстве иностранных дел.

    Временная поверенная в делах Румынии вызвана в МИД в четверг, передает РИА «Новости».

    «На завтра в МИД России вызвана временная поверенная в делах Румынии», – сказали в ведомстве. При этом подробности и причины вызова дипломата представители министерства не уточнили.

    В конце июля Москва пообещала ответить Бухаресту на высылку российского дипломата.

    Ранее румынские власти обвинили Россию в появлении беспилотника возле газовой платформы Neptun Deep.

    Комментарии (0)
    27 августа 2026, 13:31 • Новости дня
    Посол Нечаев исключил самостоятельный подрыв «Северных потоков» Киевом

    Посол в ФРГ Нечаев заявил о неспособности Киева взорвать «Северные потоки»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Киевский режим не смог бы осуществить теракт на газопроводах «Северного потока» в одиночку и остаться незамеченным, заявил посол России в Германии Сергей Нечаев.

    Киевский режим не смог бы осуществить диверсию на газопроводах «Северного потока» самостоятельно и остаться незамеченным, заявил посол России в Германии Сергей Нечаев.

    «Изначальные попытки представить саботаж как акцию украинских дайверов-любителей провалились. Совершенно очевидно, что за терактами стояли государственные структуры Украины. Очевидно и то, что в одиночку киевский режим не смог бы осуществить такую акцию в международных водах и остаться незамеченным», – подчеркнул дипломат в беседе с телеканалом RT DE.

    Посол отметил, что скрыть правду об атаках на объекты европейской критической инфраструктуры не удастся. По его словам, эти действия привели к колоссальному экономическому и экологическому ущербу, передает РИА «Новости».

    Дипломат добавил, что властям Германии предстоит ответить на неудобные вопросы и оценить действия Киева, который просит финансовую помощь и одновременно наносит вред немецкой экономике. Россия продолжает настаивать на выяснении личностей исполнителей и заказчиков теракта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, прокуратура Германии обвинила государственные органы Украины в организации диверсии на газопроводах.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал данное решение подтверждением изначальных выводов Москвы.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова отвергла версию об исключительно украинском следе в этом преступлении.

    Комментарии (0)
    27 августа 2026, 21:33 • Новости дня
    Мерц заявил о непосильном росте расходов бюджета Евросоюза

    Мерц: Предложения ЕК по новому бюджету ЕС оторваны от реальности

    Tекст: Ольга Иванова

    Канцлер ФРГ раскритиковал предложения Еврокомиссии по новому семилетнему бюджету Евросоюза, назвав планируемое увеличение расходов на 60% непосильным для государств-членов.

    Предложения Еврокомиссии по новому семилетнему бюджету оторваны от реальности, передает РИА «Новости». Мерц назвал планируемый рост расходов непосильным для государств-членов.

    «Текущие предложения предусматривают рост расходов до 60%. В период бюджетной консолидации во всех государствах-членах это просто непосильно», – заявил он на пресс-конференции в Берлине.

    Политик подчеркнул, что бюджет объединения должен оставаться финансово осуществимым. Группа европейских стран настаивает на сокращении проекта на несколько сотен миллиардов евро во всех сферах. Государства, чьи представители участвовали во встрече в Берлине, обеспечивают почти 40% бюджета Евросоюза и выделяют 70% всей двусторонней помощи Украине.

    Мерц добавил, что такие распределения средств не соответствуют времени, и призвал создать бюджет для суверенной и сильной Европы. Он также отметил необходимость завершить сложные переговоры по финансовой рамке к концу 2026 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц собрал лидеров пяти государств для обсуждения сокращения расходов.

    До этого Берлин потребовал урезать общеевропейский финансовый план на 400 млрд евро.

    Весной глава немецкого правительства выступил за фундаментальную модернизацию бюджета Евросоюза.

    Комментарии (2)
    27 августа 2026, 18:09 • Новости дня
    Нападение на школу под Берлином унесло жизни двух человек

    Полиция задержала подозреваемого в убийстве двух человек в немецкой школе

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженный инцидент в школе в федеральной земле Бранденбург закончился гибелью 18-летней девушки и 30-летнего мужчины, который пытался остановить злоумышленника, пишет Markische Allgemeine Zeitung.

    Трагедия развернулась в населенном пункте Гозен-Ной-Циттау недалеко от столицы Германии, передает ТАСС со ссылкой на издание Markische Allgemeine Zeitung. Сигнал тревоги поступил правоохранителям около 14.45 по московскому времени.

    Жертвами преступления стали два человека. Нападавший лишил жизни 18-летнюю девушку и 30-летнего мужчину, пытавшегося предотвратить атаку. Стражи порядка оперативно задержали подозреваемого, которым оказался 19-летний бывший возлюбленный погибшей.

    Сейчас территория вокруг учебного заведения полностью оцеплена. На месте происшествия работают следователи и спасатели, для оказания помощи задействованы два вертолета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля вооруженный подросток ранил двух девочек в гимназии баварского Шонгау.

    В конце того же месяца подозреваемый в массовом убийстве в детском саду немецкого Штаде покончил с собой в тюремной камере.

    В прошлом году неизвестный преступник напал с ножом на одиннадцатилетнего мальчика в начальной школе Берлина.

    Комментарии (0)
    25 августа 2026, 17:45 • Новости дня
    Песков заявил о продолжении агрессивной линии Запада против России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Западные государства не отказываются от агрессивного курса в отношении Москвы, что подтверждается недавними заявлениями ряда европейских лидеров, подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Страны Запада продолжают придерживаться агрессивной и воинственной линии по отношению к России, сообщил Песков журналистам, передает РИА «Новости».

    «Учитывая ту линию, которую проводят страны Запада, мы с вами вот только что говорили о заявлениях Стубба, о заявлениях британских премьеров – один за другим. Это заявление, которое говорит о том, что такая воинственная линия, агрессивная линия по отношению к нашей стране продолжается», – заявил представитель Кремля.

    Песков также подчеркнул, что Москва вынуждена принимать все необходимые меры для обеспечения собственной национальной безопасности на фоне складывающейся международной обстановки.

    Ранее Песков удивился словам Александра Стубба об ударах украинской армии.

    Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник назвал заявления финского лидера оправданием военных преступлений Киева.

    Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин обвинил политика в попытке срыва мирных инициатив.

    Комментарии (0)
    26 августа 2026, 10:30 • Новости дня
    Депутат Бундестага заявил об отсутствии интереса Берлина к «Северным потокам»

    Депутат Котре обвинил Германию в нежелании расследовать подрывы газопроводов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Руководство Германии на деле не интересует расследование подрыва газопроводов «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2», несмотря на официальные следственные действия, считает депутат Бундестага ФРГ от партии «Альтернатива для Германии» Штефан Котре.

    Немецкие власти не проявляют реального интереса к расследованию диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2», передает Lenta.RU. Такое мнение высказал депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штефан Котре.

    «Правительство Германии как тогда (в 2022 году), так и сейчас не заинтересовано в прояснении ситуации», – заявил политик.

    По словам парламентария, официальный Берлин препятствует расследованию и не поддерживает судебные процессы. Котре считает, что это объясняет нежелание привлекать к ответственности виновных в подрыве трубопроводов на фоне продолжающихся поставок оружия Киеву.

    Взрывы на двух российских экспортных газопроводах произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор Nord Stream AG сообщал о беспрецедентных разрушениях, а Генпрокуратура России возбудила дело о международном терроризме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель главы МИД России Дмитрий Любинский заявил о намеренном игнорировании немецкой прокуратурой заказчиков взрывов на «Северных потоках».

    Прокуратура ФРГ возложила ответственность за диверсию на государственные органы Украины.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал это решение подтверждением ранних выводов Москвы.

    Комментарии (0)
    Главное
    Московский суд заочно приговорил Арестовича к 11 годам колонии
    Захарова назвала провокацию в Буче спецоперацией по лекалам Геббельса
    «Альтернатива для Германии» сделала ставку на ностальгию по ГДР
    Швейцария решила провести референдум о запрете любых санкций
    Премьер Британии отказался возвращать Греции скульптуры Парфенона
    Назван новый король Норвегии
    Москвич напечатал фальшивок на 100 млн рублей

    Россия освоила все основные виды промышленных роботов

    Россия делает уже все пять основных видов роботов, в том числе коллаборативных роботов, которые работают в связке с человеком. Мировой рынок робототехники растет двузначными цифрами. Россия по темпам роста не отстает. Каких успехов России удалось достичь и как нам встроиться в высококонкурентный рынок роботов? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина дронами затягивает Европу в войну

    На фоне системных ударов ВС России по предприятиям украинского ВПК Киев стремится рассредоточить производство БПЛА, вынося его за пределы страны. Так эксперты объясняют соглашения Украины с Норвегией и Финляндией о сотрудничестве в сфере дронов. При этом, по оценкам аналитиков, вовлеченность европейских стран в поддержку киевских властей фактически усиливает их роль в конфликте. Подробности

    Перейти в раздел

    Дроны и авиабомбы сберегут пехоту при штурме Славянска и Краматорска

    Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов сообщил о продвижении российских войск к Славянску, Краматорску и Дружковке и поставленной задаче освободить эти города. Первый оборонительный рубеж укрепрайона уже преодолен, передовые подразделения находятся в нескольких километрах от городов. Как может развиваться наступление и в какой последовательности будет решаться эта задача? Подробности

    Перейти в раздел

    Святой престол заинтересовался Россией

    «Несмотря на существенные разногласия в оценках ряда вопросов, были найдены точки соприкосновения», – заявил архиепископ Пол Ричард Галлахер после встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Священник, которого называют министром иностранных дел папы римского, посетил Россию с четырехдневным визитом. С какой целью? Подробности

    Перейти в раздел

    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • На смену Макрону готовят русофоба похуже

      О выдвижении своей кандидатуры на пост президента Франции объявил Рафаэль Глюксманн – примечательный враг России, у которого действительно есть шансы сменить Эммануэля Макрона. А как же Марин Ле Пен?

    • Что забыл в России директор ЦРУ

      В России с необъявленным визитом побывал директор ЦРУ и человек из близкого круга президента США Джон Ли Рэтклифф. Последний визит такого рода был в ноябре 2021 года. С чем связан нынешний? Есть самые смелые предположения.

    • Первое, что спросил после ампутации: где тут футбольное поле?

      Сколько занимает горе из-за травмы? Как пройти сложнейшую реабилитацию за три месяца? Как с одной ногой победить в соревнованиях по альпинизму на Эльбрусе?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Кефир: польза и вред для организма, можно ли пить на ночь и кому нельзя

      Кефир – один из самых популярных кисломолочных продуктов в России: он содержит молочный белок, кальций, фосфор, витамины группы B и живые микроорганизмы, а ферментированные продукты, включая кефир и натуральный йогурт, могут поддерживать разнообразие кишечной микробиоты. Но кефир подходит не всем: он может вызывать дискомфорт при лактазной недостаточности, обострении заболеваний ЖКТ, индивидуальной непереносимости и при употреблении слишком поздно или в большом количестве. Рассказываем, чем полезен кефир, кому он может навредить, можно ли пить кефир на ночь, сколько кефира допустимо в день и как выбрать качественный продукт по рекомендациям Роскачества.

    • Открытки с Днем учителя 2026: красивые картинки бесплатно и поздравления

      В понедельник, 5 октября 2026 года, в России отметят День учителя – профессиональный праздник педагогов, наставников, преподавателей и работников сферы образования. В этот день школьники, родители и выпускники поздравляют учителей цветами, открытками, добрыми словами и небольшими подарками. Газета ВЗГЛЯД публикует красивые открытки, картинки и поздравления с Днем учителя 2026, которые можно бесплатно скачать, отправить в мессенджере или использовать для подписи к подарку.

    • Сколько калорий сжигается при ходьбе: расход по весу, шаги, скорость и как тратить больше

      Ходьба помогает расходовать калории, поддерживать сердечно-сосудистую систему и повышать ежедневную активность без спортзала. Сколько калорий сжигается при ходьбе, зависит от веса человека, скорости, времени прогулки, рельефа, длины шага и уровня подготовки: за час спокойной ходьбы можно потратить около 180–300 ккал, при быстрой ходьбе – примерно 270–450 ккал, а ходьба в гору или по лестнице увеличивает расход энергии еще сильнее. Рассказываем, сколько калорий сжигается за 30 минут, час и 10 тысяч шагов, какие мышцы работают при ходьбе, как увеличить расход калорий и кому нужно быть осторожнее с интенсивной нагрузкой.

    Перейти в раздел

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации