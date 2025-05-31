Раскол в НАТО может принять откровенно провокационный характер, если Лондон, Берлин и Париж продолжат настаивать на поддержке Украины. В этом случае идеальный для США сценарий – встать над схваткой, обвинив Россию, Украину и Европу в нежелании прекратить войну.0 комментариев
Стало известно о полном переходе ВСУ на связь НАТО
Украинские военные используют исключительно оборудование и технологии связи стран НАТО, преимущественно производства США, на всех уровнях командования.
Офицер связи группировки «Днепр» сообщил об этом агентству РИА «Новости». Он заявил: «Конечно, и по структуре (ВСУ) на связи НАТО, и на связи, и на технике связи НАТО… То есть, американского производства преимущественно. И пункты управления у них (у ВСУ) преимущественно тоже…». По его словам, украинская армия полностью интегрировала средства связи и управляющие пункты стран-членов НАТО. Подавляющее большинство оборудования является американским, что, как отмечает военный, отражает высокий уровень координации между ВСУ и альянсом.
Как писала газета ВЗГЛЯД, конструкторы изучили подбитую западную военную технику и не обнаружили в ней «ничего особенного». Предварительные результаты показали, что бронетехника стран НАТО отличается излишней и не всегда рациональной сложностью конструкции. Специалисты холдинга «Высокоточные комплексы» провели ознакомление с западными бронемашинами.