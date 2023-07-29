  • Стали известны результаты изучения трофейной бронетехники стран НАТО
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    Киев предупредили о жестком ответе России на обстрел Таганрога
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    Сергей Миркин Сергей Миркин Готова ли Британия слить проект «Майданная Украина»

    Британцы поддерживали выступления индейцев против французов, при этом если индейцы терпели поражение, тут же уходили в сторону. В Афганистане, в Африке британцы натравливали племена друг на друга, а затем без зазрения совести предавали вчерашних союзников. Вряд ли Украина станет исключением.

    6 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Западные спортивные функционеры продолжают безнаказанно плевать в сторону России

    Российские клубы, федерации и спортивные функционеры продолжают ждать политической «разрядки», веря в скорые объятия с европейцами. Хотя все фанаты того же московского «Спартака» прекрасно отреагировали бы на месседж с нашей стороны – «Не хотите иметь дел с русскими, тогда имейте кого-то другого».

    13 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Бундесвер считает, что украинцев погибает недостаточно много

    Устаревшее офицерство и не менее устаревшая оперативная доктрина Украины сталкиваются с прогрессивными обученными воинами, и все летит «Леопарду» под хвост. Вместе с «Леопардом».

    16 комментариев
    Новости
    04:04Стали известны результаты изучения трофейной бронетехники стран НАТО

    Предварительные результаты изучения трофейной бронетехники стран НАТО специалистами российского ОПК показывают, что бронетехника обладает излишней и не всегда рациональной сложностью конструкции, сообщил источник.

    03:26WSJ заявила о якобы отказе Путина обсуждать с Эрдоганом зерновую сделку

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган настаивал на телефонном разговоре с главой российского государства Владимиром Путиным, чтобы обсудить вопрос возобновления зерновой сделки, но разговор так и не состоялся, заявили дипломатические источники в Турции.

    03:00Макаревича собрались оштрафовать на сумму до 50 тыс. рублей

    В связи с отсутствием маркировки иноагента в публикациях в соцсетях лидеру группы «Машина времени» Андрею Макаревичу (признан в России иноагентом) грозит штраф, сообщили в Симоновском суде Москвы.

    02:50США решили выделить Тайваню военную помощь на сумму до 345 млн долларов

    Главе Госдепа Энтони Блинкену поручено распорядиться о выделении до 345 млн долларов на военную помощь Тайваню, заявил президент США Джо Байден.

    02:16СБ ООН потребовал освободить президента Нигера

    Совет Безопасности ООН резко осудил попытки неконституционным путем сменить законное правительство Нигера, президент страны Мохамед Базум должен быть освобожден, заявил Совбез.

    01:59Путин заявил, что Запад «плевать хотел на Устав ООН»

    Страны Запада вспоминают о международном праве только тогда, когда хотят использовать его как инструмент против кого-то, в том числе против России, заявил глава российского государства Владимир Путин.

    01:31Украинским фехтовальщикам собрались разрешить не жать руки российским

    Международная федерация фехтования (FIE) решила изменить регламент поединков после скандала, вызванного отказом украинки Ольги Харлан пожать руку россиянке Анне Смирновой, пишут СМИ.

    00:58Украинские власти заявили об ударе «Искандером» по зданию СБУ в Днепре

    Ракетный удар по зданию областного управления СБУ в Днепре (Днепропетровске) нанесен оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер», заявил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

    00:32Путин подчеркнул связь между независимостью Украины и ее нейтралитетом

    Украина в результате распада СССР получила независимость на основе декларации, в которой «черным по белому было написано», что страна является нейтральным государством, заявил президент России Владимир Путин.

    23:51МИД анонсировал запуск единой электронной визы

    Запуск единой электронной визы состоится 1 августа, сообщил консульский департамент МИД России.

    23:43Встреча Путина с лидерами стран Африки по Украине началась в Петербурге

    В Санкт-Петербурге проходит встреча главы российского государства Владимира Путина с лидерами семи африканских стран, которые участвуют в миссии по урегулированию ситуации на Украине, сообщают информационные агентства.

    23:16Беспилотник западной коалиции опасно сблизился с российским Су-34 в Сирии

    У населенного пункта Нафла в сирийской провинции Ракка зафиксировано очередное опасное сближение беспилотника возглавляемой США коалиции MQ-9 с самолетом Су-34 ВКС, сообщил замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов.

    22:43Ракета поразила здание СБУ в Днепре

    В Днепре (Днепропетровске) зафиксировано «попадание в здание» Службы безопасности Украины, сообщил украинский президент Владимир Зеленский.

    22:20НАСА потеряло связь с «Вояджером-2»

    В результате случайного отклонения антенны космического зонда связь с «Вояджером-2» потеряна, сообщило НАСА.

    21:59Путин отметил сотрудничество России с Ливией в рамках ОПЕК+

    Сотрудничество России с Ливией в рамках ОПЕК+ и форума стран-экспортеров газа способствует стабилизации на энергорынке, заявил российский президент Владимир Путин на встрече с главой президентского совета этой африканской страны Мухаммедом Менфи.

    29 июля 2023, 04:04

    Стали известны результаты изучения трофейной бронетехники стран НАТО

    Изучение трофейной бронетехники стран НАТО выявило излишнюю сложность конструкции

    Стали известны результаты изучения трофейной бронетехники стран НАТО
    @ Новости/Первый канал/Rutube

    Tекст: Антон Антонов

    Предварительные результаты изучения трофейной бронетехники стран НАТО специалистами российского ОПК показывают, что бронетехника обладает излишней и не всегда рациональной сложностью конструкции, сообщил источник.

    Как рассказал источник РИА «Новости», в изучении участвует широкий пул специалистов из различных компаний. Результаты испытаний «в целом соответствуют ожиданиям».

    По его словам, западная бронетехника имеет «приемлемый уровень бронезащиты» с «наличием большого числа слабых мест из-за не отвечающего требованиям современного боя распределения защиты». При этом у нее «крайне посредственная подвижность и маневренность, особенно на сложных и вязких грунтах, в том числе из-за низкой проходимости».

    Комментируя излишнюю сложность конструкции, источник пояснил, что речь идет «не о сложности освоения техники экипажами». По данному показателю современная техника ведущих производителей, включая Россию, находится приблизительно на одном уровне и «требует относительно длительного освоения».

    Однако ремонтопригодность западной техники «крайне низкая, особенно в полевых условиях». Также ее отличает ресурсозатратное техобслуживание. Такая ситуация вызвана «особенностями конструкции», порой нерациональными, сказал источник.

    Напомним, холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в Ростех) сообщил, что его специалистам удалось познакомиться с бронемашинами западного образца. Так, специалисты «Курганмашзавода» исследовали шесть типов западных машин, в том числе из Франции, Германии и США, с целью найти слабые места и сильные стороны.

    28 июля 2023, 19:46
    Киев предупредили о жестком ответе России на обстрел Таганрога

    Захарова: Россия оставляет за собой право на жесткий ответ на обстрел в Таганроге и атаку БПЛА на Москву

    Киев предупредили о жестком ответе России на обстрел Таганрога
    @ t.me/golubev_vu

    Tекст: Валентина Григоренко

    Россия оставляет за собой право жестко ответить на обстрел ВСУ Таганрога и на атаку беспилотного летательного аппарата на Москву, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    В комментарии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства, говорится, что Россия решительно осуждает очередные преступные действия Киева против гражданского населения и мирной инфраструктуры. По ее словам, военного смысла они заведомо не имели, поэтому РФ призывает международное сообщество и организации выступить с осуждением применения украинскими властями террористических методов, передает РИА «Новости».

    Она указала, что Москва оставляет за собой право принять жесткие ответные меры.

    Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что число пострадавших от удара украинской С-200 в Таганроге составляет 12 человек.

    Напомним, киевский режим атаковал Таганрог, выпустив по нему ракету С-200, снаряд удалось сбить, но его обломки упали на кафе в городе.

    Коментарии (73)
    28 июля 2023, 17:30
    Минобороны: Украина ударила по Таганрогу модернизированной ракетой С-200
    Минобороны: Украина ударила по Таганрогу модернизированной ракетой С-200
    @ t.me/golubev_vu

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Взрыв в Таганроге в пятницу произошел из-за террористической атаки киевского режима, сообщило Министерство обороны России.

    Украинская сторона ударила модернизированной зенитной ракетой комплекса ПВО С-200 по таганрогской инфраструктуре, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    Российские ПВО обнаружили и перехватили ракету, ее обломки упали на территории города. Повреждения получили несколько зданий, есть пострадавшие мирные жители, заключили в министерстве.

    Напомним, в Таганроге произошел взрыв, глава Ростовской области Василий Голубев заявлял, что причиной взрыва могла стать ракета. Сообщалось о 12 пострадавших.

    Коментарии (68)
    28 июля 2023, 07:57
    Япония назвала Россию «угрозой Европе» и объявила о новых санкциях

    В докладе министерства обороны Японии Россия названа «непосредственной угрозой Европе»

    Япония назвала Россию «угрозой Европе» и объявила о новых санкциях
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Минобороны Японии представило правительству «Белую книгу» – ежегодный доклад ведомства, в нем Россия названа «наиболее серьезной» и «непосредственной угрозой Европе». Министр экономики Японии Ясутоси Нисимура сообщил, что Токио вводит запрет на экспорт в Россию гибридных автомобилей.

    В «Белой книге» утверждается, что Россия якобы «расшатывает основы международного порядка». При этом в Индо-Тихоокеанском регионе политика Москвы, «ее военные тенденции» и стратегическое сотрудничество с Китаем вызывают у Японии «сильное беспокойство», передает РИА «Новости».

    Комментируя деятельность России на островах Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, Минобороны Японии указывает, что «усиливается» их «военное оснащение». Также Япония подчеркнула развитие стратегического взаимодействия России с Китаем.

    В свою очередь Нисимура сообщил, что с 9 августа Япония введет запрет на экспорт автомобилей с двигателем более 1,9 литра и гибридных автомобилей в Россию. По его словам, «меры будут обнародованы 2 августа». Данный шаг является частью ограничений экспорта, способного укрепить промышленную базу России. Сообщается, что Токио «внимательно следит за ситуацией на Украине».

    Санкции Японии, вводившиеся в несколько этапов, затрагивают уже около 1 тыс. человек и порядка 100 организаций из России. Заморожены активы «Альфа-банка», ВТБ, ВЭБ.РФ, Новикомбанка, банка «Открытие», Промсвязьбанка, банка «Россия», Сбербанка, Совкомбанка и еще около 40 организаций и компаний. В список товаров и технологий, экспорт которых запрещен в Россию, Япония включила уже около 800 позиций, передает ТАСС.

    Напомним, в июне японский посол в Москве Тоехиса Кодзуки был вызван в российский МИД в связи с решением Токио начать поставлять военную технику Украине.

    Коментарии (41)
    28 июля 2023, 08:43
    Военкоры показали уничтожение шведской БМП ВСУ из гранатомета

    Российские военкоры показали кадры уничтожения шведской БМП CV-90 ВСУ на Сватово-Кременском направлении

    Военкоры показали уничтожение шведской БМП ВСУ из гранатомета
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Во время наступательной операции гвардейцев 20-й армии на линии Сватово – Кременная точным выстрелом из гранатомета была поражена третья шведская БМП CV-90 ВСУ, сообщили российские военкоры.

    На кадрах две БМП CV-90 предприняли попытку контратаки, но попали в засаду, устроенную российским гранатометчиком, который с 30-40 метров уничтожил шведскую бронемашину и остановил продвижение бронегруппы ВСУ. Видео боя опубликовано в Telegram-канале «Военкоры Русской весны».

    По данным военкоров, штурмовые подразделения ВС России прорвали оборону противника и захватили лесополосу, показанную на видео.

    Ранее военкоры опубликовали видео попытки украинских боевиков эвакуироваться с позиций под Артемовском, где им противостояли бойцы батальона «Призрак».

    Коментарии (5)
    28 июля 2023, 12:08
    Военный эксперт: США снимут с танков Abrams для Украины броню с обедненным ураном

    Военный эксперт Козюлин: США уберут из танков Abrams для ВСУ все секретные технологии

    Военный эксперт: США снимут с танков Abrams для Украины броню с обедненным ураном
    @ U.S. Army/Global Look Press

    Tекст: Дарья Волкова

    Даже на старых танках Abrams, которые США планируют передать Украине, есть секретные технологии, которые в Германии изымут из машин. Кроме того, технику придется отремонтировать перед отправкой ВСУ, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Вадим Козюлин. Ранее стало известно о планах США в сентябре передать Украине танки Abrams.

    «Надо понимать, что планируемые поставки танков Abrams Украине довольно скромные, они не дадут ВСУ серьезным образом изменить ситуацию на поле боя. Для США это своего рода символический жест – оказали помощь противнику России», – сказал Вадим Козюлин, заведующий центром глобальных исследований и международных отношений ИАМП Дипломатической академии МИД РФ.

    «Начинает складываться впечатление, что Вашингтон и сам уже не очень-то хочет поддерживать Украину. Вместе с тем модернизация передаваемых танков, которую Штаты решили делать в Германии, будет подразумевать, конечно, изъятие секретных технологий. В первую очередь они снимут броню с обедненным ураном, чтобы эта разработка не попала в руки к российским военным», – полагает эксперт.

    «Такая защита, скорее всего, универсальна и для старых, и для новых моделей. Если Россия затрофеит даже подбитую машину, ее можно будет использовать для изучения и испытаний российских средств поражения. Вашингтон это учитывает и перестраховывается. В целом даже на старых танках достаточно много секретных технологий, которыми американцы, естественно, не хотели бы делиться с нами», – полагает собеседник.

    «Кроме того, я полагаю, что в Германии американцы и немцы попытаются неким образом усилить защиту танков с учетом характера военных действий и активного применения дронов. Также стоит помнить, что танки не новые – а значит, потребуется замена различных деталей, смазка механизмов и другие работы по части технического обслуживания», – добавил Козюлин.

    Ранее стало известно, что в августе США собираются отправить несколько танков Abrams в Германию, а в сентябре их получит Украина. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на свои источники. Отмечается, что в Германии танки «пройдут окончательную модернизацию». При этом речь идет о старой модели M1A1, а не более новой модификации A2. На передачу A2, по мнению издания, потребовались бы годы.

    В первую партию собираются включить «от шести до восьми танков». Всего планируется направить на Украину 31 танк, у которых будут изъяты «наиболее засекреченные технологии», включая «в некоторых случаях секретную броню с обедненным ураном».

    Как пишет Politico, управлять танками Abrams украинские военные смогут после десятинедельного курса подготовки, который должен завершиться в августе. Пентагон заявил, что предпринимает все усилия, чтобы танки попали «на Украину как можно скорее». Однако конкретные сроки ведомство не указало.

    Напомним, в июне администрация Джо Байдена приняла решение поставить Украине снаряды с обедненным ураном для танков Abrams. Об этом пишет издание The Wall Street Journal. Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, для чего США идут на столь рискованный шаг и к каким последствиям он может привести.

    Коментарии (17)
    28 июля 2023, 04:29
    Российские военные сбили попытавшийся атаковать Московский регион беспилотник

    Собянин и Минобороны сообщили о попытке украинского беспилотника атаковать Московский регион

    Российские военные сбили попытавшийся атаковать Московский регион беспилотник
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Ночью была предпринята попытка атаки вражеским беспилотником, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Минобороны России сообщило, что средства ПВО сбили украинский БПЛА.

    Собянин сообщил в Telegram, что БПЛА «сбит силами Министерства обороны», никто не пострадал. Глава города сообщил, что разрушений также нет.

    Позднее Минобороны России сообщило, что была «пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом» по объектам на территории Московской области. Ведомство сообщило, что беспилотник уничтожен средствами ПВО. Минобороны подтвердило, что пострадавших и разрушений нет, передает ТАСС.

    Напомним, в понедельник Минобороны России сообщило, что пресечена попытка Украины устроить террористическую атаку в Москве, используя два беспилотника.

    Коментарии (11)
    28 июля 2023, 22:43
    Ракета поразила здание СБУ в Днепре

    Зеленский подтвердил попадание ракеты в здание СБУ в Днепре

    Ракета поразила здание СБУ в Днепре
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    В Днепре (Днепропетровске) зафиксировано «попадание в здание» Службы безопасности Украины, сообщил украинский президент Владимир Зеленский.

    Депутат Верховной рады Максим Бужанский сообщал о взрывах в центре города. При этом воздушная тревога сработала уже после взрывов, передает ТАСС.

    «Военкоры Русской весны» сообщали, что «в Днепропетровске ракетным ударом уничтожено здание СБУ».

    Напомним, в начале июля Зеленский подтвердил, что был нанесен воздушный удар по зданию СБУ в Сумах. В октябре 2022 года сообщалось о взрывах у здания СБУ в Киеве.

    Коментарии (16)
    28 июля 2023, 16:08
    Концерн Rheinmetall решил начать ремонт танков на Украине

    Глава Rheinmetall заявил о желании начать ремонт танков на Украине

    Концерн Rheinmetall решил начать ремонт танков на Украине
    @ Philipp Schulze/dpa/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что рассчитывает начать ремонт на территории Украины танков Leopard, концерн уже обучает этому украинцев, пишет издание Spiegel.

    «Мы хотим начать работу после летнего перерыва», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.

    В июле Паппергер в интервью телеканалу CNN заявил о планах Rheinmetall открыть на Украине завод по производству и ремонту бронетехники в ближайшее время.

    В МИД России ранее отметили, что завод Rheinmetall на Украине станет законной целью ВС России, если там появится.

    Коментарии (16)
    28 июля 2023, 13:55
    Президент ЮАР назвал способ завершения украинского конфликта

    Президент ЮАР Рамафоса: Конструктивное взаимодействие приведет к завершению украинского конфликта

    Президент ЮАР назвал способ завершения украинского конфликта
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Алина Власенко

    Завершению конфликта между Москвой и Киевом будут способствовать конструктивное взаимодействие и переговоры, заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса на пленарном заседании саммита Россия – Африка.

    По словам лидера ЮАР, для мирного решения конфликтов необходимы диалог и приверженность Уставу ООН, передает ТАСС.

    Рамафоса также выразил надежду, что конструктивное взаимодействие и переговоры помогут привести к окончанию конфликта между Москвой и Киевом.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва не уходит от обсуждения украинского кризиса и с уважением относится к мирным инициативам Африки по Украине.

    Коментарии (15)
    28 июля 2023, 14:29
    Зеленский перенес Рождество

    Зеленский подписал закон о переносе празднования Рождества на Украине на 25 декабря

    Зеленский перенес Рождество
    @ Artur Widak/Zuma/ТАСС

    Tекст: Антон Никитин

    Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон о переносе празднования Рождества на Украине на 25 декабря, свидетельствуют данные на сайте Верховной рады.

    В карточке законопроекта на сайте украинского парламента говорится, что 28 июля документ возвращен с подписью президента Украины, передает РИА «Новости».

    Напомним, 28 июня Зеленский внес в Раду законопроект о праздновании Рождества на Украине 25 декабря. Законопроект был принят Радой 14 июля. В Кремле идею перенести празднование Рождества на Украине назвали безумием и вакханалией.

    Коментарии (30)
    28 июля 2023, 21:40
    На Украине мужчину попытались мобилизовать прямо с пикника

    RT: На Украине полицейские попытались забрать в армию мужчину прямо с пикника

    На Украине мужчину попытались мобилизовать прямо с пикника
    @ кадр из видео

    Tекст: Валентина Григоренко

    Украинские полицейские пытались мобилизовать мужчину прямо с пикника на берегу водоема, за это он скинул сотрудника полиции воду, сообщили СМИ.

    По данным RT, в украинских соцсетях распространились кадры, на которых видно, как военный и полицейский разговаривают с мужчиной во время отдыха на берегу водоема. В какой-то момент начинается потасовка, и мужчина выбивает из рук полицейского папку для документов.

    Сотрудники полиции пытались скрутить мужчину, но ему на помощь приходит другой отдыхающий. После этого полицейского сталкивают в реку, а военком отступает в сторону.

    Где и когда были сняты кадры, неизвестно.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский внес два законопроекта в Верховную раду, в которых предложил продлить действия военного положения и сроков всеобщей мобилизации.

    Коментарии (6)
    28 июля 2023, 12:38
    Орбан заявил о неспособности Европы поддерживать Украину

    Премьер Венгрии Орбан: Европейские страны больше не могут поддерживать Украину

    Орбан заявил о неспособности Европы поддерживать Украину
    @ Global Look Press

    Tекст: Алина Власенко

    Глава венгерского правительства Виктор Орбан заявил, что европейские страны больше неспособные поддерживать Украину и выступил за мирное урегулирование конфликта Москвы и Киева.

    Комментируя звучащие в Вашингтоне предложения к ЕС выделить Украине 100 млрд евро, Орбан заявил, что США могут делать большие деньги при помощи различных «финансовых манипуляций», в то время как европейские страны к этому не приспособлены. По его словам, европейская экономика уже «находится в беде», при этом конфликт на Украине пока не приближается к концу, пишет «Коммерсант» со ссылкой на радио Kossuth.

    Орбан выразил мнение, что украинцы уже устали от конфликта с Россией, но не могут завершить его, поскольку эти боевые действия нужны странам Запада. Венгерский премьер считает, что только западное финансирование поддерживает киевский режим наплаву, в то время как суверенитет Украины практически потерян.

    Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что европейские страны должны выделить Киеву около 100 млрд долларов, чтобы помощь от США и Европы стала равнозначной.

    Коментарии (0)
    28 июля 2023, 14:33
    Российские войска захватили ряд опорных пунктов ВСУ на Сватовском направлении

    Минобороны: Российские войска захватили ряд опорных пунктов ВСУ на Сватовском направлении

    Российские войска захватили ряд опорных пунктов ВСУ на Сватовском направлении
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Штурмовые отряды 15-й мотострелковой бригады 2-й армии продолжали развитие успеха на Сватовском направлении и захватили ряд опорных пунктов ВСУ, сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    ВС России заняли под Сергеевкой Луганской народной республики (ЛНР) несколько опорных пунктов ВСУ, продвижение вглубь обороны противника составило 1,5 км, следует из данных в Telegram-канале Минобороны.

    Кроме того, отряды «Шторм» 252-го и 752-го мотострелковых полков 20-й армии атаковали противника и продвинусь в глубину его обороны на три километра западнее Житловки ЛНР.

    Также в Минобороны сообщили, что подразделениями 21-й и 35-й мотострелковых бригад 2-й и 41-й армий подавлены живая сила и техника 25-й воздушно-десантной, 21-й, 67-й механизированных бригад ВСУ, 100-й бригады теробороны и 5-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины рядом с Торским, Ямполовкой ДНР, Нововодяным, Червоной Дибровой и Кременной ЛНР.

    Потери противника на Краснолиманском направлении за минувшие сутки составили до 90 военнослужащих, две  машины пехоты, три бронемашины, самоходная артустановка «Гвоздика» и гаубица Д-30.

    Российские войска продвинулись вглубь на 1,5 км.

    Ранее в Минобороны сообщили, что ВС России на Южно-Донецком направлении за сутки уничтожили 180 украинских военных и пять танков ВСУ.

    Коментарии (3)
    28 июля 2023, 21:53
    Российский командир рассказал об отсутствии защиты у натовской техники ВСУ

    Командир подразделения ВС России рассказал об отсутствии защиты у натовской техники ВСУ

    Российский командир рассказал об отсутствии защиты у натовской техники ВСУ
    @ REUTERS/Serhii Nuzhnenko

    Tекст: Кристина Цыцура

    Командир подразделения разведки ВС России с позывным Шума рассказал, что техника ВСУ не имеет защиты, в отличие от танков Т-90, она легко поражается противотанковыми средствами ВС РФ.

    По его словам, натовская техника легко уничтожается, она не имеет тех средств защиты, которые есть у российских танков. Он привел в пример танк Т-90, от которого ракета противника «уходит», так как танк имеет специальные средства защиты, передает РИА «Новости».

     

    «Мое подразделение с начала наступления подбило около 18 единиц различной техники. Что могу сказать. Их техника легко пробивается. Наблюдал также работу противотанковых средств по нашей технике. А конкретно – танк Т-90. Сам в свой прибор наблюдения видел, как ракета уходит от него. Там есть специальные комплексы защиты. У них такого нет. Техника уничтожается легко», – рассказал Шума.

    Ранее сообщалось, что на Запорожском направлении ВС России уничтожили несколько украинских танков Leopard.

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    28 июля 2023, 12:17
    Дело о госизмене против блогера Шария передано в суд на Украине
    Дело о госизмене против блогера Шария передано в суд на Украине
    @ из личного архива

    Tекст: Вера Басилая

    Прокуратура Украины передала в суд дело по обвинению в госизмене блогера и политика Анатолия Шария и бывшего руководителя полиции Винницкой области Антона Шевцова.

    В сообщении украинского ведомства отмечается, что обоим фигурантам инкриминирована государственная измена, совершенная по предварительному сговору группой лиц, передает ТАСС.

    По версии следствия, Шарий, проживающий в Испании, «организует пиар-акции пророссийской направленности», кроме того, распространяет ангажированные сюжеты антиукраинского содержания». Блогер, считают украинские следователи, действовал в сговоре с Шевцовым, который передавал «информацию об украинских политиках, руководителях предприятий топливно-энергетической отрасли, владельцах интернет-ресурсов».

    Шевцов, по данным СБУ, проживает в Севастополе и получил гражданство России.

    Ранее суд в Испании постановил закрыть дело об экстрадиции украинского блогера Анатолия Шария на родину, поскольку он покинул территорию страны.

    В мае СБУ сообщила, что Шарий якобы задержан в Испании. В заявлении ведомства говорилось, что блогера подозревают по статье Уголовного кодекса Украины «Государственная измена», а также по статье «Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам».

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