В аэропортах Московского региона задержали более 100 рейсов

Tекст: Тимур Шайдуллин

103 рейса были задержаны в аэропортах московского авиаузла по состоянию на 15.30 по мск. Сейчас все столичные аэропорты продолжают принимать и отправлять рейсы по согласованию с соответствующими органами, приоритетом остается безопасность, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение Минтранса.

В пресс-службе Шереметьево отметили, что с начала суток воздушная гавань обслужила более 43 тыс. пассажиров и 276 рейсов. Для граждан открыли дополнительные залы ожидания, организовали выдачу бутилированной воды и талонов на питание по QR-кодам.

В пресс-службе «Аэрофлота» добавили, что более 400 пассажиров компании, чьи рейсы ранее ушли на запасной аэродром в Нижнем Новгороде, отправлены в Москву на автобусах. Еще два самолета с пассажирами перелетели из Нижнего Новгорода в столицу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Ространснадзор усилил контроль за работой аэропортов Москвы. В четверг все столичные воздушные гавани ввели временные ограничения полетов. А в среду из-за ограничений в аэропортах Москвы более 30 самолетов перенаправили на запасные аэродромы.