Собянин предложил пересмотреть условия ОМС для неработающих россиян

Tекст: Антон Антонов

Собянин сообщил, что Москва ежегодно перечисляет 180 млрд рублей в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования за неработающих жителей, передает РИА «Новости».

Общая сумма от регионов составляет около 1 трлн рублей. По словам мэра, значительная часть получателей выплат не относится к пенсионерам, многодетным матерям, инвалидам или студентам – категориям, за которые, как подчеркнул Собянин, необходимо платить.

«Но мы платим миллионов за 10 в целом по стране людей, которые не обременены никакими ограничениями, не работают и даже заявления не написали за социальной поддержкой или в Фонд обязательного медицинского страхования, чтобы их застраховали», – сказал мэр.

«Простите, лоботряс, который ничего не делает и работать не хочет, – мы ему тоже гарантируем, причем даже не спрашивая его, – не пишет заявление, ничего. Сотни миллиардов просто нате вам, мотивируя его не работать, а потом еще пенсию ему выплати», – приводит слова мэра BFM.

Он также отметил, что равные условия получения ОМС для занятых и неработающих создают социальные и политические проблемы. По его словам, подобная система может поощрять уклонение от того, чтобы «выходить на рынок труда». В результате возникает «дефицит трудовых ресурсов, а дальше нам мигранты понадобились, и так далее и тому подобное», сказал Собянин.

Собянин добавил, что по анализу данных, четверть таких граждан имеют на счетах около 1 млн рублей, а еще четверть получают регулярные доходы в размере от 50 до 100 тыс. рублей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, с 1 февраля размер максимального пособия по безработице в России увеличится до 15 044 рублей.

Член Международной Ассоциации юристов и медиаторов 4legal Евгения Безмаленко укразал, что граждане без трудового стажа, имеют гарантированное право на получение социальной пенсии при достижении определенного возраста.