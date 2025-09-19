Мы не построим себе хорошего будущего, если не будем общаться друг с другом. А полноценное общение, реальное или сетевое, возможно только между людьми, живущими собственной жизнью, а не между юнитами, используемыми вслепую.13 комментариев
Собянин предложил пересмотреть условия ОМС для неработающих россиян
Мэр Москвы Сергей Собянин подверг критике ситуацию, при которой неработающие россияне получают обязательное медицинское страхование на тех же условиях, что и работающие граждане.
Собянин сообщил, что Москва ежегодно перечисляет 180 млрд рублей в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования за неработающих жителей, передает РИА «Новости».
Общая сумма от регионов составляет около 1 трлн рублей. По словам мэра, значительная часть получателей выплат не относится к пенсионерам, многодетным матерям, инвалидам или студентам – категориям, за которые, как подчеркнул Собянин, необходимо платить.
«Но мы платим миллионов за 10 в целом по стране людей, которые не обременены никакими ограничениями, не работают и даже заявления не написали за социальной поддержкой или в Фонд обязательного медицинского страхования, чтобы их застраховали», – сказал мэр.
«Простите, лоботряс, который ничего не делает и работать не хочет, – мы ему тоже гарантируем, причем даже не спрашивая его, – не пишет заявление, ничего. Сотни миллиардов просто нате вам, мотивируя его не работать, а потом еще пенсию ему выплати», – приводит слова мэра BFM.
Он также отметил, что равные условия получения ОМС для занятых и неработающих создают социальные и политические проблемы. По его словам, подобная система может поощрять уклонение от того, чтобы «выходить на рынок труда». В результате возникает «дефицит трудовых ресурсов, а дальше нам мигранты понадобились, и так далее и тому подобное», сказал Собянин.
Собянин добавил, что по анализу данных, четверть таких граждан имеют на счетах около 1 млн рублей, а еще четверть получают регулярные доходы в размере от 50 до 100 тыс. рублей.
Член Международной Ассоциации юристов и медиаторов 4legal Евгения Безмаленко укразал, что граждане без трудового стажа, имеют гарантированное право на получение социальной пенсии при достижении определенного возраста.