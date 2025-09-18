Юрист Безмаленко рассказала о пенсии для никогда не работавших людей

Tекст: Ирма Каплан

Безмаленко пояснила, что социальная пенсия назначается гражданам, не имеющим необходимого трудового стажа или баллов для страховой пенсии. Она выплачивается из государственного бюджета нетрудоспособным гражданам, таким как инвалиды, дети, оставшиеся без родителей, малочисленные народы Севера, а также мужчинам и женщинам, достигшим 65 и 70 лет соответственно.

«Размер социальной пенсии по старости является фиксированным и устанавливается в твердой денежной сумме. Он значительно ниже страховой пенсии и даже величины прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе. С 1 апреля 2025 года размер социальной пенсии по старости составляет 8 824,08 рублей», – пояснила юрист в беседе с агентством «Прайм».

Однако, по российскому законодательству, общий доход пенсионера не может быть ниже прожиточного минимума, поэтому к социальной пенсии добавляется федеральная или региональная социальная доплата. Итоговая сумма выплат равна прожиточному минимуму пенсионера в конкретном регионе.

Юрист подчеркнула: отказать в назначении социальной пенсии человеку, постоянно проживающему в России и достигшему установленного возраста, невозможно. В случае отказа гражданин вправе обратиться с жалобой в вышестоящий орган Социального фонда или суд.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, для работающих граждан, достигших пенсионного возраста есть возможность повысить выплаты при отсрочке оформления пенсии, рассказала сенатор, председатель общероссийского общественного движения «Социал-демократический союз женщин России» и бывший вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова.

Сумма пенсии может достичь 100 тыс. рублей при высокой зарплате, продолжительном стаже и накоплении нужного количества баллов, пояснил депутат Мособлдумы Анатолий Никитин.