Депутат Никитин дал рекомендации, как получать пенсию в 100 тыс. рублей

Tекст: Ирма Каплан

Депутат Мособлдумы Анатолий Никитин рассказал, что россияне могут рассчитывать на пенсию в 100 тыс. рублей при зарплате в 230 тыс. рублей и стаже в 53 года. Для этого необходимо накопить 630 баллов индивидуального пенсионного коэффициента, передает РИА Новости.

По словам Никитина, ежегодно можно получить максимум 10 баллов при такой зарплате. Для достижения нужного количества баллов потребуется 43 года трудового стажа до пенсии и еще 10 лет после, с учетом специального премиального коэффициента, который умножает баллы на 2,32.

Также депутат отметил, что высокие пенсионные выплаты доступны отдельным категориям граждан, например, военнослужащим с выслугой порядка 35 лет. Они могут получать до 85% от суммы оклада и надбавок.

Чтобы пенсия была 100 тыс. рублей, необходимо довольствие от 120 тыс. рублей, такое, как у контрактников, летчиков-испытателей, космонавтов. У некоторых Героев России пенсия превышает 100 тыс. рублей благодаря льготам.

Кроме того, граждане могут обеспечить себе высокую пенсию с помощью накоплений в негосударственных пенсионных фондах. Никитин советует делать ежемесячные отчисления от 5 тыс. рублей с 30 лет и внести единовременно 100 тыс. рублей.

При выходе на пенсию это позволит получать дополнительно около 40 тыс. рублей в месяц на 10 лет, и при накоплении 300 баллов ИПК таким образом можно выйти примерно на 100 тыс. рублей пенсии.

Напомним, к июлю 2025 года размер средней пенсии по старости подошел к 25,1 тыс. рублей. Премьер Михаил Мишустин указывал, что с 2026 года страховые пенсии россиян будут увеличиваться два раза в год.

