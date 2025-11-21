Музаев заявил об отмене ЕГЭ только при появлении замены

Tекст: Дмитрий Зубарев

Музаев заявил на Всероссийском форуме учителей естественно-научных предметов, что ЕГЭ останется до тех пор, пока не появится достойная альтернатива, передает ТАСС.

По его словам, этот вопрос задается постоянно, но достойной замены предложено не было: «Я всегда говорю: отменят, если предложат что-то взамен. Взамен предложить пока никто ничего не может», – отметил Музаев.

Он также напомнил о фразе президента РФ Владимира Путина, который говорил о необходимости совершенствования ЕГЭ из-за его недостатков, чтобы экзамен не устаревал слишком быстро. Музаев заверил, что пока идет работа по модернизации процедуры, отменять экзамен не планируют.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Рособрнадзор подтвердил сохранение права на пересдачу одного предмета ЕГЭ в 2026 году.

Минпросвещения ранее опровергло планы по введению ЕГЭ по предмету «Духовно-нравственная культура РФ».

Музаев сообщал о введении нового варианта ЕГЭ по истории для гуманитариев.