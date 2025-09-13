Сенатор Косихина рассказала, как декрет отражается на будущей пенсии

Tекст: ирма

Она пояснила, что периоды социально значимой деятельности, включая отпуск по уходу за ребенком, засчитываются в страховой стаж одного из родителей, передает РИА «Новости».

За каждый год ухода за ребенком до полутора лет назначается определенное количество пенсионных коэффициентов: 1,8 для первого ребенка, 3,6 для второго, 5,4 для третьего и последующих детей.

Косихина подчеркнула, что эти баллы суммируются с коэффициентами, полученными за трудовую деятельность, и влияют на размер будущей пенсии.

«Декретный отпуск не только не уменьшает будущую пенсию, но и может даже увеличить ее, если начисленные за этот период баллы окажутся больше, чем за трудовую деятельность», – уточнила она.

Сенатор добавила, что если несколько периодов, входящих в стаж, совпадают по времени, при расчете пенсии учитывается только самый выгодный. Например, если женщина одновременно была в отпуске по уходу за ребенком и работала, для расчета пенсии будет выбран период с наибольшим количеством пенсионных баллов.

