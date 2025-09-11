В 2025 году в два раза увеличились и достигли 1 млн экземпляров продажи тамагочи. Помните, в 90-е была такая игрушка-брелок – электронный питомец, за которым нужно ухаживать? Купил, позаботился, выкинул. Примерно к этому нас ведет технопрогресс и технофеодализм.0 комментариев
Котяков заявил о необходимости пересмотра поддержки при рождении второго ребенка
Министр труда РФ Антон Котяков отметил снижение эффекта от материнского капитала и выразил необходимость его модернизации для семей с двумя детьми.
Возможность модернизации материнского капитала обсуждается с коллегами и Советом Федерации, передает ТАСС.
Котяков отметил, что мера востребована, но эффект от нее снижается, поэтому требуется более существенная поддержка при рождении второго ребенка. Министерство труда работает над новыми подходами для поддержки семей при рождении второго и последующих детей.
Он также заявил, что выплаты по уходу за ребенком для родителей с низким доходом часто оказываются ниже прожиточного минимума. Министр подчеркнул, что необходимо решить эту проблему и повысить выплаты для семей, где доход родителей невысокий.
Пособие по уходу за ребенком выплачивается матери, отцу или другому родственнику, который находится в отпуске по уходу за ребенком, либо вышел на работу до достижения ребенком возраста полутора лет. Размер пособия для работающих составляет 40% от среднего заработка за два года. С 1 февраля 2025 года минимальная выплата составит 10 тыс. рублей, максимальная – 68 тыс. рублей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в России существует система социальных выплат для семей с детьми. Размер пособий зависит от возраста ребенка, состава семьи и уровня доходов. Вице-премьер Татьяна Голикова выступила против идеи установить оплату за рождение ребенка, отметив, что этот вопрос не связан с трудом.