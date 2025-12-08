Европейские пропагандисты все еще пытаются сшить Донбасс с Украиной – например, вспоминают итоги референдума 1991 года, на котором жители региона якобы высказались за то, чтобы быть вместе с Украиной. Хотя реальное волеизъявление людей на всем протяжении независимости Украины было прямо противоположным.11970 комментариев
Yle сообщил о размещении шведской военной техники в Финляндии
Швеция планирует разместить военную технику на севере Финляндии в рамках создаваемой там многонациональной бригады НАТО, сообщает телерадиовещатель Yle.
Швеция собирается разместить часть своей военной техники на севере Финляндии в рамках формирования многонациональной бригады НАТО, передает РИА «Новости» со ссылкой на Yle. Речь идет о создании тактической группы Forward Land Forces (FLF) под командованием шведских военных в финской Лапландии. В проекте примут участие также Британия, Франция, Дания, Норвегия, Исландия и Италия.
«Швеция планирует разместить часть своей военной техники на территории Финляндии в рамках укрепления оборонного сотрудничества», – говорится в официальном сообщении. Предполагается, что основная база шведских войск будет размещена в Норрботтенском полку в Будене на севере Швеции, а техника и оборудование смогут оперативно перебрасываться в Финляндию при необходимости.
По словам бригадного генерала Микаэля Карлена, штабные офицеры из Швеции также разместятся на севере Финляндии. Карлен отметил, что обычно численность группы передового присутствия НАТО варьируется от 500 до 800 военнослужащих, но при обострении обстановки эта цифра может быть увеличена до 3-5 тыс. человек.
