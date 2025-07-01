Полиция Финляндии раскрыла мошенничество при поставках бронежилетов ВСУ

Финскую компанию заподозрили в мошенничестве при поставке бронежилетов ВСУ

Tекст: Евгения Караваева

Финская компания подозревается в мошенничестве и отмывании денег, передает РИА «Новости». По данным полиции, в 2022 году фирма заключила контракт с министерством обороны Украины на сумму около 5,7 млн евро на поставку 10 тыс. бронежилетов для ВСУ.

Согласно заявлению Центральной криминальной полиции, предварительное расследование выявило, что 5 тыс. единиц бронежилетов, поставленных украинской армии, не соответствовали требованиям контракта.

Расследование началось по запросу со стороны Украины. Власти подозревают ответственное лицо финской компании в мошенничестве, хищении и отмывании денег при отягчающих обстоятельствах. Ожидается, что материалы дела будут переданы прокуратуре летом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине завели дело в отношении бывших руководителей коммерческой организации за поставки ВСУ боеприпасов, которые были непригодны к использованию.

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