Некоторые люди видят нравственные границы и останавливаются. Они понимают, что им туда не нужно. «Я не буду радоваться смерти и горю сограждан» – одна из таких границ. Многие противники действующей власти и СВО на ней остановились. Некоторые, судя по многочисленным публикациям в сетях, нет.11 комментариев
Работники завода на Украине украли деньги на разработку защиты танков
На Украине работники завода украли деньги на разработку динамической защиты танков
Работники киевского оборонного предприятия похитили 290 тыс. долларов, предназначавшихся на разработку динамической защиты украинских танков, сообщили в СБУ.
Подозреваемые якобы разворовывали средства на производстве динамической защиты для бронетехники ВСУ, ущерб оценивается примерно в 290 тыс. долларов, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.
В 2022 году украинское Минобороны заключило с киевским машиностроительным предприятием договор о создании динамической защиты для бронетехники, но на предприятии умышленно завысили суммы в контракте и присвоили разницу с реальной стоимостью продукции.
Ранее в Молдавии задержали украинцев по подозрению в мошенничестве при поставках автомобилей для украинской армии.