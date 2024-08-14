  • Новость часаАлаудинов назвал число атаковавших Курскую область украинских боевиков
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    Алаудинов заявил о завершении блокирования ВСУ в Курской области
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    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Радоваться смерти и горю сограждан – дело погибельное

    Некоторые люди видят нравственные границы и останавливаются. Они понимают, что им туда не нужно. «Я не буду радоваться смерти и горю сограждан» – одна из таких границ. Многие противники действующей власти и СВО на ней остановились. Некоторые, судя по многочисленным публикациям в сетях, нет.

    0 комментариев
    Александр Филиппов Александр Филиппов Атаки будут устроены так, чтобы кричать «позор»

    Мы ведь не думаем, что вот прямо сейчас всё закончится? Увы. Ну так надо ожидать по логике событий, что они будут всякий раз устроены именно так: чтобы зацепиться языком и кричать «позор».

    6 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Что делать с украинским ядерным терроризмом

    Ни МАГАТЭ, ни другие подконтрольные Западу организации (включая ООН) ничего не сделают для того, чтобы обуздать Зеленского. Решать проблему ядерного терроризма Украины все равно придется нам.

    9 комментариев
    14 августа 2024, 13:00 • Новости дня

    В Молдавии задержали восьмерых украинцев за мошенничество с деньгами солдат ВСУ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На молдавской территории задержали украинских граждан по подозрению в мошенничестве при поставках автомобилей для украинской армии, сообщил молдавский Национальный инспекторат расследований.

    Всего задержано восемь украинцев, их подозревают в присвоении порядка 170 тыс. долларов, указали в ведомстве, передает ТАСС.

    Согласно версии следствия, украинские военные собрали деньги и перевели их соотечественникам, беженцам в Молдавии, но те использовали эти средства на свои нужды. Обмануты порядка 100 человек.

    По мнению правоохранителей, подозреваемые организовали преступную группу, которая занималась мошенничеством в Молдавии с 2022 года. У них изъяли различные активы, включая 22 машины класса люкс, золотые изделия, деньги, банковские карты Молдавии, Украины и России.

    Их арестовали на 30 суток, однако защита решила обжаловать это решение суда.

    В 2023 году украинские СМИ сообщали, что действовавшие против российских граждан с территории Украины телефонные мошенники перешли на жителей собственной страны.

    13 августа 2024, 18:18 • Новости дня
    Врио губернатора: Вся Россия встала на защиту Курской области

    Врио губернатора Курской области Смирнов: На защиту Курской области встала вся страна, помощь приходит со всех уголков России

    Врио губернатора: Вся Россия встала на защиту Курской области
    @ t.me/pul69

    После вторжения ВСУ в Курскую область вся страна встала на ее защиту, со всех уголков России приходят медикаменты, продукты, стройматериалы и предметы первой необходимости, заявил врио главы региона Алексей Смирнов.

    «Невероятное количество разных событий произошло за это время. Говорю прямо: кризис еще не преодолен. Всем нам, куряне, нужно запастись терпением, проявить наш курский характер и с честью преодолеть выпавшие на нашу долю испытания», – написал врио губернатора в своем Telegram-канале.

    По его словам, украинская армия поняла, что ей не сломить сопротивление, на защиту Курской области встала вся страна, со всех уголков России приходят медикаменты, продукты, стройматериалы, предметы первой необходимости, транспорт, снаряжение для военных.

    «В первые, самые сложные для нас, дни на наш призыв о помощи откликнулись главы российских регионов: размещали переселенцев, отправляли гуманитарные грузы, оказывали финансовую, техническую, кадровую, а самое главное – моральную поддержку», – добавил Смирнов.

    Мощнейшую поддержку оказало правительство страны, министерства, ведомства и Народный фронт. Эту работу контролирует лично президент России Владимир Путин, отметил врио главы региона.

    «Сила России – в нашем единстве. Мы, куряне, убедились в этом еще раз. Низкий поклон всем россиянам за помощь и поддержку», – заключил он.

    В первые же дни после нападения украинских боевиков первую партию помощи направила Воронежская область, в числе комплектов были стиральные машины, холодильники, микроволновые печи и дизельный электрогенератор для обустройства временного размещения.

    Подмосковье направило в Курскую область 15 автобусов для эвакуации жителей, несовершеннолетних решили разместить в подмосковных детских лагерях на время. Власти КЧР сформировали гуманитарный груз из товаров первой необходимости – медикаментов, воды и средств гигиены. Помощь Курской области оказали и многие другие регионы.


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    13 августа 2024, 18:27 • Новости дня
    Поверенного в делах Молдавии в Москве вызвали в МИД из-за украинских F-16
    Поверенного в делах Молдавии в Москве вызвали в МИД из-за украинских F-16
    @ IMAGO/Bjorn Trotzki/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Временного поверенного в делах Молдавии в России Александра Кетрару вызвали в МИД, ему выразили озабоченность в связи с сообщениями о возможном базировании переданных киевскому режиму F-16 на молдавских аэродромах, сообщило российское дипломатическое ведомство.

    Дипломату выразили озабоченность в связи с появившейся в СМИ информацией о самолетах F-16, которые якобы будут с молдавских аэродромов вылетать для бомбардировок российской территории, говорится в сообщении на сайте ведомства.

    Также его внимание обратили на продолжающуюся милитаризацию Молдавии и совместные с НАТО учения вооруженных сил страны. Эти тенденции противоречат конституционному статусу постоянного нейтралитета Молдавии, подчеркнули в МИД.

    Ранее молдавский МИД сообщал, что сообщения о намерении Молдавии разместить у себя самолеты F-16 для Украины не соответствуют действительности.

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    9 августа 2024, 16:35 • Видео
    Почему Трамп начал проигрывать

    Рейтинг вице-президента США Камалы Харрис продолжает расти и по ряду опросов уже опережает рейтинг Дональда Трампа. Его шансы на возвращение в Белый дом тают, Трамп нервничает – и это провоцирует его на новые ошибки. Почему он начал проигрывать?

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    13 августа 2024, 23:23 • Новости дня
    Россия заявила в Совбезе ООН о неизбежной капитуляции киевского режима

    Полянский: Киев атакой на Курскую область выбрал эскалацию и должен капитулировать

    Россия заявила в Совбезе ООН о неизбежной капитуляции киевского режима
    @ EPA/TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Атаки ВСУ на Курскую область являются прямым доказательством того, что киевский режим окончательно отказался от мирного урегулирования конфликта и выбрал путь дальнейшей эскалации, заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

    Как указал Полянский на неформальном заседании Совета Безопасности (СБ) на тему преступлений ВСУ и нацбатальонов, недавняя атака ВСУ на Курскую область стала убедительным ответом всем международным партнерам, которые продолжали утверждать, что киевский режим готов к переговорам. «Не говорите потом, что мы вас об этом не предупреждали», – подчеркнул дипломат, пишут «Известия».

    Российский представитель также отметил, что преступные действия украинских военных обнажили истинное лицо киевского режима, который должен неизбежно капитулировать, потерпев поражение. По его мнению, атака на российскую территорию была предпринята Владимиром Зеленским исключительно с целью создания информационного повода и улучшения имиджа ВСУ на фоне неудач на других направлениях фронта.

    Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что вооруженная провокация Киева на российско-украинской границе направлена на усиление его позиций на будущих переговорах, однако вести такие контакты с правительством, атакующим гражданских, бессмысленно.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, как Киев выбрал военное поражение вместо переговоров.

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    14 августа 2024, 11:13 • Новости дня
    В Курской области взяли в плен новую группу украинских десантников
    В Курской области взяли в плен новую группу украинских десантников
    @ кадр из видео

    Tекст: Александра Юдина

    В Курской области российские военные взяли в плен группу из трех украинских военнослужащих, состоящих в 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ВСУ, сообщают силовые структуры ВС России.

    Как отметил представитель силовых ведомств, все трое задержанных являются военнослужащими 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады украинской армии, передает РИА «Новости».

    В среду утром российские военные взяли в плен пятерых военнослужащих 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе села Малая Локня в Курской области.

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    13 августа 2024, 17:33 • Новости дня
    Нудисты подрались на пляже в Одессе из-за приставаний гея

    На одесском пляже для нудистов произошла потасовка, в ней поучаствовали несколько мужчин, местные жители сообщили, что причиной конфликта стали приставания гомосексуалиста.

    Лицо нетрадиционной сексуальной ориентации якобы пристало к одному из загорающих, после чего вспыхнула драка, пишет «Страна.ua» со ссылкой на сообщения местных жителей в соцсетях.

    В опубликованном ролике запечатлены дерущиеся голые мужчины, один из участников явно попытался сбежать с «поля боя» после того, как на него набросился оппонент, затем оба упали в море.

    Когда произошла потасовка, и пострадал и задержан ли кто-нибудь, не сообщается.

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    13 августа 2024, 20:17 • Новости дня
    Кулеба отчитался перед Боррелем об операции Украины в Курской области
    Кулеба отчитался перед Боррелем об операции Украины в Курской области
    @ Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба выступил с отчетом перед главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем о действиях ВСУ в Курской области.

    В ходе телефонного разговора с Боррелем обсуждалось расширение сотрудничества Украины и ЕС в производстве и поставках оружия, сказал Кулеба в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) , передает ТАСС.

    Он отметил, что проинформировал Борреля о деталях украинской операции в Курской области. Других подробностей он не озвучил.

    Напомним, в последние сутки ВСУ на Курском направлении потеряли до 420 человек, 55 единиц бронетехники. За время боевых действий на этом направлении украинская армия потеряла до 2030 человек.

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    13 августа 2024, 16:41 • Новости дня
    Экс-посол США в России спрогнозировал будущее Украины

    Экс-посол США в России Салливан признался, что с пессимизмом смотрит на будущее Украины

    Экс-посол США в России спрогнозировал будущее Украины
    @ Антон Новодережкин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Бывший посол Соединенных Штатов в Москве Джон Салливан заявил, что будущее украинского государство, по его мнению, пессимистично.

    Конфликт на Украине не закончится «капитуляцией президента России Владимира Путина», сказал Салливан в интервью Foreign Policy, передает РИА «Новости». Он добавил, что пессимистично смотрит на будущее Украины. Стороны не стремятся к переговорам, это может привести к тупику, и тупиковая ситуация – это лучшее, на что Запад «может надеяться в обозримом будущем».

    Ранее кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что у Украины не хватает военнослужащих для продолжения конфликта.

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    13 августа 2024, 19:04 • Новости дня
    В Бразилии назвали атаку ВСУ на Курскую область фатальной ошибкой Киева
    В Бразилии назвали атаку ВСУ на Курскую область фатальной ошибкой Киева
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Кристина Цыцура

    Украинские власти допустили серьезную ошибку, начав атаку на Курскую область, и им предстоит ответить за свои действия, заявил советник руководства Партии трудящихся Бразилии Марселу Зеру в статье для портала Brasil247.

    Он отметил, что Украина и НАТО вынуждены будут заплатить высокую цену за нападение на российскую территорию, сославшись на исторические примеры, такие как Наполеон и фашистская армия, передает ТАСС.

    Эксперт подчеркнул, что атака на Россию направлена на убеждение западных партнеров Киева в том, что Украина может не только продолжать участие в конфликте, но и представлять угрозу для России на ее собственной территории.

    «Это попытка убедить западных союзников в том, что Украине не следует идти на переговоры, а наоборот, необходимо увеличить объем помощи», – добавил он.

    Ранее сообщалось, что в ООН решили проверить нарушения ВСУ прав человека в Курской области.

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    13 августа 2024, 14:06 • Новости дня
    В Совфеде объяснили гордость сенатора США Грэма за вторжение ВСУ в Курскую область

    Сенатор Долгов назвал враньем слова сенатора США Грэма о неожиданности вторжения ВСУ в Курскую область

    В Совфеде объяснили гордость сенатора США Грэма за вторжение ВСУ в Курскую область
    @ Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова,
    Татьяна Алабугина

    Нападение ВСУ на Курскую область не стало сюрпризом для Вашингтона. Более того, операция готовилась при непосредственном участии США и НАТО. И слова Линдси Грэма это лишь подтвердили, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее американский сенатор похвалил Владимира Зеленского за нападение на российский регион.

    «Если официальный Вашингтон стыдливо тушевался, пытаясь убедить всех в том, что якобы не знал о планах Киева, то Линдси Грэм (внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов) всех сдал. Кстати, он уже не в первый раз публично подтверждает, что за всеми подобными действиями офиса Владимира Зеленского стоят США и администрация Байдена», – отметил сенатор Константин Долгов.

    Слова американского политика о том, что Украина якобы не предупредила США об атаке на Курскую область, собеседник счел враньем. «Может быть, лично Грэм ничего и не знал, но это и не та фигура, которую будут посвящать в военно-оперативное планирование. Я напомню, что это достаточно маргинальный сенатор, который не пользуется большим влиянием в вашингтонских коридорах власти», – пояснил парламентарий.

    Долгов убежден: нападение ВСУ на Курскую область не было сюрпризом для Вашингтона и готовилось при непосредственном участии США и НАТО. «Нет сомнений в том, что операция спланирована и подготовлена западными странами: они обеспечили украинских боевиков вооружением и техникой, а также передавали разведданные», – детализировал спикер. 

    По мнению сенатора, лучшим ответом России на заявление Грэма станут успехи российских военных на поле боя. «Американские политики понимают только язык силы, а вступать в какие-то словесные перепалки с ними бессмысленно. Поэтому мы сосредоточимся на решении задач, которые озвучил Владимир Путин: выкинуть противника за пределы российской территории и достичь целей спецоперации. Для этого сейчас делается все необходимое», – заключил Долгов.

    Ранее американский сенатор Линдси Грэм во время визита в Киев похвалил Владимира Зеленского за нападение на Курскую область. По его словам, после 2,5 лет Зеленский продолжает стоять на своих позициях, да и еще зашел в Россию, в США гордятся его руководством. Грэм также добавил, что рад нападению, в результате которого погибли мирные жители, в том числе дети.

    Накануне Зеленский публично подтвердил, что украинские военные ведут операцию в Курской области. На этом фоне бывший помощник главы Пентагона по международной безопасности Час Фриман заявил, что нападение украинской стороны на Курск было необходимо Зеленскому для поднятия морального духа войск. Тот якобы намеревался показать ЕС и США, что все еще способен причинить ущерб России. Однако, по мнению Фримана, ему этого не удалось. Действия Киева он счел актом отчаяния.

    Накануне Владимир Путин провел оперативное совещание по ситуации в приграничных регионах России, которые подвержены атакам ВСУ. Президент заявил, что потери Киева «драматически для них увеличиваются», в том числе среди наиболее боеспособных частей и подразделений, которые перебрасываются к границе России.

    «Противник, безусловно, получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед нами, вне всяких сомнений, будут достигнуты», – заверил Путин. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что Киев выбрал военное поражение вместо мирных переговоров.

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    13 августа 2024, 14:25 • Новости дня
    ВСУ потеряли за сутки в Курской области до 420 военных и 55 единиц бронетехники
    ВСУ потеряли за сутки в Курской области до 420 военных и 55 единиц бронетехники
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Группировка «Север» пресекла попытки прорыва мобильных групп украинских боевиков проникнуть вглубь российской территории в Курской области, сообщило Минобороны России.

    Попытки ВСУ проникнуть предпринимались в районах Общего Колодезя, Снагостя, Каучука, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Отражена атака 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в направлении Мартыновки, там уничтожено до 15 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля.

    Авиация и артиллерия поразили живую силу и технику 22-й, 61-й, 115-й механизированных и 80-й десантно-штурмовой бригад противника у Михайловки, Коренево, Николаево-Дарьино, Олешни, Суджи и Николаевки.

    При зачистке Озерков уничтожено до 15 украинских военнослужащих и четыре бронетранспортера Stryker, взято в плен шесть боевиков ВСУ. Поражены резервы украинской армии у Мирополья, Могриц и Петрушевки в Сумской области.

    Украинская сторона за сутки на Курском направлении потеряла до 420 человек, 55 единиц бронетехники, включая три танка, восемь БТР, БМП, 43 боевые бронированные машины, 31 автомобиль, установку РСЗО и артиллерийское орудие.

    Всего за время боевых действий на этом направлении украинская армия потеряла до 2030 человек, 35 танков, 31 БТР, 18 БМП, 179 других боевых бронированных машин, 78 автомобилей, четыре ЗРК, две установки РСЗО и 14 орудий полевой артиллерии.

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    13 августа 2024, 21:48 • Новости дня
    Немецкий эксперт: Киев лишается ценных резервов в ходе атаки на Курскую область

    Tекст: Кристина Цыцура

    Украина рискует истратить важные ресурсы в результате нападения на приграничные районы Курской области, которые могут понадобиться на других участках фронта, заявил военный эксперт Маркус Райснер в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

    «Если украинская армия сможет удержать этот район, у нее появится козырь для ведения переговоров. Однако в худшем случае будут израсходованы ценные резервы», – отметил Райснер, отвечая на вопрос о возможных действиях Киева, передает ТАСС.

    Ранее в Бразилии назвали атаку ВСУ на Курскую область фатальной ошибкой Киева. За эти действия Украине придется отвечать, заявил советник руководства Партии трудящихся Бразилии Марселу Зеру.

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    13 августа 2024, 16:07 • Новости дня
    Приход раскольнической церкви ПЦУ в Мариуполе перешел в РПЦ
    Приход раскольнической церкви ПЦУ в Мариуполе перешел в РПЦ
    @ РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Расположенный в центральной части Мариуполя приход церкви Святого Архистратига Михаила, относившийся ранее к раскольнической «Православной церкви Украины» (ПЦУ), перешел в РПЦ, сообщил местный священник отец Алексей.

    Ранее это была «украинская церковь», оставшиеся в Мариуполе пожелали после освобождения города, чтобы церковь вновь начала работу, сказал священнослужитель РИА «Новости».

    Местные обратились к митрополиту Донецкому и Мариупольскому Илариону, после чего свершился переход. Сейчас ведется процесс регистрации храма и переход в РПЦ.

    Руководство епархии, клир и прихожане других храмов Мариуполя и всей Донецкой и Мариупольской епархии активно помогают новым прихожанам.

    Отмечается, что это первый подобный случай с момента присоединения новых регионов к России.

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    13 августа 2024, 14:40 • Новости дня
    В Гагаузии призвали Санду объяснить строительство в Молдавии военных объектов

    Экс-глава Гагаузии Влах призвала Санду объяснить, зачем в Молдавии строятся военные объекты

    В Гагаузии призвали Санду объяснить строительство в Молдавии военных объектов
    @ IMAGO/Bernd Elmenthaler/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Молдавскому президенту Майе Санду предстоит объяснить, по какой причине в стране возводятся 23 новых военных объекта, заявила бывший руководитель Гагаузии и потенциальный кандидат на пост главы молдавского государства Ирина Влах.

    В Молдавии планируется возвести 23 военных объекта, на эти цели планируется потратить более 21 млн долларов, граждане имеют право знать, с какой целью их строят, и Санду, как Верховный главнокомандующий, должна дать «людям четкие разъяснения», заявила Влах, передает РИА «Новости».

    Президент страны, возможно, не имеет права раскрывать все данные об этих объектах, но она могла хотя бы назвать цель их строительства.

    «Готовится ли Молдавия к войне, как об этом говорят люди, наблюдающие за действиями и заявлениями некоторых представителей властей?» – задала риторический вопрос Влах.

    Ранее кандидат в президенты Молдавии от оппозиционного блока «Победа» Василий Боля выступил за восстановление официального статуса русского языка в стране.

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    14 августа 2024, 12:50 • Новости дня
    Алаудинов назвал число атаковавших Курскую область украинских боевиков

    Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов: Киев задействовал для операции в Курской области более 11 тыс. человек

    Алаудинов назвал число атаковавших Курскую область украинских боевиков
    @ РИА Новости/Пресс-служба врио губернатора Курской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные не смогли установить контроль над городом Суджа в Курской области, там находятся российские подразделения, Украина задействовала для курской операции более 11 тыс. человек, заявил руководитель спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.

    Он подчеркнул в своем Telegram-канале, что основные силы ВСУ в регионе уже остановлены, большая часть их личного состава уничтожена. Украина задействовала для этой операции более 11 тыс. человек, подчеркнул Алаудинов.

    По его информации, ВС России нанесли серьезный удар по украинским боевикам в Мартыновке в Курской области. При этом ВСУ все же пытаются выстраивать «логистические маршруты» в регионе, но несут невосполнимые потери. Алаудинов подчеркнул, что Суджа находится под контролем российских войск.

    Ранее он сообщал о безуспешной попытке ВСУ к 11 августа захватить АЭС в Курчатове.

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    14 августа 2024, 10:32 • Новости дня
    В обмане Ларисы Долиной на крупную сумму денег подтвержден украинский след
    В обмане Ларисы Долиной на крупную сумму денег подтвержден украинский след
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Телефонные мошенники, обманом завладевшие крупной суммой денег у певицы Ларисы Долины, находятся на территории Украины, установили правоохранительные органы.

    Злоумышленники, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, с апреля по июль 2024 года убеждали артистку перевести свои сбережения на подконтрольные им счета, передает ТАСС.

    Как стало известно, звонившие находились на Украине. Они уговорили певицу продать свою квартиру и передать вырученные средства курьеру.

    В результате тщательно проведенного расследования столичной прокуратуры была задержана 53-летняя женщина, которая выступала в роли курьера и получала часть похищенных денег.

    Ранее сообщалось, что подозреваемую в причастности к краже Долиной Анжелу Цырульникову поместили под стражу по решению Хамовнического суда Москвы.

    Напомним, Долина сообщила, что стала жертвой мошенников, находящихся на Украине. Она поясняла, что на ее квартиру наложен арест.

    Коментарии (8)
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    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

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    • Почему Трамп начал проигрывать

      Рейтинг вице-президента США Камалы Харрис продолжает расти и по ряду опросов уже опережает рейтинг Дональда Трампа. Его шансы на возвращение в Белый дом тают, Трамп нервничает – и это провоцирует его на новые ошибки. Почему он начал проигрывать?

    • Как ополовинили арсенал для Украины

      Так называемая чешская инициатива, в рамках которой спонсоры Украины планировали передать в ВСУ миллион артиллерийских снарядов, сильно умерила свои амбиции. Начали чехи бодро, втянув в эту авантюру даже те страны, где симпатизируют России. А потом что-то пошло не так. Что именно?

    • Атака ВСУ в Курской области. В чем план?

      Как заявил глава Генштаба РФ Валерий Герасимов на совещании с президентом Владимиром Путиным, продвижение украинских войск вглубь территории России на Курском направлении остановлено». Сам по себе этот прорыв ВСУ через границу РФ остается беспрецедентным про объему затраченных сил и средств. В чем план Киева?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

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