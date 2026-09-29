Исходно песня «Ще не вмерла» исполнялась в узком кругу и была вариацией на тему польского гимна, известного как «мазурка Домбровского», то есть была самодеятельной обработкой чужого национального символа.0 комментариев
В Минобороны Польши отказались сбивать беспилотники над Украиной
Замглавы Минобороны Польши Взентек сообщил об отказе сбивать дроны над Украиной
Польша пока не принимала решения сбивать беспилотники над Украиной, такое решение должно приниматься на уровне НАТО, заявил в эфире TVP Info замглавы польского Минобороны Станислав Взентек.
Окончательное решение по данному вопросу должно приниматься исключительно на уровне командования альянса, передает ТАСС.
В эфире местного телевидения представитель военного ведомства подчеркнул важность коллективного подхода.
«Без сомнения, это должно быть согласовано в рамках действий союзников», – отметил Станислав Взентек. Политик добавил, что подобные самостоятельные действия Варшавы будут восприняты Москвой как вступление в конфликт.
Днем ранее другой замглавы Минобороны Цезарий Томчик анонсировал расширение полномочий польских летчиков. Пилотам разрешат сбивать объекты, пересекающие границу со стороны России, опираясь только на показания радаров без визуальной идентификации цели.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Польши Радослав Сикорский подчеркнул необходимость коллективного решения НАТО для уничтожения ракет над Украиной.
Премьер-министр страны Дональд Туск отказался от самостоятельных шагов по перехвату нарушающих воздушное пространство объектов.