Генсек СНГ заявил о сплоченности россиян на выборах в Госдуму

Генеральный секретарь СНГ Лебедев заявил о высокой явке на выборах в Госдуму

Tекст: Вера Басилая

Российские избиратели показали более высокую явку, чем в предыдущие годы, а сам процесс голосования прошел очень организованно. По словам Лебедева, выборы прошли бурно и позитивно, несмотря на попытки атаковать избирательные участки и происки недружественных стран, передает ТАСС.

«Были, к сожалению, и человеческие жертвы. Была убита одна руководительница избирательного участка в Запорожской области, некоторые были ранены. Были разрушены некоторые участки. Эти агрессивные и не поддающиеся здравому смыслу выходки не смогли помешать провести выборы. Народ России сплотился», – заявил Лебедев.

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