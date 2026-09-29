Госдолг Франции обновил рекорд и приблизился к 3,6 трлн евро

Insee: Государственный долг Франции вырос до рекордных 3,6 трлн евро

Tекст: Мария Иванова

К концу второго квартала 2026 года размер государственного долга Франции увеличился на 59,6 млрд евро и достиг 3595,5 млрд евро. Отметка в 3,5 трлн евро была впервые пройдена в первом квартале, передает РИА «Новости».

В процентном отношении к ВВП страны французский госдолг вырос до 119%. По этому показателю республика занимает третье место в Европейском союзе, уступая лишь Греции и Италии. При этом министерство финансов прогнозирует дальнейшее обновление антирекордов в 2026–2027 годах.

Глава министерства финансов Франции Ролан Лескюр подчеркивал, что обслуживание государственных заимствований обходится бюджету в 65 млрд евро. Эта сумма уже превысила национальные расходы на оборону.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле французы стали экономить на сигаретах и топливе из-за иранского кризиса.

В феврале во Франции закрылось рекордное за 12 лет количество заводов.

В прошлом году экономика республики сократилась на 0,1% из-за политической нестабильности.