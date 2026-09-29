У нас почему-то принято считать, что добрые дела любят тишину, что нельзя выпячивать себя в качестве благотворителя. Конечно, анонимный меценат выглядит благородно в собственных глазах, но его пример пропадает для общества. Может быть, и Тимати помогает людям, но об этом нам неизвестно.0 комментариев
Госдолг Франции обновил рекорд и приблизился к 3,6 трлн евро
Insee: Государственный долг Франции вырос до рекордных 3,6 трлн евро
Национальный институт статистики и экономических исследований Франции сообщил, что государственный долг страны по итогам второго квартала побил очередной рекорд, составив почти 3,6 трлн евро.
К концу второго квартала 2026 года размер государственного долга Франции увеличился на 59,6 млрд евро и достиг 3595,5 млрд евро. Отметка в 3,5 трлн евро была впервые пройдена в первом квартале, передает РИА «Новости».
В процентном отношении к ВВП страны французский госдолг вырос до 119%. По этому показателю республика занимает третье место в Европейском союзе, уступая лишь Греции и Италии. При этом министерство финансов прогнозирует дальнейшее обновление антирекордов в 2026–2027 годах.
Глава министерства финансов Франции Ролан Лескюр подчеркивал, что обслуживание государственных заимствований обходится бюджету в 65 млрд евро. Эта сумма уже превысила национальные расходы на оборону.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле французы стали экономить на сигаретах и топливе из-за иранского кризиса.
В феврале во Франции закрылось рекордное за 12 лет количество заводов.
В прошлом году экономика республики сократилась на 0,1% из-за политической нестабильности.