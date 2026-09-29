У нас почему-то принято считать, что добрые дела любят тишину, что нельзя выпячивать себя в качестве благотворителя. Конечно, анонимный меценат выглядит благородно в собственных глазах, но его пример пропадает для общества. Может быть, и Тимати помогает людям, но об этом нам неизвестно.2 комментария
Голикова сообщила об обеспечении производства обезболивающих российским сырьем
Производство обезболивающих в России удалось обеспечить отечественным сырьем
России удалось обеспечить производство обезболивающих препаратов отечественным сырьем, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
К 2030 году планируется ввести завод по выпуску необходимых субстанций, сообщила Голикова на Всероссийской научно-практической конференции «Повышение доступности и качества оказания медицинской помощи с применением наркотических и психотропных лекарственных препаратов», передает РИА «Новости».
По ее словам, благодаря поручениям главы государства это решение позволит наладить производство обезболивающих лекарств полного цикла внутри страны. Также это повысит лекарственную безопасность России и независимость от иностранных поставок.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник эксперты сообщили о росте доли дженериков на российском фармрынке.
Ранее ФМБА получило регистрационное удостоверение на препарат от рака простаты.