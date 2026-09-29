Эксперты сообщили о росте доли дженериков на российском фармрынке

РБК: Доля дженериков на российском фармрынке превысила 87%

Tекст: Катерина Туманова

По итогам 2025 года доля воспроизведенных лекарств на российском рынке достигла 72,3% в денежном выражении и 86,3% в упаковках, передает РБК со ссылкой на отчет DSM Group.

В первом квартале 2026 года этот показатель в натуральном выражении вырос до 87,2% потребления в рознице.

В целом по фармацевтическому рынку, включая аптеки и государственные закупки, доля дженериков в 2025 году составила 63,2% в деньгах и 87,6% в натуральном выражении. Доля локализованных препаратов достигла 46,8% в рублях и 69,3% в упаковках.

Генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк пояснил, что рынок дженериков в России растет благодаря политике импортозамещения. После ухода иностранных компаний основную нагрузку взяли на себя местные производители.

«К моменту истечения патента на рынок выходят воспроизведенные препараты, которые зачастую выпускаются по более продвинутым технологиям», – отметил он.

Импортозамещение наиболее активно идет в сфере производства лекарств для лечения массовых хронических заболеваний, таких как сахарный диабет, сердечно-сосудистые патологии, ожирение и онкология.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр здравоохранения Мурашко в начале года сообщал, что 70% лекарств на российском рынке отечественного производства. Глава Минпромторга Алиханов рассказывал, какая фармпродукция из России и в каких странах популярна.

Европейский союз резко нарастил закупки лекарств российского производства.