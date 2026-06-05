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Савельев заявил о востребованности самолетов Ил-114-300 на Дальнем Востоке
Вице-премьер России Савельев на ПМЭФ выразил уверенность, что самолет Ил-114-300 будет востребован на Дальнем Востоке.
Новый самолет Ил-114-300 успешно прошел необходимую процедуру и получил сертификат типа на полях Петербургского международного экономического форума, передает РИА «Новости».
Ожидается, что этот современный лайнер придет на смену устаревшему парку машин Ан-24, которые длительное время эксплуатировались в стране.
Вице-премьер Виталий Савельев подчеркнул значимость новой техники для отечественной авиации. «Российские авиакомпании будут использовать Ил-114 для региональных пассажирских перевозок. Особенно самолет будет востребован на Дальнем Востоке», – сказал он во время церемонии вручения документа.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российский региональный самолет Ил-114-300 прибыл в Санкт-Петербург для участия в Петербургском международном экономическом форуме.
Глава Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха пообещал выпустить первые пассажирские лайнеры до конца текущего года.
Месяцем ранее опытный образец воздушного судна успешно выполнил серию испытательных полетов в суровых условиях Арктики.