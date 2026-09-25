Путин сообщил о желании Киева возобновить переговоры перед выборами в Госудуму

Tекст: Тимур Шайдуллин

«Хорошо известно, украинская сторона прервала те переговоры, которые шли в Стамбуле, но теперь, до выборов, дней за десять, за пару недель, заявила о своей готовности возобновить эти переговоры. И, действительно, мы сказали, что до выборов в Государственную думу переговоры вряд ли возможны, а после этого мы будем готовы возобновить эти контакты», – заявил Путин в ходе общения с прессой на Петербургском международном форуме объединенных культур, сообщает РИА «Новости».

Путин обратил внимание, что вслед за заявлениями о готовности к переговорам Киев предпринял попытки нанесения массированных ударов. В частности, в ночь на 20 сентября, когда проходил основной день голосования на выборах в Госдуму, была совершена попытка атаковать Москву.

Президент подчеркнул, что позиция России относительно дальнейшего переговорного процесса будет определяться ее национальными интересами.

«В любом случае, все решения по этому направлению, в том числе и по возможному возобновлению переговорного процесса, будем принимать исходя из интересов Российской Федерации», – сказал Путин.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил о прерывании мирных переговоров по инициативе Киева. Глава государства объяснил попытки нанесения ударов по российской территории стремлением противника улучшить свои переговорные позиции.

Ранее российский лидер подтвердил готовность Москвы к новому раунду диалога в Стамбуле.