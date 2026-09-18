Мендель: Зеленский отверг пять вариантов мирных соглашений

Tекст: Катерина Туманова

«Он отказался от как минимум пяти мирных соглашений», – цитирует РИА «Новости» ее интервью Weltwoche.

Мендель уточнила, что самым первым, отвергнутым Зеленским вариантом соглашения был составленный в марте 2022 года. По ее словам, приезд экс-премьера Британии Бориса Джонсона в Киев все сильно изменил, в том числе позицию Украины.

«Я разговаривала с двумя людьми, которые были за столом переговоров, и они оба признали, что позиция изменилась после того, как приехал Борис Джонсон. Это же было открыто сказано одним высокопоставленным украинским официальным лицом», – добавила Мендель.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Мендель обвинила Зеленского в превращении Украины в нацистскую Германию, а также уличила главу киевского режима в создании масштабной информационной иллюзии. Министр Лавров охарактеризовал позицию Запада по Украине пословицей про ишака.



