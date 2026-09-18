В ООН предсказали рост числа голодающих в мире до 520 млн человек к 2030 году

Tекст: Алексей Дегтярёв

«С учетом влияния конфликта на Ближнем Востоке к 2030 году от 510 до 520 млн человек по-прежнему будут сталкиваться с проблемой голода», – сказал Кобяков в интервью РИА «Новости».

Он добавил, что при составлении прогноза не учитывались другие возможные негативные факторы. В частности, экстремальные погодные явления способны еще больше усугубить продовольственную проблему.

Ближневосточный кризис также может ударить по другим странам из-за роста цен на энергоносители и удобрения.

Накануне Кобяков назвал сбои в судоходстве через Ормузский пролив причиной глобального дефицита удобрений.

Исполняющий обязанности исполнительного директора Всемирной продовольственной программы ООН Карл Скау заявлял о катастрофической нехватке средств на фоне ближневосточного кризиса.

Весной секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу предупредил об угрозе голода для миллионов людей из-за перебоев в поставках продовольствия.