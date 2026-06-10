В ООН заявили о вынужденном решении «забирать у голодающих ради умирающих»

ВПП ООН: Приходится забирать продовольствие у голодающих ради умирающих

Tекст: Вера Басилая

Всемирная продовольственная программа ООН столкнулась с катастрофической нехваткой средств из-за кризиса на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости». Исполняющий обязанности исполнительного директора организации Карл Скау сообщил, что им приходится принимать тяжелые решения.

«Во многих местах мы уже забираем у голодающих, чтобы отдать тем, кто умирает от голода», – заявил Скау. Он подчеркнул, что даже при скором открытии Ормузского пролива последствия текущей ситуации будут ощущаться длительное время, и призвал богатые страны помочь смягчить удар для уязвимых групп.

Согласно новому докладу программы, конфликт на Ближнем Востоке спровоцировал резкий рост числа голодающих в мире. Сильнее всего долгосрочные последствия затронули Сомали, Шри-Ланку и Афганистан. Еще в марте эксперты предупреждали о риске острой нехватки продовольствия к концу июня.

Обострение ситуации произошло после начала ударов США и Израиля по иранским объектам 28 февраля. Жертвами атак стали более трех тысяч человек. В апреле стороны объявляли двухнедельное перемирие, после которого США заблокировали иранские порты. Сейчас Вашингтон и Тегеран ведут переговоры, периодически обмениваясь ударами.

Глава МИД Британии Иветт Купер предупредила об угрозе масштабного голода из-за сбоев в логистике через Ормузский пролив.

Всемирная продовольственная программа ООН заявила о блокировке десятков тысяч тонн продовольственной помощи для беднейших стран.