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    Игорь Караулов Игорь Караулов В Израиле Макаревич впервые обрел родину

    После начала СВО некоторые граждане ломанули из России в солнечный Израиль. Причина называлась такая: «не хотим жить в стране, воюющей с соседями». Теперь посмотрим счет на табло: Израиль сравнял с землей сектор Газа, напал на Иран, бомбит Ливан. Всё это они, конечно же, осуждают? Как бы не так.

    2 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия никому ничего не должна

    Отношение Москвы к тем, кто провозглашает сейчас свою победу на выборах в Армении, объясняется не стремлением удержать республику в своей орбите, а желанием напомнить о том, что Россия поступает так, как ей сейчас выгодно, а не так, как от нее ждут.

    14 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Пора дать засохнуть антирусским корням ленинизма

    В ленинской трактовке идеи коммунизма есть одна бросающаяся в глаза черта – его антирусский характер. Ленин задолго до современных американских демократов продвигал фактически идею «позитивной дискриминации» (дискриминации, направленной против большинства).

    140 комментариев
    10 июня 2026, 09:34 • Новости дня

    В ООН заявили о вынужденном решении «забирать у голодающих ради умирающих»

    ВПП ООН: Приходится забирать продовольствие у голодающих ради умирающих

    Tекст: Вера Басилая

    Всемирная продовольственная программа ООН (WFP), из-за нехватки средств на фоне кризиса на Ближнем Востоке, вынуждена «забирать у голодающих», чтобы накормить «умирающих от голода», заявил исполняющий обязанности исполнительного директора организации Карл Скау.

    Всемирная продовольственная программа ООН столкнулась с катастрофической нехваткой средств из-за кризиса на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости». Исполняющий обязанности исполнительного директора организации Карл Скау сообщил, что им приходится принимать тяжелые решения.

    «Во многих местах мы уже забираем у голодающих, чтобы отдать тем, кто умирает от голода», – заявил Скау. Он подчеркнул, что даже при скором открытии Ормузского пролива последствия текущей ситуации будут ощущаться длительное время, и призвал богатые страны помочь смягчить удар для уязвимых групп.

    Согласно новому докладу программы, конфликт на Ближнем Востоке спровоцировал резкий рост числа голодающих в мире. Сильнее всего долгосрочные последствия затронули Сомали, Шри-Ланку и Афганистан. Еще в марте эксперты предупреждали о риске острой нехватки продовольствия к концу июня.

    Обострение ситуации произошло после начала ударов США и Израиля по иранским объектам 28 февраля. Жертвами атак стали более трех тысяч человек. В апреле стороны объявляли двухнедельное перемирие, после которого США заблокировали иранские порты. Сейчас Вашингтон и Тегеран ведут переговоры, периодически обмениваясь ударами.

    Глава МИД Британии Иветт Купер предупредила об угрозе масштабного голода из-за сбоев в логистике через Ормузский пролив.

    Всемирная продовольственная программа ООН заявила о блокировке десятков тысяч тонн продовольственной помощи для беднейших стран.

    9 июня 2026, 20:12 • Новости дня
    МИД России потребовал вывести ядерное оружие США из Европы
    МИД России потребовал вывести ядерное оружие США из Европы
    @ Александр Ярик/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Россия настаивает на выводе американского оружия из Европы и чтобы вся инфраструктура для его размещения на территории этой части света была демонтирована, заявил глава российской делегации на Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), посол по особым поручениям МИД Андрей Белоусов.

    Российская делегация на Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия призвала убрать американские арсеналы с европейской территории, передает ТАСС.

    Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Андрей Белоусов подчеркнул необходимость полного устранения соответствующей инфраструктуры.

    «Мы настаиваем на том, чтобы оно было выведено из Европы, возвращено в США и вся инфраструктура для его размещения на территории Европы была демонтирована», – сказал дипломат.

    Глава делегации пояснил, что размещенное за рубежом вооружение фактически имеет стратегический статус. Дальность его поражения позволяет наносить удары по ключевым инфраструктурным и гражданским объектам в России.

    Ранее Андрей Белоусов указал на заигрывание неядерных стран Европы с идеей размещения подобного вооружения.

    Представители европейских государств на конференции по ДНЯО цинично оправдывали свое участие в отработке применения ядерного арсенала.

    В итоге конференция по ДНЯО в ООН завершилась без принятия финального соглашения из-за серьезных разногласий между странами.

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    9 июня 2026, 13:24 • Новости дня
    Небензя назвал «дном» заседание Совбеза ООН по теракту в Старобельске

    Постпред Небензя раскритиковал заседание Совбеза ООН по Старобельску

    Небензя назвал «дном» заседание Совбеза ООН по теракту в Старобельске
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал дном недавнее заседание Совета Безопасности ООН, посвященное теракту ВСУ в Старобельске и отметил недоговороспособность киевских властей.

    Небензя выразил возмущение ходом обсуждения в Совбезе ООН теракта в Старобельске, передают «Вести».

    «Я много видел циничных заседаний в Совете Безопасности, но, наверное, это действительно то дно, которого мы достигли, обсуждая трагедию в Старобельске», – заявил Василий Небензя. Он добавил, что участники встречи не проявили сострадания к погибшим и отрицали очевидные факты.

    Постпред обратил внимание на то, что украинский представитель пытался оспорить присутствие детей в атакованном здании. При этом удар беспилотниками по учебному заведению носил целенаправленный характер. В ночь на 22 мая атаке подверглись корпуса педагогического колледжа, где находились 86 несовершеннолетних.

    Касаясь темы урегулирования конфликта, Небензя подчеркнул полное отсутствие переговорного процесса на данный момент. По его словам, Киев совершенно не готов идти на компромиссы. Дипломат уверен, что продолжение боевых действий выгодно украинской верхушке, а прекращение конфликта обернется для Владимира Зеленского политической гибелью.

    МИД России передал в московский офис ООН материалы об атаке на педагогический колледж в Старобельске.

    Постпред России при ООН Василий Небензя обвинил европейские государства в двойных стандартах из-за реакции на эту трагедию.

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    9 июня 2026, 14:58 • Видео
    Европа и Зеленский выставили России ультиматум

    По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

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    9 июня 2026, 20:17 • Новости дня
    Трамп подтвердил уничтожение Ираном американского вертолета Apache
    Трамп подтвердил уничтожение Ираном американского вертолета Apache
    @ Public Domain

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп подтвердил уничтожение американского военного вертолета у побережья Омана Ираном и пообещал ответные меры.

    Американский лидер заявил, что вертолет Apache AH-64 был сбит иранскими силами, передает РИА «Новости». Инцидент произошел во время патрулирования Ормузского пролива.

    «Наши военные только что сообщили мне, что прошлой ночью иранцы сбили один из наших современных вертолетов Apache, пока он патрулировал Ормузский пролив. Оба пилота, находившиеся в нем, живы и невредимы. Тем не менее Соединенные Штаты просто обязаны ответить на это нападение», – подчеркнул Трамп в социальной сети Truth Social.

    Напомним, американский боевой вертолет AH-64 Apache упал недалеко от Ормузского пролива в ночь на вторник, 9 июня.

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    10 июня 2026, 02:31 • Новости дня
    Axios: США начали вторую волну атак на системы ПВО и радары Ирана

    Tекст: Катерина Туманова

    В ответ на якобы сбитый Ираном американский вертолет Apache США нанесли удары по республике в ходе специальной операции, о которой сообщило Центральное командование ВС США во вторник в 17.00 по восточному времени.

    «Американский чиновник заявил, что войска США атаковали несколько иранских систем ПВО и радаров в районе Ормузского пролива», – пишет Axios.

    Кроме того, портал выяснил, что американские войска начали второй раунд ударов по иранским системам ПВО и радарам, заявил во вторник вечером американский чиновник.

    Американский чиновник сообщил Axios, что расследование удара по вертолету Apache показало, что иранский беспилотник сбил вертолет, в результате чего он разбился недалеко от Ормузского пролива. Расследование еще не установило, было ли это преднамеренным действием.

    Трамп заявил во вторник, что США «при необходимости должны ответить» на сбитый в понедельник вертолет. В интервью ABC News он сказал, что удары будут «очень мощными».

    Центральное командование США назвало эти удары «соразмерным ответом».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский боевой вертолет AH-64 Apache упал недалеко от Ормузского пролива в ночь на вторник. Президент США подтвердил уничтожение Ираном американского вертолета Apache, заявив WSJ о необходимости США отреагировать на сбитый Apache. Американские военные выжили при крушении вертолета Apache в Ормузском проливе.

    CENTCOM запустило серию ударов по Ирану за сбитый вертолет Apache. Арагчи пообещал атакующим Иран США ответ на угрозу и нападения.

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    10 июня 2026, 04:20 • Новости дня
    США нанесли серию ударов по Ирану за сбитый вертолет Apache

    Tекст: Катерина Туманова

    Центральное командование США (CENTCOM) заявило о завершении ударов в целях самообороны по Ирану, согласно приказу главнокомандующего президента США Дональда Трампа в ответ на сбитый накануне вертолет Apache армии США.

    «Силы CENTCOM нанесли удары по иранским системам ПВО, наземным пунктам управления и радиолокационным станциям наблюдения вблизи Ормузского пролива высокоточными боеприпасами с истребителей ВВС и ВМС США. Операция стала соразмерным ответом на недавние атаки на американские войска и международные торговые суда, следующие через региональные воды», – сказано в сообщении Центрального командования в соцсети Х.

    Там добавили, что американские войска сохраняют бдительность и готовы защищаться от неоправданной иранской агрессии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский боевой вертолет AH-64 Apache упал недалеко от Ормузского пролива в ночь на вторник. Президент США подтвердил уничтожение Ираном американского вертолета Apache, заявив WSJ о необходимости США отреагировать на сбитый Apache.

    CENTCOM запустило серию ударов по Ирану за сбитый вертолет Apache. Арагчи пообещал  атакующим Иран США ответ на угрозу и нападения. Al Arabiya узнал о ненамеренном ударе Ирана по американскому вертолету.

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    10 июня 2026, 00:11 • Новости дня
    CENTCOM запустило серию ударов по Ирану за сбитый вертолет Apache

    Tекст: Катерина Туманова

    Центральное командование ВС США сообщило в соцсети Х о начавшейся операции по нанесению оборонительных ударов по Ирану за ранее сбитый американский вертолет Apache.

    «Сегодня в 17.00 по восточному времени силы Центрального командования США (CENTCOM) по указанию главнокомандующего начали нанесение ударов в целях самообороны по Ирану в ответ на вчерашний удар по вертолету Apache армии США. Эта миссия является соразмерным ответом на неоправданную иранскую агрессию», – сказано в посте .

    Напомним, 9 июня американский боевой вертолет AH-64 Apache упал недалеко от Ормузского пролива в ночь на вторник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США подтвердил уничтожение Ираном американского вертолета Apache, заявив WSJ о необходимости США отреагировать на сбитый Apache. Американские военные выжили при крушении вертолета Apache в Ормузском проливе.

    Позже американский президент заявил WSJ о необходимости отреагировать на сбитый Apache. Глава МИД Ирана Арагчи призвал иностранные силы покинуть Ормузский пролив.


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    9 июня 2026, 23:57 • Новости дня
    Глава МИД Ирана Арагчи призвал иностранные силы покинуть Ормузский пролив

    Глава МИД Ирана призвал иностранные силы покинуть Ормузский пролив

    Tекст: Катерина Туманова

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи призвал иностранные войска покинуть Ормузский пролив, иначе они будут «подвергаться постоянной опасности», после того как президент США Дональд Трамп обвинил Иран в ударе по армейскому вертолету Apache у берегов Омана.

    «Иностранные силы, находящиеся вблизи нашей территории, постоянно подвергаются риску из-за собственных человеческих ошибок, случайных происшествий или потенциального попадания под перекрестный огонь», – заявил Арагчи в соцсети X.

    Он уточнил, что для снижения риска наилучшим решением является скорейший уход иностранных войск из среды, которая никогда не будет благоприятной для враждебного присутствия.

    Глава МИД Ирана добавил, что хотя Тегеран предпочитает «язык дипломатии… как показали миру наши храбрые воины, мы умеем говорить и на других языках», повторив аналогичное заявление, сделанное ранее главным переговорщиком Ирана Мохаммедом Багером Галибафом, напоминает телеканал CNN.

    По словам Арагчи, Ормузский пролив не считается международными водами, а находится на территории Ирана и Омана. Он поклялся, что иранские военные находятся в состоянии постоянной готовности к «любому нарушению воздушного пространства, территории или территориальных вод Ирана».

    Хотя пролив находится в территориальных водах Ирана и Омана, он, тем не менее, считается международным проливом в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву (UNCLOS), что означает, что иностранные суда, включая военные корабли, имеют право на беспрепятственный «транзитный проход» через него.

    Ни Иран, ни Соединенные Штаты не ратифицировали UNCLOS, и Тегеран отвергает положение о транзитном проходе.

    Арагчи сделал это заявление после того, как Трамп сказал, что США «по необходимости должны ответить на это нападение».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский боевой вертолет AH-64 Apache упал недалеко от Ормузского пролива в ночь на вторник. Президент США подтвердил уничтожение Ираном американского вертолета Apache, заявив WSJ о необходимости США отреагировать на сбитый Apache.

    Американские военные выжили при крушении вертолета Apache в Ормузском проливе.

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    10 июня 2026, 00:25 • Новости дня
    Al Arabiya узнал о ненамеренном ударе Ирана по американскому вертолету

    Tекст: Катерина Туманова

    Иран заверил международных посредников о том, что сбил американский Apache ненамеренно и подчеркнул приверженность к продолжению дипломатического процесса, несмотря на эскалацию в регионе.

    Высокопоставленный источник сообщил телеканалу Al Arabiya о том, что Тегеран проинформировал посредников о происшествии с американским вертолетом, которое стало результатом напряженной ситуации с безопасностью в Ормузском проливе. Он также опроверг заявления о том, что инцидент был вызвал преднамеренным решением ударить по Apache.

    Источник телеканала добавил, что иранские официальные лица в ходе контактов с посредниками переговорного процесса подчеркнули приверженность Ирана дипломатическим усилиям и недопустимости того, чтобы происшествие с вертолетом подорвало текущие переговоры.

    Позже иранские СМИ сообщили со ссылкой на военный источник заявили об отсутствии «каких-либо воздушных операций в Ормузском проливе 24 часа», что стало очередным доказательством тому, что американский вертолет не мог быть целью атаки.

    Напомним, 9 июня американский боевой вертолет AH-64 Apache упал недалеко от Ормузского пролива в ночь на вторник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США подтвердил уничтожение Ираном американского вертолета Apache, заявив WSJ о необходимости США отреагировать на сбитый Apache. Глава МИД Ирана Арагчи призвал иностранные силы покинуть Ормузский пролив. CENTCOM запустило серию ударов по Ирану за сбитый вертолет Apache.

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    9 июня 2026, 23:45 • Новости дня
    Трамп заявил WSJ о необходимости США отреагировать на сбитый Apache

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп заявил, что США должны отреагировать после подтверждения того, что Иран сбил их вертолет Apache, из-за чего двое членов экипажа выжили после двухчасового пребывания в открытом море.

    Тегеран не взял на себя ответственность за инцидент. При этом вертолет Apache пополнил список американских летательных аппаратов, уничтоженных в результате аварий и вражеского огня во время войны в Иране, пишет Wall Street Journal (WSJ).

    Во вторник президент Трамп обвинил Иран в том, что тот сбил американский вертолет Apache вблизи Ормузского пролива, что привело к беспрецедентной спасательной операции и побудило Трампа пригрозить ответными мерами.

    Удар по вертолету поздно вечером в понедельник положило начало гонке за поисками двух американских членов экипажа, которым удалось спастись из Apache, небольшого ударного вертолета без катапультных кресел. Их спас американский беспилотный катер в ходе первой в своем роде морской операции, говорится в материале газеты.

    WSJ отмечает, что Трамп при риторике воздаяния за произошедшее, все же акцентирует внимание на том, что инцидент не самый сложный и масштабный, к тому же экипаж выжил. В телефонной беседе с газетой глава Белого дома заявил, что все было совсем не так, как все думают, а он получил детальную информацию о произошедшем.

    Два американских чиновника заявили CNN, что вертолет был сбит иранским беспилотником , а другой источник добавил, что это был беспилотник «Шахед». Один из чиновников отметил, что неясно, был ли вертолет сбит преднамеренно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский боевой вертолет AH-64 Apache упал недалеко от Ормузского пролива в ночь на вторник. Президент США подтвердил уничтожение Ираном американского вертолета Apache. Американские военные выжили при крушении вертолета Apache в Ормузском проливе.

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    9 июня 2026, 22:56 • Новости дня
    «Хезболла» заявила об атаке на израильский морской пункт в Ливане

    Tекст: Вера Басилая

    Бойцы «Хезболлы» нанесли удар по израильскому морскому опорному пункту Рас-эн-Накура, расположенному в пограничной зоне на юге страны.

    Представители движения нанесли удар по позициям израильских военных на юге Ливана, передает РИА «Новости».

    «Бойцы исламского сопротивления в 19.30 во вторник атаковали роем ударных беспилотников морской опорный пункт Рас-эн-Накура», – говорится в официальном сообщении пресс-службы движения.

    В организации пояснили, что эта атака стала ответом на нарушения режима прекращения огня со стороны Израиля, а также на удары по мирным населенным пунктам на юге Ливана. Всего с начала вторника представители движения заявили о десяти боевых операциях против израильской армии.

    Израильские военные продолжают наносить удары по территории Ливана, несмотря на действующие договоренности о прекращении огня и продолжающиеся переговоры при посредничестве США. Ливанские власти неоднократно подчеркивали, что подобные атаки нарушают суверенитет страны и мешают стабилизации обстановки в регионе.

    Ливанское движение «Хезболла» провело 24 военные операции против израильской армии за один день.

    Израильская авиация нанесла ракетный удар по ливанскому Тиру.

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    10 июня 2026, 02:45 • Новости дня
    Постпред Ульянов указал на сигнал для США в ситуации с Ираном

    Tекст: Катерина Туманова

    Потеря военного вертолета Apache вряд ли стала для США поводом к жестокому ответу, а вот сигналом точно стала, который в Вашингтоне снова не распознали, заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

    Он отметил, что в СМИ сообщали, как иранский военно-морской флот сбил американский боевой вертолет Apache вблизи Ормузского пролива, оба члена экипажа были спасены.

    «Действительно, потеря одного из самых современных американских вертолетов не была большой проблемой. Но это был еще один сигнал Вашингтону о том, что пришло время положить конец этой авантюре», – написал дипломат в серии постов в соцсети Х

    Он добавил, что намеренно воздержался от каких-либо оценок и определений в ситуации.

    «По сообщениям СМИ, США начали авиаудары по Ирану в ответ на иранские авиаудары. Прекратит ли кто-нибудь подобные столкновения при нормальных обстоятельствах?» – задался Ульянов риторическим вопросом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский боевой вертолет AH-64 Apache упал недалеко от Ормузского пролива в ночь на вторник. Президент США подтвердил уничтожение Ираном американского вертолета Apache, заявив WSJ о необходимости США отреагировать на сбитый Apache. Американские военные выжили при крушении вертолета Apache в Ормузском проливе.

    CENTCOM запустило серию ударов по Ирану за сбитый вертолет Apache. Арагчи пообещал  атакующим Иран США ответ на угрозу и нападения. Axiosузнал, что США начали вторую волну атак на системы ПВО и радары Ирана.

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    9 июня 2026, 13:15 • Новости дня
    Израильская авиация нанесла ракетный удар по ливанскому Тиру

    Tекст: Ольга Иванова

    В результате массированной бомбардировки жилых кварталов ливанского Тира пострадали десятки человек, а также получили повреждения уникальные памятники Всемирного наследия ЮНЕСКО.

    Военно-воздушные силы ЦАХАЛ осуществили массированную атаку на крупнейший населенный пункт южного Ливана, передает РИА «Новости». Под огнем оказался жилой район поздно вечером в понедельник.

    «Вражеская авиация атаковала район площади Джумблата, на место выехали спасатели», – заявил представитель ливанской службы скорой помощи. В настоящий момент поисково-спасательные работы на завалах продолжаются.

    В результате инцидента погибли девять местных жителей, еще 28 человек получили различные ранения. Незадолго до этого израильская армия предупреждала о готовящихся ударах и призывала население покинуть городские территории, включая христианские кварталы.

    Кроме того, 7 июня авиаудары затронули археологический комплекс древнего Тира, который признан объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Разрушения получили историческое здание, офисы управления древностей, а также античные колонны и капители.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая Армия обороны Израиля атаковала инфраструктуру шиитского движения «Хезболла» в районе ливанского города Тир.

    В начале апреля арабоговорящий представитель израильских войск призвал местных жителей немедленно покинуть свои дома.

    В конце того же месяца израильская авиация массированно ударила по жилым кварталам этого населенного пункта.

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    10 июня 2026, 01:50 • Новости дня
    Арагчи пообещал атакующим Иран США ответ на угрозу и нападения

    Tекст: Катерина Туманова

    Несмотря на поражения на поле боя, США решили испытать нашу решимость, написал глава МИД Ирана Аббас Арагчи после начала американских атак якобы в счет иранского удара по вертолету Apache.

    «Наши могучие вооружённые силы не оставят без ответа ни одного нападения или угрозы. Покиньте наш регион, если хотите быть в безопасности. История Персидского залива содержит множество глав о печальных», – предупредил иранский министр в соцсети Х.

    До этого Арагчи призвал иностранные силы покинуть Ормузский пролив, отметив, что Тегеран предпочитает язык дипломатии, но умеет вести диалог и на других.

    Ситуация между ведущими дипломатический диалог США и Ираном обострилась после удара по американскому вертолету Apache 9 июня в районе Ормуза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский боевой вертолет AH-64 Apache упал недалеко от Ормузского пролива в ночь на вторник. Президент США подтвердил уничтожение Ираном американского вертолета Apache, заявив WSJ о необходимости США отреагировать на сбитый Apache. Американские военные выжили при крушении вертолета Apache в Ормузском проливе.

    CENTCOM запустило серию ударов по Ирану за сбитый вертолет Apache.

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    10 июня 2026, 05:10 • Новости дня
    Кандидат в генсеки ООН Гринспан призвала все стороны к диалогу по Украине

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Разрешение украинского кризиса возможно исключительно через взаимодействие всех вовлеченных сторон, заявила претендент на пост генерального секретаря Организации Объединенных Наций Ребека Гринспан.

    Единственный способ урегулировать конфликт на Украине заключается в налаживании диалога между всеми участниками противостояния, сказала Гринспан, передает РИА «Новости».

    Сейчас Гринспан занимает должность главы Конференции ООН по торговле и развитию.

    «Я всегда говорила, что единственный путь разрешить конфликты – это взаимодействие со всеми сторонами», – заявила она.

    Таким образом Гринспан ответила на вопрос о своих планах по урегулированию ситуации в случае победы на выборах.

    Полномочия действующего генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша заканчиваются 31 декабря. За этот пост также борются бывший президент Чили Мишель Бачелет, руководитель МАГАТЭ Рафаэль Гросси, экс-лидер Сенегала Маки Салл и бывший министр иностранных дел Эквадора Мария Фернанда Эспиноса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Гринспан пообещала поддерживать тесное взаимодействие с Москвой. Во время выступления на ПМЭФ она признала обоснованным недоверие к деятельности международной организации.

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    10 июня 2026, 04:43 • Новости дня
    В КСИР заявили об ударе по базе США Аль-Азрак в Иордании

    Tекст: Катерина Туманова

    Корпус стражей исламской революции (ВС Ирана) заявил в Telegram-канале об ударе по базе США в Иордании.

    «Новая волна ракет запущена из Ирана. Корпус стражей исламской революции (КСИР) несколько минут назад нанес ракетный удар по американской базе Аль-Азрак в Иордании. В Иордании слышны многочисленные мощные взрывы», – сказано в серии сообщении.

    По телеканала Press TV, КСИР осуществил атаку дронов на силы 5 флота США в Бахрейне.

    «В ответ на этот враждебный акт противника военно-морские силы КСИР провели атаку беспилотников в 2.30 (2.00 мск) в отношении военно-морских сил 5-го флота в Бахрейне», –  приводит РИА «Новости» заявление КСИР.

    При этом США завершили серию ударов по Ирану за якобы сбитый ими Apache, о чем сообщило Центрально командование ВС США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский боевой вертолет AH-64 Apache упал недалеко от Ормузского пролива в ночь на вторник. Президент США подтвердил уничтожение Ираном американского вертолета Apache, заявив WSJ о необходимости США отреагировать на сбитый Apache.

    CENTCOM запустило серию ударов по Ирану за сбитый вертолет Apache. Глава МИД Ирана Арагчи пообещал  атакующим Иран США ответ на угрозу и нападения. Al Arabiya узнал о ненамеренном ударе Ирана по американскому вертолету.

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