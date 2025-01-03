Аргентина подала иск в МУС против Венесуэлы

Аргентина пожаловалась в МУС на арест своего жандарма в Венесуэле

Tекст: Антон Антонов

В Венесуэле задержан офицер аргентинской жандармерии, его подозревают в террористической деятельности. Как заявила Аргентина, офицер въехал в Венесуэлу из Колумбии в декабре, чтобы увидеть «свою семью и свою партнершу, с которой у него есть общий ребенок».

МИД Аргентины заявил, что иск подан «из-за ареста и исчезновения аргентинца». Как подчеркнули в ведомстве, данный «факт представляет собой серьезное и вопиющее нарушение прав человека», передает РИА «Новости».

Глава МИД Венесуэлы Иван Хиль в ответ заявил, что «правительство Хавьера Милея в очередной раз устраивает жалкое шоу», пытаясь «подпитать свою больную политическую одержимость».

Напомним, министерство безопасности Аргентины обвинило экс-посла в Венесуэле Оскара Лаборде в государственной измене за его действия в поддержку задержанного в Венесуэле аргентинского жандарма.

Аргентинский суд выдал ордер на арест президента Венесуэлы Николаса Мадуро, обвиненного в «преступлениях против человечности». Венесуэла отозвала всех своих дипломатов из семи стран, которые не признали переизбрание Мадуро. Аргентина не признала победу Николаса Мадуро на выборах президента Венесуэлы, заявив, что действующее правительство проиграло выборы.

