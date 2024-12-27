Идеи Трампа о территориальных приобретениях доходчиво выражают мысль: государственный суверенитет означает больше, чем формальный статус, как это все привыкли считать.12 комментариев
Экс-посла Аргентины обвинили в госизмене за помощь жандарму
Бывшего посла Аргентины в Венесуэле обвинили в госизмене за помощь жандарму
Министерство безопасности Аргентины обвинило экс-посла в Венесуэле Оскара Лаборде в государственной измене за его действия в поддержку задержанного в Венесуэле аргентинского жандарма.
Министерство безопасности Аргентины обвинило бывшего посла Оскара Лаборде в государственной измене из-за его вмешательства в дело аргентинского жандарма, задержанного в Венесуэле, передает ТАСС. Глава ведомства Патрисия Буллрич заявила об этом в социальных сетях, утверждая, что Лаборде без разрешения начал предпринимать действия на международной арене, сотрудничая с правительством Венесуэлы.
Газета La Nacion сообщает, что Буллрич обвиняет Лаборде в противодействии интересам Аргентины. Экс-посол, выступая на радиостанции AM750, заявил, что лишь передал задержанному жандарму письмо от его матери, используя свои контакты в Венесуэле.
Ситуация вокруг жандарма Науэля Гальо привлекла внимание после его задержания 16 ноября в Венесуэле. Вице-президент по вопросам гражданской безопасности Венесуэлы Диосдадо Кабельо утверждает, что Гальо находился в стране с определенной целью. Аргентина, в свою очередь, настаивает на его освобождении, подчеркивая, что он приехал навестить сына и жену, гражданку Венесуэлы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, аргентинский суд выдал ордер на арест президента Венесуэлы Николаса Мадуро, обвиненного в «преступлениях против человечности». Венесуэла отозвала всех своих дипломатов из семи стран, которые не признали переизбрание Мадуро. Аргентина не признала победу Николаса Мадуро на выборах президента Венесуэлы, заявив, что действующее правительство проиграло выборы.