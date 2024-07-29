Милей отказался признать победу Мадуро на выборах президента Венесуэлы

Милей: Аргентина не признает победу Мадуро на выборах президента Венесуэлы

Tекст: Вера Басилая

«Данные свидетельствуют о сокрушительной победе оппозиции, и мир ждет, чтобы [правительство Мадуро] признало поражение», – цитирует ТАСС Милея.

По его словам, Аргентина не признает «очередной обман». Он надеется, что вооруженные силы «защитят демократию и волю народа».

Между тем, правительство Венесуэлы заявило о вмешательстве группы правительств ряда стран и иностранных сил в выборы президента, передает РИА «Новости».

Власти отметили, что люди голосовали на выборах свободно и законно, а слова ряда правых политиков из разных стран «направлены на искажение того, что было выражено мирным путем,... (на искажение) права народа на выбор».

Ранее Аргентина, Коста-Рика, Эквадор, Панама, Парагвай, Перу и Уругвай потребовали прозрачного подсчета голосов под контролем наблюдателей.

До этого штаб кандидата в президенты Венесуэлы Николаса Мадуро заявил о его победе, призвав дождаться официальных цифр Национального избирательного совета CNE.