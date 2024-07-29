Публикация таких данных способствует принятию украинским обществом необходимости переговоров и неизбежности уступок. При достаточно гибкой позиции России настроения будут меняться. Благо у нас есть условно позитивный пример Грузии.25 комментариев
Милей отказался признать победу Мадуро на выборах президента Венесуэлы
Милей: Аргентина не признает победу Мадуро на выборах президента Венесуэлы
Аргентина не признает победу Николаса Мадуро на выборах президента Венесуэлы, так как считает, что действующее правительство проиграло выборы, заявил президент Аргентины Хавьер Милей.
«Данные свидетельствуют о сокрушительной победе оппозиции, и мир ждет, чтобы [правительство Мадуро] признало поражение», – цитирует ТАСС Милея.
По его словам, Аргентина не признает «очередной обман». Он надеется, что вооруженные силы «защитят демократию и волю народа».
Между тем, правительство Венесуэлы заявило о вмешательстве группы правительств ряда стран и иностранных сил в выборы президента, передает РИА «Новости».
Власти отметили, что люди голосовали на выборах свободно и законно, а слова ряда правых политиков из разных стран «направлены на искажение того, что было выражено мирным путем,... (на искажение) права народа на выбор».
Ранее Аргентина, Коста-Рика, Эквадор, Панама, Парагвай, Перу и Уругвай потребовали прозрачного подсчета голосов под контролем наблюдателей.
До этого штаб кандидата в президенты Венесуэлы Николаса Мадуро заявил о его победе, призвав дождаться официальных цифр Национального избирательного совета CNE.