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    Сергей Миркин Сергей Миркин Турбулентность продолжится до заключения нового «Вестфальского мира»

    Тридцатилетняя война стала последней попыткой католиков заставить протестантов отказаться от своей веры. В результате все только проиграли. Однако в 1648 году был заключен «Вестфальский мир», положившей начало всей системе международных отношений. Которую Запад успешно разрушил.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Сделать Европу мирным соседом может только чудо

    Массовые беспорядки в целом ряде европейских стран осенью 2026 года – это не что иное, как совершенно новый уровень поразившего их системного кризиса. В стратегическом плане он стал результатом «идеального» сочетания нескольких факторов.

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    25 октября 2026, 20:50 • Новости дня

    Советник Эрдогана лишился поста из-за критики запрета хиджабов в Азербайджане

    Tекст: Ольга Иванова

    Советник президента Турции Октай Сарал ушел с должности после того, как раскритиковал новые правила внешнего вида для школьников в Азербайджане, сообщила газета Cumhuriyet.

    Сарал выступил против решения Баку в соцсетях, назвав недопустимым препятствовать получению образования школьницами в религиозной одежде. Он подтвердил свой уход, добавив, что решение было принято по указанию президента Реджепа Тайипа Эрдогана, передает РИА «Новости» со ссылкой на Cumhuriyet.

    По словам Сарала, его отставка, вероятно, связана с заявлениями об Азербайджане. Ранее Middle East Eye сообщало, что Баку требовал от Анкары отстранить советника за его высказывания.

    В сентябре правительство Азербайджана изменило правила внешнего вида для учеников государственных школ, запретив носить элементы одежды, нарушающие единый стандарт формы или не соответствующие светскому характеру обучения. Хотя слово «хиджаб» в документе не упоминалось, изменения коснулись и тех, кто его носит, что вызвало критику в Турции. В ответ МИД Азербайджана включил 31 турецкого гражданина в список нежелательных лиц за призывы к смене власти в республике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Грузии прошли демонстрации против запрета хиджабов в Азербайджане.

    В Баку арестовали 37 человек за беспорядки на фоне споров о школьной форме.

    Неизвестные подожгли автомобиль директора одной из бакинских школ.

    24 октября 2026, 19:24 • Новости дня
    Концерт Галкина в Стамбуле отменили из-за слов об Израиле

    Sabah: В Стамбуле отменили концерт Галкина из-за его слов об Израиле

    Tекст: Вера Басилая

    Запланированное в Стамбуле выступление шоумена Максима Галкина (признан иноагентом в России) отменили под давлением турецких общественных деятелей из-за высказываний артиста в поддержку действий израильской армии в секторе Газа.

    Концерт Галкина должен был состояться 25 октября в Стамбульском конгресс-центре, однако после официальных обращений общественников к губернатору Стамбула, в турецкие министерство культуры и МВД организаторы приняли решение об отмене, передает ТАСС.

    В местных социальных сетях развернулась кампания с требованием отменить концерт юмориста из-за его публичной позиции по палестино-израильскому конфликту. Выдвигались предложения пожизненно запретить артисту въезд в Турцию.

    По состоянию на 23 октября зрители раскупили около половины билетов на шоу. В 2022 году шоумен вместе с супругой Аллой Пугачевой покинул территорию России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе турецкие жители потребовали отменить выступление Галкина из-за его высказываний. До этого стало известно, что Галкин стал руководителем двух инвестиционных компаний на Кипре.

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    24 октября 2026, 15:53 • Новости дня
    Пожилая российская туристка умерла во время купания в Анталье

    NTV: В турецкой провинции Анталья во время купания скончалась россиянка

    Tекст: Мария Иванова

    Семидесятисемилетняя гражданка России ушла из жизни на отдыхе в турецкой провинции Анталья после того, как ей стало плохо в море.

    Отдыхающие заметили, что пожилая женщина неподвижно находится в воде, и обратились к спасателю. Сотрудник пляжа вытащил россиянку на берег и длительное время оказывал ей первую помощь, передает РИА «Новости» со ссылкой на турецкий телеканал NTV.

    Затем пострадавшую доставили на машине скорой помощи в частную больницу. Врачам не удалось спасти пациентку. Местная полиция продолжает расследование случившегося.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг жительницу Барнаула, которая впала в кому после падения с лестницы на отдыхе в Турции, доставили в клинику МЧС в Петербурге.

    В прошлом месяце при невыясненных обстоятельствах в коридоре гостиницы в Анталье скончался 38-летний российский турист.

    Летом тело другого российского туриста обнаружили в саду жилого дома в Анталье.

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    25 октября 2026, 11:55 • Видео
    Украина опозорилась перед Китаем

    На встрече главы МИД Украины Андрея Сибиги с послом КНР Ма Шенкунем произошел конфуз в киевском духе: украинская протокольная служба напортачила с китайским флагом. Но это не криворожская школа дипломатии. Это другое.

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    24 октября 2026, 15:04 • Новости дня
    Эрдоган призвал реформировать Совет Безопасности ООН

    Президент Турции Эрдоган призвал изменить состав Совета Безопасности ООН

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о необходимости реформирования Совета Безопасности ООН для его превращения в более справедливый и инклюзивный орган.

    В послании по случаю Дня Организации Объединенных Наций турецкий лидер подчеркнул, что государствам необходимо решительно отстаивать принципы Устава ООН и поддерживать реформы, направленные на повышение эффективности основных органов, передает ТАСС.

    «В связи с этим особую значимость приобретает преобразование СБ ООН в более справедливый и инклюзивный орган, способный отвечать чаяниям международного сообщества», – заявил Эрдоган.

    По его словам, значимость миссии ООН возросла из-за глобальных вызовов, таких как войны, нищета и кризис в секторе Газа, унесший жизни более 74 тыс. человек. Ранее турецкий лидер неоднократно призывал к отмене права вето в Совбезе, отказу от института постоянного членства и усилению полномочий Генассамблеи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о неэффективности международных механизмов в отношении ситуации в секторе Газа.

    Также он указал на необходимость отмены права вето в Совете Безопасности ООН.

    Кроме того, турецкий лидер отметил неспособность организации справляться с возложенными на нее задачами.

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    24 октября 2026, 13:48 • Новости дня
    Москва осудила нападение на православную церковь в Иордании

    МИД осудил теракт в православной церкви в Иордании

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Россия решительно осуждает совершенный в Иордании террористический акт, нацеленный на подрыв сложившегося в иорданском обществе межконфессионального мира и согласия, заявило Министерство иностранных дел.

    МИД России выразил соболезнования руководству и народу Иордании, а также родным и близким погибших в результате теракта в храме, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

    «Решительно осуждаем этот циничный террористический акт, явно нацеленный на подрыв сложившегося в иорданском обществе межконфессионального мира и согласия. Считаем недопустимым посягательства на религиозные объекты и их посетителей. Подтверждаем неизменную солидарность с дружественной нам Иорданией в борьбе с терроризмом и экстремизмом во всех их проявлениях», – заявили в министерстве.

    Накануне на западе Иордании в губернаторстве Керак было совершено вооруженное нападение на участников поминальной церковной службы в деревне Хаммуд. По предварительным данным, семь человек погибли, еще 40 получили ранения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу группа вооруженных людей открыла огонь по находившимся в храме провинции Эль-Карак людям.

    В субботу Министерство здравоохранения Иордании сообщило о гибели восьми человек в результате нападения на православную церковь.

    В тот же день президент Греции Константинос Тасулас выразил соболезнования патриарху Иерусалимскому Феофилу III в связи с произошедшим.


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    24 октября 2026, 19:56 • Новости дня
    Фидан обсудил вопросы безопасности в Красном море с главами МИД Йемена и Катара

    МИД Турции: Фидан провел закрытые переговоры с главой МИД Йемена и Катара

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел в Стамбуле закрытые переговоры с главой МИД Йемена и министром по делам йеменцев за рубежом Афрах Абдулазиз аз-Зубе, а также с главой МИД Катара шейхом Мухаммедом бен Абдуррахманом Аль Тани.

    Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел закрытую встречу в Стамбуле с главой МИД Йемена Афрах Абдулазиз аз-Зубе, а также созвонился с главой МИД Катара шейхом Мухаммедом бен Абдуррахманом Аль Тани, передает РИА «Новости».

    Турецкое дипломатическое ведомство сообщило лишь о факте проведения встречи с йеменским министром, не приведя дополнительных сведений.

    По информации дипломатических источников агентства, в ходе переговоров с аз-Зубе планировалось обсудить поддержку территориальной целостности Йемена и политическое урегулирование. Анкара выступает против нападений хуситов на инфраструктуру и мирных жителей.

    «Отдельное значение имеет безопасность судоходства в Ормузском и Баб-эль-Мандебском проливах, через которые проходят важные маршруты международной торговли и поставок энергоносителей», – цитирует агентство собеседников.

    В телефонной беседе с катарским министром обсуждались безопасность в Персидском заливе и текущие переговоры, уточнили источники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу хуситы нанесли удары по военному лагерю и военно-морской базе в Адене. В четверг мятежники сообщили о проведении операции по спасению граждан Индии с атакованной яхты. В прошлом месяце хуситы установили контроль над всеми йеменскими островами в Красном море.

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    24 октября 2026, 14:32 • Новости дня
    В Бугуруслане открыли памятник сестрам Покровского монастыря и игумении Серафиме

    Tекст: Вера Басилая

    В Оренбургской области открыли монумент, посвященный сестрам Покровского женского монастыря и его последней настоятельнице игумении Серафиме.

    В Бугуруслане Оренбургской области состоялось торжественное открытие памятника сестрам Покровского женского монастыря и его последней настоятельнице игумении Серафиме. Мемориал установлен на месте разрушенного в 1938 году Спасо-Вознесенского собора, пишет 56orb.ru.

    «Город получает место силы, место духа, место, где проходящий горожанин может остановиться, поклониться, задуматься о вечном, вспомнить Создателя», – заявил мэр Бугуруслана Дмитрий Дьячеко.

    Автором бронзовой скульптурной композиции выступил монументалист Дмитрий Александров из Творческой мастерской имени Вячеслава Клыкова. Проект реализован в рамках программы центра «Наследие», направленной на сохранение исторической преемственности.

    Бугурусланский Покровский женский монастырь был закрыт в 1924 году, однако игумения Серафима и оставшиеся сестры продолжили служение в условиях гонений. Настоятельницу неоднократно арестовывали, в 1932 году сослали, а в январе 1938 года расстреляли. В 1956 году игумения была реабилитирована.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле центр «Наследие» и Российское историческое общество договорились о сотрудничестве по созданию новых памятников.

    В июне в Бугуруслане ко Дню России появился монумент, посвященный игумении Серафиме.

    В прошлом году центр «Наследие» отметили благодарностью администрации президента России за вклад в общественно-патриотические проекты.

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    24 октября 2026, 17:36 • Новости дня
    В Крыму впервые показали написанные на бронеплитах участников СВО иконы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Симферополе впервые представили уникальную выставку икон, написанных на пробитых бронеплитах, которые спасли жизни участникам специальной военной операции.

    Экспозиция включает изображения Богоматери, святого Георгия Победоносца, князя Владимира и Федора Ушакова. Работы выполнены на металлических плитах от бронежилетов, сохранивших следы от пуль и осколков.

    «Это пятнадцать икон, выполненных на бронеплитах участников СВО. Сами бронеплиты были переданы бойцами, и на них студенты МГАХИ им. В. И. Сурикова и Академии акварели и изящных искусств С. Андрияки выполнили иконопись по металлу», – рассказала ТАСС организатор выставки, вице-президент фонда «Женщины Тавриды» Наталья Терентьева.

    По словам организатора, каждая пластина спасла жизнь своему владельцу, а готовые произведения были освящены в Свято-Даниловском монастыре в Москве. Ранее выставка уже демонстрировалась в столице и Севастополе.

    Терентьева добавила, что создатели проекта намеренно не стали указывать фамилии владельцев бронепластин, посвятив экспозицию всем защитникам, выполняющим свой воинский долг.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Севастополе стартовал молодежный историко-культурный форум «Истоки».

    Летом исторические части знаменитой панорамы «Обороны Севастополя» уцелели после атаки украинской армии. До этого губернатор города Михаил Развожаев сообщил о практическом уничтожении великого шедевра Франца Рубо.

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    23 октября 2026, 15:24 • Новости дня
    Вооруженные люди открыли стрельбу в церкви в Иордании

    Petra: Вооруженные люди расстреляли прихожан церкви в иорданском Эль-Караке

    Tекст: Валерия Городецкая

    В иорданской провинции Эль-Карак группа вооруженных людей открыла огонь по людям, находившимся в церкви, сообщило агентство Petra.

    В результате стрельбы есть погибшие и раненые, передает РИА «Новости» со ссылкой на иорданское государственное агентство Petra. В сообщении иорданского Управления общественной безопасности отмечается, что ведется розыск причастных к нападению на церковь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в здании церкви мормонов в городе Гранд-Бланк в штате Мичиган произошла стрельба.

    Летом прошлого года мужчина устроил стрельбу по церкви в американском штате Мичиган.

    В 2024 году в Аммане произошла стрельба у посольства Израиля.

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    24 октября 2026, 15:45 • Новости дня
    Число арестованных по делу о кризисе инвестфондов в Турции достигло 114 человек

    Milliyet: Число арестованных по делу о фондах в Турции выросло до 114 человек

    Tекст: Мария Иванова

    В Турции правоохранительные органы взяли под стражу еще 15 подозреваемых, включая бывших топ-менеджеров крупных компаний, увеличив общее количество арестованных по делу об операциях на рынке капитала до 114 человек.

    В числе новых арестованных оказался бывший генеральный директор страховой компании Türkiye Sigorta и пенсионной компании Türkiye Hayat Emeklilik Таха Чакмак. Владелец холдинга Altınbaş Holding Нусрет Алтынбаш, на арест которого ранее выдали ордер, добровольно явился к следователям, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Milliyet.

    Суд постановил заключить под стражу 15 человек, таким образом, общее число арестованных по делу достигло 114. В четверг в рамках этого же расследования задержали бывшего советника президента Турции Эртана Айдына.

    Прокуратура Стамбула начала расследование операций на рынке капитала после резкого падения основного фондового индекса Стамбульской биржи BIST 100 в сентябре. Индекс потерял более 8% из-за массового вывода средств из инвестиционных фондов, вложивших значительную часть активов в низколиквидные акции.

    По информации властей, ранее было принято решение о ликвидации 131 фонда, принадлежащего семи управляющим компаниям. Совокупный объем активов этих фондов, насчитывавших около 456 тыс. инвесторов, приближался к 18 млрд долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг турецкие правоохранительные органы задержали бывшего советника президента Эртана Айдына в рамках расследования нарушений при операциях с инвестиционными фондами.

    В прошлом месяце министр юстиции Турции Акин Гюрлек сообщил о заморозке активов 46 компаний и 18 фондов по делу об отмывании денег на фоне биржевого кризиса.

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    23 октября 2026, 14:38 • Новости дня
    Храм XII века в Пскове передали РПЦ

    Преображенский собор из списка ЮНЕСКО в Пскове передали РПЦ

    Tекст: Мария Иванова

    Преображенский собор Спасо-Мирожского монастыря в Пскове, построенный в XII веке и включенный в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, передан в безвозмездное пользование Русской православной церкви, сообщила руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега).

    «Мирожский монастырь обратился в Росимущество с заявлением о передаче данных объектов [Преображенский собор и братские кельи Спасо-Мирожского монастыря] в безвозмездное пользование. Была запрошена позиция музея. Первоначально музей отказал, но в последующем дал свое согласие. Министерство культуры также согласовало передачу этого объекта в безвозмездное пользование Церкви», – заявила Чернега ТАСС.

    В результате объект, по ее словам, передан и теперь находится в безвозмездном пользовании монастыря. Процесс, как отметила игумения, происходил в порядке, установленном нормативными актами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре в храм на Саур-Могиле доставили ковчег с мощами святого благоверного великого князя Дмитрия Донского.

    В марте Арбитражный суд Москвы передал в собственность города две постройки на территории Русской православной старообрядческой церкви.

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    23 октября 2026, 13:08 • Новости дня
    Жертвами взрыва на частной шахте в Турции стали три человека

    TRT Haber: Число жертв взрыва на шахте в Турции увеличилось до трех человек

    Tекст: Мария Иванова

    Количество жертв взрыва на угольной шахте в турецкой провинции Зонгулдак возросло до трех человек.

    «Спасатели обнаружили тело последнего из пропавших после взрыва горняков. Это третий погибший рабочий», – передает РИА «Новости» сообщение телеканала TRT Haber.

    Взрыв произошел на частной шахте в уезде Гелик в пятницу утром. Ранее было известно о двух погибших и пяти пострадавших, двое из которых получили тяжелые травмы и были доставлены в больницу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу СМИ сообщили о гибели двух человек в результате взрыва на угольной шахте в турецкой провинции Зонгулдак.

    В 2024 году на западе Турции взрыв на заводе по производству взрывчатки привел к гибели 12 человек.

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    23 октября 2026, 09:45 • Новости дня
    Сотрудники ТЦК похитили священника УПЦ в Киеве

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В украинской столице сотрудники территориального центра комплектования (аналог военкомата) мобилизовали священника канонической Украинской православной церкви Максима Костюченко, сообщают украинские СМИ.

    Клирика храма Святого апостола и евангелиста Марка в Киеве похитили накануне вечером, передает ТАСС со ссылкой на украинскую прессу.

    Другие подробности канал не приводит.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца сотрудники ТЦК в Хмельницкой области мобилизовали настоятеля Свято-Михайловского храма канонической УПЦ Сергея Синюка. В прошлом месяце военкомы забрали в армию священнослужителя Виктора Денисова в день рождения. Летом в Житомирской области сотрудники ТЦК насильно забрали в армию другого священнослужителя канонической УПЦ.

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    25 октября 2026, 19:21 • Новости дня
    В Турции начали расследование из-за сообщений об отравлении россиян

    Власти турецкого Манавгата начали расследование массовых отравлений россиян

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти турецкого муниципалитета Манавгат начали расследование после сообщений о массовых пищевых отравлениях российских туристов в Сиде.

    «Мы начали расследование после этих сообщений. Запросили все здравоохранительные учреждения, в понедельник утром картина будет ясна», – сообщил собеседник РИА «Новости».

    Ранее ряд Telegram-каналов со ссылкой на путешественников сообщил о массовых отравлениях россиян в Турции. Туристы жаловались на рвоту, высокую температуру, диарею и судороги.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Роспотребнадзор запросил у турецких властей данные о массовом отравлении российских туристов в Аланье.

    В том же месяце местные власти опровергли информацию об инциденте в одном из отелей курорта.

    В июле ведомство обратилось к турецким коллегам на фоне тревожных сообщений о массовом заболевании соотечественников.

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    23 октября 2026, 11:45 • Новости дня
    При взрыве на шахте на севере Турции погибли два человека

    На севере Турции два человека погибли при взрыве на угольной шахте

    Tекст: Дарья Григоренко

    В результате взрыва на угольной шахте в турецкой провинции Зонгулдак погибли два человека и еще пятеро получили ранения, сообщили СМИ.

    Инцидент произошел на севере страны. «По предварительным данным, двое погибших, пятеро раненых», – передает РИА «Новости» сообщение турецкого телеканала TRT Haber.

    В настоящее время на месте происшествия продолжаются спасательные работы и выясняются причины произошедшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе газета Yeni Akit сообщила о двух пострадавших при взрыве на металлургическом заводе в турецкой провинции Самсун.

    Телеканал Caracol рассказал о 14 раненых при взрыве на шахте на западе Колумбии.

    В июле в управлении по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций пакистанской провинции Белуджистан заявили о гибели десятков людей при масштабном обвале горной породы в угольной шахте.

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    25 октября 2026, 17:33 • Новости дня
    Военкомы на Украине мобилизовали священника УПЦ

    Tекст: Ольга Иванова

    Сотрудники украинского военкомата в Чернигове задержали и мобилизовали протоиерея храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Павла Товстогона, сообщил Союз православных журналистов (СПЖ).

    «Сотрудники ТЦК (территориальных центров комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.) задержали в Чернигове клирика храма Рождества Христова протоиерея Павла Товстогона. Военкомы остановили машину священника… и забрали (в военкомат – ред.)», – приводит сообщение СПЖ РИА «Новости».

    По данным организации, инцидент произошел 11 октября. Попытки освободить протоиерея не увенчались успехом. Супруга священника Ксения Коваль опубликовала его фотографию в военной форме.

    Украинские власти проводят масштабные гонения на УПЦ. Местные власти запрещают ее деятельность, ссылаясь на связи с Россией. СБУ возбуждает уголовные дела против духовенства и проводит обыски в храмах в поисках доказательств «антиукраинской деятельности». В сентябре 2024 года Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий полностью запретить Украинскую православную церковь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу украинские СМИ сообщили о похищении сотрудниками военкомата священника УПЦ в Киеве.

    В начале месяца сотрудники ТЦК мобилизовали в Хмельницкой области настоятеля храма УПЦ с проблемами с сердцем.

    В прошлом месяце военкомы забрали в армию священнослужителя в день его рождения.

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    Европа пытается вклиниться в переговоры России и США

    Брюссель пытается закрепить своего официального представителя на будущих переговорах по урегулированию украинского кризиса. Европейские лидеры боятся остаться в геополитической изоляции после возможной трехсторонней встречи с участием лидеров России, США и Китая. Если Брюсселю удастся войти в пул главных переговорщиков, то в чем будет заключаться его тактика? И какую позицию европейского представителя сочтет конструктивной Россия? Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Украина опозорилась перед Китаем

      На встрече главы МИД Украины Андрея Сибиги с послом КНР Ма Шенкунем произошел конфуз в киевском духе: украинская протокольная служба напортачила с китайским флагом. Но это не криворожская школа дипломатии. Это другое.

    • Во Франции репетируют свержение Ле Пен

      В субботу французские школьники и погромщики при поддержке уже подзабытых «Желтых жилетов» дадут бой президенту Эммануэлю Макрону. Днем будет горячо, а ночью жарко. Есть мнение, что это репетиция революции, которая ждет Францию весной.

    • Грузия хочет от России чего-то большего

      Пост спецпредставителя премьера Грузии по отношениям с Россией, который пустовал больше года, занял статусный дипломат – замглавы МИД Георгий Зурабашвили. Кажется, в Тбилиси поняли намек Москвы. Чего добивается Россия в Грузии?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Как отдыхаем на День народного единства в ноябре 2026 года: выходные, рабочие дни и 4 ноября

      В 2026 году День народного единства, 4 ноября, выпадает на среду и будет нерабочим праздничным днем. Длинных выходных в начале ноября не получится: 2 ноября, понедельник, и 5–6 ноября, четверг и пятница, остаются рабочими. Зато во вторник, 3 ноября, рабочий день сокращается на один час как предпраздничный. Рассказываем, как отдыхаем в ноябре 2026 года, сколько будет рабочих и выходных дней, как оплачивается работа 4 ноября и можно ли присоединить к празднику несколько дней отпуска.

    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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