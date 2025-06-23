Мужчина устроил стрельбу по церкви в США

Tекст: Антон Антонов

Вооруженный мужчина открыл стрельбу, не входя внутрь. Пастор Бобби Келли-младший рассказал, что нападавший выстрелил по церкви несколько раз, передает РИА «Новости» со ссылкой на Detroit News.

Один из прихожан сбил нападавшего на грузовике Ford F-150, что дало охраннику возможность ликвидировать стрелка. Охранник получил огнестрельное ранение в ногу.

Многие прихожане не сразу поняли, что происходит, приняв выстрелы за строительный шум, службу продолжали до объявления эвакуации. Полиция установила личность нападавшего и ведет расследование обстоятельств произошедшего, уточняет Detroit News.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в церквях в США и ранее устраивали стрельбу. В 2017 году в баптистской церкви в городе Сазерленд-Спрингс на юге Техаса жертвами нападения стали 26 человек в возрасте от пяти до 72 лет, включая беременную женщину.



