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Тело российского туриста нашли в саду дома в Анталье
Местные жители нашли российского туриста Сергея Тремасова мертвым в Анталье
В турецкой Анталье в саду жилого трехэтажного дома обнаружено тело российского туриста Сергея Тремасова, сообщают турецкие СМИ.
В районе Гюзелоба округа Муратпаша местные жители увидели лежавшего без движения мужчину на территории трехэтажного дома и вызвали экстренные службы, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал Turizm News и турецкие СМИ.
«Прибывшие на место медики констатировали смерть гражданина России Сергея Тремасова. Его тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти», – пишут турецкие СМИ.
Уточняется, что россиянин прилетел в Анталью через местный аэропорт 10 июня, за 12 дней до обнаружения его тела.
Тело Тремасова доставлено в морг Института судебной медицины Антальи, где проведут вскрытие. Обстоятельства произошедшего и причины смерти мужчины продолжают выяснять следственные органы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне на популярном турецком курорте в районе Окурджалар медики нашли мертвым 50-летнего российского туриста в номере отеля.
В мае генконсульство России в Анталье подтвердило смерть 44-летнего российского туриста в номере отеля в Аланье.
Российский 62-летний турист Валдас Лабанаускас скончался на курорте Аланья в провинции Анталья.