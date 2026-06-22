Тело российского туриста нашли в саду дома в Анталье

Местные жители нашли российского туриста Сергея Тремасова мертвым в Анталье

Tекст: Антон Антонов

В районе Гюзелоба округа Муратпаша местные жители увидели лежавшего без движения мужчину на территории трехэтажного дома и вызвали экстренные службы, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал Turizm News и турецкие СМИ.

«Прибывшие на место медики констатировали смерть гражданина России Сергея Тремасова. Его тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти», – пишут турецкие СМИ.

Уточняется, что россиянин прилетел в Анталью через местный аэропорт 10 июня, за 12 дней до обнаружения его тела.

Тело Тремасова доставлено в морг Института судебной медицины Антальи, где проведут вскрытие. Обстоятельства произошедшего и причины смерти мужчины продолжают выяснять следственные органы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне на популярном турецком курорте в районе Окурджалар медики нашли мертвым 50-летнего российского туриста в номере отеля.

В мае генконсульство России в Анталье подтвердило смерть 44-летнего российского туриста в номере отеля в Аланье.

Российский 62-летний турист Валдас Лабанаускас скончался на курорте Аланья в провинции Анталья.