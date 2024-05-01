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    29 апреля 1918 года финские белые войска взяли Выборг, один из главных центров красных финнов. И тут же принялись вымещать свою ненависть к коммунистам. Но большинством жертв кровавой расправы стало обычное русское население города.

    20 комментариев
    1 мая 2024, 15:48 • Новости дня

    Российский турист скончался в Турции

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На турецком курорте Аланья в провинции Анталья скончался российский 62-летний турист Валдас Лабанаускас, сообщают местные СМИ.

    Лабанаускас находился в гостинице вместе с семьей, ему стало плохо, его жена позвонила в скорую помощь, передает ТАСС со ссылкой на газету Sabah.

    Медработники прибыли в отель, они доставили больного в медучреждение, но мужчину не удалось спасти.

    Тело отправили в морг Института судебной медицины Антальи, ведется расследование.

    В 2022 году в Анталье российский турист сорвался со скалы, когда пытался сделать фотографию, он погиб.

    30 апреля 2024, 17:55 • Новости дня
    Военный эксперт объяснил неразорвавшиеся суббоеприпасы от ракет ATACMS в Крыму

    Военный эксперт Леонков: При длительном хранении ракет в кассетной модификации суббоеприпасы становятся малоэффективными

    Военный эксперт объяснил неразорвавшиеся суббоеприпасы от ракет ATACMS в Крыму

    Tекст: Алёна Задорожная

    США передали Украине кассетную модификацию ракет ATACMS. Однако из-за того, что боеприпасы длительное время лежали на складе, суббоеприпасы дают сбой. При этом, если они не разорвались на земле, то фактически становятся минами, пояснил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Ранее в Крыму предупредили об опасности несдетонировавших суббоеприпасов американских ракет ATACMS.

    «У ракет ATACMS есть кассетная модификация. В этом случае боеприпас несет внутри себя отдельные компоненты со взрывчатым веществом – суббоеприпасы. И иногда эти компоненты падают на землю, не разорвавшись», – объяснил военных эксперт Алексей Леонков.

    По его словам, в данном случае такое большое число несдетонировавших суббоеприпасов объясняется тем, что ракеты, переданные Украине, было предоставлены со складов длительного хранения. «Как показывает практика, при длительном хранении кассетных боеприпасов их начинка становится малоэффективной», – продолжил спикер.

    «Однако сами суббоеприпасы, лежащие на земле, представляют серьезную угрозу, потому что фактически становятся минами. К ним нельзя даже прикасаться. В случае обнаружения такой «находки» необходимо вызывать саперов, которые либо обезвредят ее на месте при помощи специального колпака, либо каким-то образом перенесут ее на безопасное расстояние», – говорит специалист.

    Леонков уверен: за атакой ВСУ на Крымский полуостров вновь не последует никакой осуждающей реакции со стороны Запада. «Когда ракеты ATACMS передавались Украине, американцы сразу заявили, что использовать их можно только по украинским территориям. Но ведь те же Штаты отказываются признавать Крым частью России. Так что в их логике действия Киева можно только поощрить», – пояснил он.

    Резюмируя, Леонков подчеркнул – атака преследовала две цели. «Первая – запугать россиян. Вторая – посеять в головах наших граждан недоверие к действиям гражданских и военных властей страны», – заключил собеседник.  

    В Симферопольском районе Крымского полуострова остались несдетонировавшие суббоеприпасы американских ракет ATACMS, предупредил ранее глава региона Сергей Аксенов. Эти компоненты ракет находят в селе Донском и его окрестностях, отметил Аксенов в своем Telegram-канале. Тем, кто их обнаружил, не следует приближаться к ним, поднимать. Необходимо вызывать сотрудников МЧС и МВД.

    Напомним, ночью украинские военные ударили по Крыму ракетами ATACMS. Как сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, украинские боевики применили несколько баллистических ракет ATACMS для удара по Крыму – перед атакой на полуострове была объявлена тревога, перекрывался Крымский мост. Российская система ПВО отработала над Джанкоем и Симферополем, отразив все ракеты ВСУ.

    Газета ВЗГЛЯД допускала, что США тайно передали Украине партию из более чем ста дальнобойных ракет ATACMS, чтобы ВСУ вновь попытались нанести удары вглубь территории России.

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    30 апреля 2024, 20:13 • Новости дня
    Белый дом отказался признавать уничтожение шести ракет ATACMS российской ПВО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби не стал комментировать информацию о том, что шесть американских ракет ATACMS были сбиты средствами противовоздушной обороны (ПВО) России.

    «Я не могу подтвердить сообщения о том, что какие-либо из них (переданных Киеву ракет ATACMS) были сбиты», – сказал он в ходе брифинга, передает ТАСС.

    Он также отказался приводить конкретные данные о количестве поставленных Украине ракет ATACMS, отметив, что «оно существенное».

    Напомним, ночью украинские военные ударили по Крыму ракетами ATACMS, ПВО успешно отразила атаку.

    Глава Крыма Сергей Аксенов позднее предупредил, что в Симферопольском районе Крымского полуострова остались несдетонировавшие суббоеприпасы американских ракет ATACMS.

    Военный эксперт Леонков объяснил неразорвавшиеся суббоеприпасы от ракет ATACMS в Крыму.

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    30 апреля 2024, 16:24 • Новости дня
    Бывший американский разведчик рассказал о страхе США перед Россией

    Бывший американский разведчик: США хранят оружие в Польше, боясь его уничтожения на Украине

    Бывший американский разведчик рассказал о страхе США перед Россией
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    США держат технику на польской границе, опасаясь, что она будет уничтожена российскими войсками, как только пересечет границу с Украиной, заявил экс-разведчик американских ВС Скотт Риттер.

    В интервью YouTube-каналу Judging Freedom он отметил, что США на «собственном горьком опыте убедились, что как только она (техника) пересекает границу, русские ее взрывают», передает РИА «Новости».

    Поэтому Вашингтон боится посылать свои ударные ракеты, артиллерийские снаряды и новые бронемашины Киеву, заявил он. Риттер подчеркнул, что Россия сейчас так доминирует на поле боя, что там не уцелело бы даже «бесконечное» количество переданной Киеву военной техники.

    Ранее Риттер заявил, что Россия может уничтожить армии НАТО.

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    30 апреля 2024, 20:45 • Новости дня
    BI: Ошибка ВСУ помогла России продвинуться у Очеретино

    Business Insider: Ошибка ВСУ помогла России продвинуться у Очеретино

    BI: Ошибка ВСУ помогла России продвинуться у Очеретино
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    ВСУ допустили ошибку, которая позволила российским войскам провести успешное наступление у Очеретино, пишет Business Insider (BI).

    По данным BI, украинские войска совершили оплошность при ротации элитной 47-й механизированной бригады Украины и 115-й механизированной бригады в районе Очеретино, что позволило ВС России продвинуться вперед и взять под контроль большую часть населенного пункта, передает РИА «Новости».

    Ранее пленный ВСУ рассказал об обмане командования в Очеретино.

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    1 мая 2024, 09:18 • Новости дня
    Российские войска нанесли удар по штабу ВСУ в Одессе

    Подполье: ВС России ударили по штабу ВСУ в центре Одессы, прогремели три взрыва

    Российские войска нанесли удар по штабу ВСУ в Одессе
    @ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Минувшей ночью ВС России нанесли удар по штабу ВСУ в районе площади Куликово Поле в Одессе, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на коллег.

    По его словам, ночью в Одессе было три взрыва, второй в направлении площади Куликово Поле, где находится штаб «Пивдень», передает РИА «Новости».

    Он добавил, что к месту взрыва проехало много машин скорой помощи, территорию оцепили.

    Лебедев добавил, что в 23.40 прогремел мощный взрыв с последующей детонацией в районе порта в городе Черноморске.

    Ранее Лебедев сообщил, что российские военные нанесли удар по отелям с наемниками в Николаеве.

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    1 мая 2024, 10:14 • Новости дня
    Медведев поздравил с 1 Мая советским плакатом с Зеленским вместо Гитлера
    Медведев поздравил с 1 Мая советским плакатом с Зеленским вместо Гитлера
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев опубликовал в своих соцсетях поздравление с Праздником весны и труда с переделанным советским военным плакатом, на котором вместо Гитлера изображен президент Украины Владимир Зеленский.

    За основу взят плакат 1941 года «Каждый удар молота – удар по врагу» авторства карикатуристов Виктора Дени и Николая Долгорукова. На работе изображен рабочий, ударами по наковальне отправляющий снаряды в карикатурного Гитлера. В версии Медведева вместо немецкого фюрера изображен украинский лидер Владимир Зеленский.

    В поздравлении Медведев отметил, что Россия располагает всем необходимым для успеха и обязательно одержит победу.

    «У нас есть всё необходимое – технологический потенциал, рабочий опыт, стойкость и сила, наша верность Отечеству, глубокая историческая память и грамотно поставленные цели. Победа будет за нами!», – написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

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    30 апреля 2024, 16:58 • Новости дня
    Армения признала проблемы в отношениях с Россией
    Армения признала проблемы в отношениях с Россией
    @ Reisinger/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    В отношениях Еревана и Москвы есть некоторые проблемы, стороны работают над их решением, заявил армянский министр иностранных дел Арарат Мирзоян.

    В интервью телекомпании Al Jazeera Мирзоян сообщил, что Армения и Россия ведут диалог для решения имеющихся проблем, среди которых, по его словам, есть вопросы, «требующие полного взаимопонимания», передает ТАСС.

    Он также заявил, что Армения пока является членом Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и настаивает, чтобы механизмы организации работали.

    «ОДКБ – это военно-политический союз, который, как я уже сказал, призван защищать границы государств-членов. Отсутствие должного ответа вызвало вопросы в армянском обществе, и мы не хотим быть частью неблагополучного механизма. Мы пока являемся членом ОДКБ, но надо работать над тем, чтобы все механизмы, которые определены, работали, и в этом есть необходимость», – сказал он.

    Ранее Посол Армении в ЕС назвал самоубийством подрыв интересов России на Кавказе.

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    30 апреля 2024, 17:47 • Новости дня
    Столтенберг призвал изменить механизмы помощи Украине

    Столтенберг призвал изменить механизмы помощи Украине из-за неудач

    Столтенберг призвал изменить механизмы помощи Украине
    @ Ukraine Presidency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Североатлантическому альянсу необходимо изменить механизмы оказания помощи Киеву из-за допущенных ранее провалов, заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.

    По словам Столтенберга, НАТО нужна более надежная институциональная основа, чтобы обеспечить «предсказуемость, большую подотчетность и равномерное разделение бремени», передает ТАСС.

    Крупнейшими провалами в вопросе поддержки Украины он назвал большую задержку в одобрении Конгрессом США нового пакета помощи и невыполнение обещаний европейскими членами НАТО относительно объемов поставок снарядов.

    Столтенберг считает, что эти факторы пошатнули доверие Киева и стали главной причиной текущих неудач ВСУ на поле боя.

    Ранее НАТО увидело на фронте «последствия невыполнения обещаний» по поставкам оружия Киеву.

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    1 мая 2024, 07:58 • Новости дня
    Яркую вспышку «без взрывов» заметили над Украиной
    Яркую вспышку «без взрывов» заметили над Украиной
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    В ночь на среду жители нескольких регионов Украины видели в небе яркую вспышку «без взрывов», украинские СМИ считают ее «космическим явлением».

    Украинские СМИ сообщают, что «яркая вспышка» над Днепропетровской и Харьковской областями «была без взрывов». Ее также видели жители Полтавской и Сумской областей и «вероятно, ряда других» регионов страны. Официальной информации пока не поступало. СМИ предположили, что речь идет о метеоре или «другом космическом явлении», передает РИА «Новости».

    В апреле 2023 года в небе над Киевом также была замечена яркая вспышка, неизвестный объект был виден падающим с неба, а затем раздался звук взрыва.

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    30 апреля 2024, 17:58 • Новости дня
    AstraZeneca признала образование тромбов у пациентов из-за вакцины от COVID

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Британско-шведская фармкомпания AstraZeneca признала, что ее вакцина против коронавируса может вызывать тромбоз, пишет Telegraph со ссылкой на документы из коллективного судебного иска.

    На компанию подали иск, так как препарат нанес вред пациентам или привел к летальному исходу, передает РИА «Новости» со ссылкой на Telegraph.

    AstraZeneca представила в феврале суду документ, согласно которому вакцина «в очень редких случаях» может вызывать тромбоз с синдромом тромбоцитопении (TTS), причины таких побочных эффектов пока не установлены.

    Всего в Высокий суд Лондона поступил 51 иск, пострадавшие и их родственники требуют возместить ущерб в размере порядка 125 млн долларов. Первый иск подал в 2023 году Джейми Скотт, у которого после введения препарата образовался тромб и произошло кровоизлияние в мозг, что необратимо повредило этот орган.

    Тромбоз с синдромом тромбоцитопении провоцирует создание тромбов и снижению тромбоцитов.

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    1 мая 2024, 02:18 • Новости дня
    Захарова резко высказалась о заявлении польского министра об украинцах

    Захарова резко высказалась о призыве Польши к ЕС выдать Киеву украинцев призывного возраста

    Захарова резко высказалась о заявлении польского министра об украинцах
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко раскритиковала призыв Варшавы к ЕС выдать Киеву украинских граждан призывного возраста.

    Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш призвал ЕС выдать Киеву украинцев призывного возраста. Он сообщил, что Украина и ЕС ведут переговоры по данному вопросу, передает РИА «Новости».

    «Какие же редкостные мрази, – заявила Захарова в Telegram. – Готовы провернуть в коррупционно-политической мясорубке последнего украинца».

    Напомним, Косиняк-Камыш заявил, что польские власти готовы содействовать Украине в возвращении на родину украинских граждан призывного возраста. Он предупредил, что граждане Украины призывного возраста не смогут продлить право на пребывание в республике при отсутствии паспорта. В МИД Украины подтвердили информацию о распоряжении не оказывать консульские услуги военнообязанным гражданам за рубежом.

    Коментарии (9)
    1 мая 2024, 10:10 • Новости дня
    Эксперт: Стоимость техники на выставке трофеев в Москве достигла миллиардов долларов

    Эксперт Любчиков: Совокупная стоимость техники на выставке трофеев в Москве достигает миллиардов долларов

    Эксперт: Стоимость техники на выставке трофеев в Москве достигла миллиардов долларов
    @ Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Совокупная стоимость образцов военной техники, представленной на выставке трофеев на Поклонной горе в Москве, достигает миллиардов долларов, рассказал старший научный сотрудник Центрального музея вооруженных сил Андрей Любчиков.

    Как сообщил Любчиков, отвечая на соответствующий вопрос, речь идет о миллиардах долларов, передает ТАСС.

    По его словам, на выставке представлены 32 образца трофейной военной техники, которые были захвачены бойцами российской армии в зоне проведения СВО. Любчиков добавил, что в частности, представлены, американский танк Abrams, немецкий Leopard 2, бронемашина MaxxPro и БМП Bradley, британская Mastiff, БТР М113 и турецкий бронеавтомобиль BMC Kirpi, шведская БМП CV90, а также различные специализированные бронемашины.

    Также в шатрах на выставке представлены образцы стрелкового снаряжение украинских военнослужащих, вооружения, документы, карты, беспилотники.

    Ранее трофейный танк Abrams доставили на выставку на Поклонной горе.

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    30 апреля 2024, 16:35 • Новости дня
    У Майданова возник отек Квинке
    У Майданова возник отек Квинке
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Певцу Денису Майданову стало плохо в Центральном академическом театре Российской армии в Москве, сообщил его директор Захар Майданов.

    У певца произошла аллергическая реакция на принятие лекарств от пневмонии, хотя он принял те лекарства, которые ему прописал врач, сказал собеседник ТАСС.

    Чуть позже его состояние улучшилось, его осматривают врачи, решается вопрос о госпитализации. Директор пояснил, что у музыканта возник отек Квинке.

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    1 мая 2024, 12:39 • Новости дня
    Экс-сотрудник СБУ назвал спланированной операцией трагедию в Одессе

    Экс-сотрудник СБУ Прозоров назвал спланированной операцией трагедию в Одессе в 2014 году

    Экс-сотрудник СБУ назвал спланированной операцией трагедию в Одессе
    @ Андрей Боровский/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    События 2 мая 2014 года в Одессе официально считаются на Украине трагическим стечением обстоятельств, на деле же это было целенаправленной операцией, заявил бывший подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров.

    По его словам, это доказывает датированное концом апреля 2014 года письмо от тогдашнего главы СБУ Валентина Наливайченко Александру Турчинову, который в то время был исполняющим обязанности президента Украины, передает РИА «Новости».

    В нем были перечислены предложения по подавлению акций противников майдана на юге и востоке Украины, в том числе путем проведения масштабных военных операций с привлечением армии, рассказал Прозоров. «При этом четко прописано, что да, надо осознавать, что будут жертвы среди мирного населения и даже среди детей. Прямо черным по белому», – отметил он.

    События в Славянске (ДНР) и Одессе стали своего рода следствием таких документов, считает Прозоров. Трагедия же в Одессе стала своего рода «водоразделом», добавил он.

    В начале апреля в Москве заочно арестовали одного из организаторов поджога Дома профсоюзов в Одессе.

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    1 мая 2024, 13:38 • Новости дня
    ВС России поразили штаб оперативного командования ВСУ «Юг»
    ВС России поразили штаб оперативного командования ВСУ «Юг»
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Авиация, ракетные войска и артиллеристы Вооруженных сил России за прошедшие сутки поразили штаб оперативного командования украинской армии «Юг», а также живую силу и технику противника в 112 районах, сообщило Минобороны.

    Западная группировка войск улучшила положение по переднему краю и нанесла поражение живой силе и технике 14-й, 63-й механизированных, 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районах Загоруйковки Харьковской области, Ямполовки ДНР и Червоной Дибровы ЛНР, говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.

    Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, гаубица FН-70 производства Британии, орудие Д-20 и установка «Гвоздика».

    Подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и поразили живую силу и технику 72-й, 93-й механизированных, 92-й штурмовой и 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах Андреевки, Курдюмовки и Константиновки ДНР.

    ВСУ потеряли до 400 военнослужащих, семь автомобилей, две гаубицы Д-30, две станции РЭБ «Нота» и «Анклав», а также РЛС AN/TPQ-50 производства США.

    Военнослужащие Центральной группировки улучшили положение и нанесли поражение формированиям 24-й, 100-й механизированных и 142-й пехотной бригад ВСУ в районах Ленинского, Керамика и Очеретино ДНР.

    Отражено девять контратак штурмовых групп 23-й механизированной, 92-й штурмовой, 68-й и 71-й егерских бригад ВСУ в районах Новгородского, Соловьево, Семеновки, Нетайлово, Новокалиново, Шумов и Бердычей ДНР.

    Украинская сторона потеряла до 410 военнослужащих, танк, машину пехоты, бронемашину, три автомобиля, установку Dana 2 чешского производства, гаубицу М102 производства США, гаубицу «Мста-Б» и установку «Гвоздика».

    Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и поразили живую силу и технику 72-й механизированной бригады ВСУ и 108-й бригады теробороны в районах Луговского Запорожской области и Старомайорского ДНР.

    Потери ВСУ составили до 110 военнослужащих, два пикапа, гаубица FН-70 производства Британии, установка «Гвоздика» и станция РЭБ «Буковель-AD».

    Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ и 35-й бригады морской пехоты в районах Каменского Запорожской области, Ивановки и Степового Херсонской области.

    Противник потерял до 20 военнослужащих и гаубицу М777 производства США.

    Российская ПВО сбила за сутки 29 украинских дронов, пять авиабомб Hammer производства Франции и снаряд РСЗО «Ураган».

    Всего с начала спецоперации уничтожено 593 самолета, 270 вертолетов, 23 648 беспилотников, 509 ЗРК, 15 891 танк и других бронемашин, 1275 РСЗО, 9230 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 21 413 единиц спецтехники.

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      США обвинили Россию в намерении разместить в космосе ядерное оружие. Более того, разыграли спектакль в попытке доказать свое обвинение. Однако результат плачевный: постпред России в ООН Василий Небензя легко отбился благодаря просчетам в плане США. Что произошло в Совбезе?

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      Власти Молдавии приступили к предвыборной зачистке страны от оппозиции, которая ранее провела объединительный съезд в Москве. 2024 год – год битвы между Россией и НАТО за Молдавию, и ставки в этой битве очень высоки.

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    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

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