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    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Зачем Европа пытается помешать России в Арктике

    Выгнать Россию, Китай и другие страны, готовые использовать СМП на общих основаниях, Европа не может. Зато может взять Арктику под прицел, не позволяя другим использовать преимущества СМП, которые становятся все более привлекательными в условиях затяжного ближневосточного кризиса.

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Легализация онлайн-казино – путь к разорению государства

    Иногда люди верят, что индустрия порока после ее легализации перестанет быть рассадником криминала, а бандиты, поставлявшие запретные услуги, превратятся в почтенных бизнесменов, платящих налоги и отчисляющих на благотворительность. Как показывает опыт, это не так.

    8 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков США превращают Филиппины в антикитайский таран

    Чем глубже американское присутствие, тем больше шансов, что первый удар Китая придется по филиппинской территории. Кто бы ни победил в большой игре, тарану будет хуже всех.

    3 комментария
    28 октября 2026, 14:19 • Новости дня

    Путин отметил попытки Запада загнать Африку в долговую кабалу

    Путин отметил попытки Запада загнать Африку в долговую кабалу
    @ Сергей Бобылев/Фотохост-агентство саммита и форума/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин на форуме Россия – Африка заявил об активных попытках западных стран вернуть африканские государства в долговую кабалу.

    Запад навязывает африканским странам финансовые ресурсы на невыгодных условиях. Об этом президент Владимир Путин сообщил на пленарной сессии экономического и гуманитарного форума Россия – Африка в Москве, пишет РИА «Новости».

    «Фиксируются активные попытки западных стран загнать африканцев обратно в долговую кабалу, навязать им столь необходимые финансовые ресурсы на грабительских условиях, вынуждающих впоследствии многократно переплачивать, чтобы закрыть задолженность в ущерб долгосрочным планам в области развития», – заявил Путин и отметил укрепление суверенитета и рост влияния Африки на мировой арене.

    «Происходит новое пробуждение континента, укрепляется его суверенитет, растет влияние и авторитет на мировой арене. И главное, у африканцев есть непреклонная воля отстаивать свои интересы», – подчеркнул российский лидер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин открыл серию мероприятий в рамках третьего саммита Россия – Африка в Москве.

    Накануне глава государства назвал Африку континентом будущего. А помощник президента Юрий Ушаков сообщил о приглашении на форум около 4 тыс. российских и африканских предпринимателей.

    27 октября 2026, 22:44 • Новости дня
    Юшков: Путин предложил быстрый способ выхода из мирового энергетического кризиса
    Юшков: Путин предложил быстрый способ выхода из мирового энергетического кризиса
    @ Степан Пугачев/photo.roscongress.ru

    Tекст: Олег Исайченко

    В возникшем в мире энергетическом кризисе виноваты недальновидные политические решения стран Запада. Поэтому предложенная Владимиром Путиным на саммите ФСЭГ деполитизация энергетики позволит полнее использовать ресурсы стран-экспортеров для сокращения дефицита топлива, стабилизации мирового рынка и снижения цен на нем, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Игорь Юшков. Во вторник в России прошел восьмой саммит Форума стран – экспортеров газа.

    «Владимир Путин в своей речи четко обозначил: те политические шаги, которые предпринимают западные страны, провоцируют масштабный энергетический кризис. То есть они действительно роют яму сами себе, причем европейцы начали делать это еще задолго до 2022 года», – сказал Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ.

    Эксперт напомнил, что тогда ЕС активно запугивал энергетические компании «зеленой повесткой», из-за чего возник дефицит предложения углеводородов на международном рынке. Позже ситуация усугубилась после отказа Старого Света от российского сырья. «То есть президент выразил объединительную для стран-экспортеров мысль: политические решения, принимаемые Западом, создают проблемы для всего мирового рынка», – уточнил он.

    «Соответственно, деполитизация энергетики необходима – с этим согласны все участники Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ). Озвучивая эту мысль, Россия еще раз показывает, что готова работать на энергетическом рынке, не оглядываясь на политические распри. Более того, наш стратегический потенциал может стать стабилизирующим фактором для всего мира», – добавил собеседник.

    «Наша страна, как правильно отмечает глава государства, способна закрыть часть образовавшегося дефицита газа и нефти. Возврат России на рынок дизеля наглядно показал, что отечественный потенциал позволяет в рекордные сроки способствовать снижению стоимости сырья. Если нам не будут мешать санкциями, то положительная динамика продолжится», – говорит эксперт.

    При этом, отмечает Юшков, Москва не забывает и об экологии, продвигая по-настоящему полезные для природы инициативы. «Газ на сегодня – самый чистый вид ископаемого топлива. Он также не отличается особой дороговизной, а значит, большое количество стран могут позволить себе его закупку. Таким образом, Россия вносит вклад и в сокращение энергетической бедности в мире», – рассуждает он.

    И это разительно отличает Москву от Европы, которая использовала тему экологии для продвижения собственной политической повестки. «Навязывая планете «зеленую повестку», Брюссель преследовал сугубо личные цели, а именно – снизить зависимость от внешних поставщиков энергоносителей», – заключил Юшков.

    Напомним, в России прошел восьмой саммит Форума стран-экспортеров газа. По итогам встречи была принята Московская декларация, в которой стороны договорились создать механизмы реагирования на кризисы на газовом рынке. В ходе пленарного заседания делегации обсудили роль сырья в обеспечении глобальной энергетической безопасности и вопросы дальнейшего укрепления сотрудничества для гарантий надежных поставок этого топлива на мировые рынки.

    Выступая на заседании, Путин отметил, что форум изначально задумывался как экспертно-аналитическая площадка для обмена опытом, оценки и прогнозирования газового рынка. «Такая открытость, ясность, объективность оценок очень важны как для производителей, так и для потребителей газа», – сказал президент.

    Он также напомнил, что Россия занимает первое место в мире по запасам природного газа и располагает уникальным комплексом для его переработки. «Эту мощную ресурсную, научную, индустриальную базу мы используем для роста национальной экономики и одновременно выступаем ответственным поставщиком газа за рубеж, надежным, предсказуемым партнером», – подчеркнул Путин.

    Кроме того, глава государства указал, что Европа, пытаясь вытеснить Россию с мирового газового рынка, в итоге сама нанесла удар по своей промышленности и социальной сфере. «Вы знаете, в России есть такая поговорка: не рой другому яму, а то сам в нее попадешь. Вот именно это, на мой взгляд, сегодня и произошло в странах Евросоюза», – добавил он.

    В завершение выступления президент пригласил делегатов саммита в следующем году вновь посетить Москву на десятый международный форум «Российская энергетическая неделя», чтобы продолжить дискуссию и обсудить конкретные проекты сотрудничества.

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    28 октября 2026, 03:24 • Новости дня
    Финский профессор назвал дипломатической победой Путина звонок Стубба

    Профессор Форсберг: Звонок Стубба стал дипломатической победой Путина

    Финский профессор назвал дипломатической победой Путина звонок Стубба
    @ Kremlin Pooll/via Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Звонок президента Финляндии Александера Стубба и премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стёре президенту России Владимиру Путину является дипломатической победой Москвы, считает профессор международной политики Университета Тампере Туомас Форсберг.

    «Стубб и Стёре позвонили, то есть перестали молчать и первыми уступили. Это уже дипломатическая победа для Путина», – заявил профессор газете Helsingin Sanomat.

    По его словам, теперь есть риск того, что часть лидеров европейских стран почувствует себя вне информационного потока. Он напомнил, как Стубб неоднократно заявлял о важности совместных действий стран Европы в украинском вопросе, чтобы все контакты были скоординированы, однако первым нарушил этот принцип.

    Форсберг отметил, что из-за этого появится возможность «еще большему числу европейских лидеров налаживать контакты с Россией еще более нескоординированным образом и обсуждать вопросы, которые уже не так сильно связаны с миром на Украине».

    Ранее Стубб оправдал звонок Путину, заявив, что переговоры по Украине рушились. Поэтому он и премьер Норвегии поговорил по телефону с российским лидером, а целью звонка была передача послания Украины относительно предстоящих мирных переговоров в Абу-Даби.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил о договоренности президентов России и Финляндии, а также премьера Норвегии при необходимости провести новые переговоры.

    Ушаков заявил о передаче Путиным лидерам двух стран информации о возможности приезда Владимира Зеленского в Москву для прямых переговоров.

    Агентство Bloomberg сообщило о планах Путина, Стубба и Стёре обсудить перспективы мирного урегулирования на Украине.

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    28 октября 2026, 11:54 • Видео
    Хуситы ударили планету по больному месту

    Один из ключевых нефтепроводов Саудовской Аравии подвергся ударам со стороны движения хуситов, инициатива в этой войне по-прежнему принадлежит им. И они как будто уговаривают США вмешаться.

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    28 октября 2026, 06:18 • Новости дня
    The Telegraph: Звонок Стубба и Стере Путину расколол Европу
    The Telegraph: Звонок Стубба и Стере Путину расколол Европу
    @ CORNELIUS POPPE/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Переговоры президента России Владимира Путина с лидерами Финляндии и Норвегии вызвали раскол среди лидеров европейских стран, раскритиковавших их за действия без общего консенсуса.

    Мирные переговоры президента России Владимира Путина с главами Финляндии и Норвегии вызвали раскол среди европейских стран. Другие главы стран Европы раскритиковали Александера Стубба и Йонаса Гар Стёре за попытки действовать в одиночку без согласия остальной Европы.

    «Другие лидеры континента раскритиковали эту пару за то, что они «действовали в одиночку» без европейского консенсуса, а Россия заявила, что это всего лишь попытка получить роль в переговорном процессе», – пишет The Telegraph.

    Усилия финского и норвежского лидеров были направлены на то, чтобы оставить европейский след в мирном процессе, как опасаются многие, склонился в пользу России из-за все более непредсказуемого поведения Дональда Трампа, отмечается в статье.

    «Судя по всему, телефонный разговор между лидерами вбил клин между европейскими сторонниками Украины, что вызвало немалую радость Путина», – подчеркивает газета.

    Для проведения очередного раунда переговоров, который должен пройти в следующем месяце в Абу-Даби, американский лидер отменил санкции на экспорт российского топлива и пообещал закупить тысячи баррелей дизельного топлива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент России провел телефонный разговор с президентом Финляндии Александером Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре.

    Помощник президента России Юрий Ушаков заявил о передаче Путиным лидерам двух стран информации о возможности приезда Владимира Зеленского в Москву для прямых переговоров.

    Финский профессор назвал дипломатической победой Путина звонок Стубба.

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    28 октября 2026, 09:35 • Новости дня
    МИД заявил о планах создать российский морской хаб на востоке Африки

    Рябков сообщил о планах создать российский портовый хаб на востоке Африки

    Tекст: Мария Иванова

    Россия ведет дискуссии о размещении на восточном побережье Африки портового хаба в рамках транспортного маршрута «Север – Юг», заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

    «В конкретном плане ведем, среди прочего, речь о размещении российского портового транспортно-логистического хаба на восточном побережье Африки как части международного транспортного коридора «Север – Юг»», – сказал Рябков на сессии саммита «Россия – Африка», передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в Москве стартовал третий саммит «Россия – Африка».

    Во вторник официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила об успешной работе государств над упрощением визового режима.

    В понедельник помощник российского президента Юрий Ушаков анонсировал приезд около 4 тыс. предпринимателей на экономический и гуманитарный форум.

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    28 октября 2026, 00:00 • Новости дня
    Ливия призвала нефтяные компании России вернуться в страну

    Путин обсудил сотрудничество с главой президентского совета Ливии

    Ливия призвала нефтяные компании России вернуться в страну
    @ Скриншот с видео пресс-службы Кремля

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин на полях саммита Форума стран – экспортеров газа в Москве провел переговоры с председателем президентского совета Ливии Мухаммедом Менфи.

    Глава российского государства отметил, что взаимодействие двух стран на многосторонних площадках позволяет сообща вырабатывать меры по обеспечению глобальной энергобезопасности, сообщается на сайте Кремля.

    «Мы по-прежнему уверены, что расширение сотрудничества с Россией является для нас очень важным выбором и служит интересам Ливии», – заявил Менфи, подчеркнув, что страна сталкивается с давлением со стороны Запада из-за контактов с Москвой.

    Председатель президентского совета Ливии выразил надежду на возвращение российских нефтяных компаний для развития этого сектора экономики. Он также отметил важность расширения сотрудничества в военной сфере и сфере безопасности.

    «Мы заинтересованы в реализации инициатив, у нас есть много сфер сотрудничества: энергетика, газ, инфраструктура, восстановление, а также сфера безопасности и военная сфера. Мы надеемся, что российские нефтяные компании вернутся в Ливию и окажут влияние на развитие этого жизненно важного сектора нашей страны. Присутствие в нашей делегации Министра нефти – это важный шанс для того, чтобы начать прямые переговоры с его российским визави и запустить этот процесс», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник участники восьмого саммита Форума стран – экспортеров газа приняли Московскую декларацию.

    Путин отметил вклад Ливии в стабильность газового рынка и назвал результативным саммит ФСЭГ.

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    28 октября 2026, 12:02 • Новости дня
    Эксперт: Конфликты между спонсорами Украины ослабляют противника

    Политолог Ткаченко: России выгодны конфликты в стане спонсоров Украины

    Эксперт: Конфликты между спонсорами Украины ослабляют противника
    @ STT-Lehtikuva/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Осознание будущего поражения Киева и Брюсселя в конфликте с Россией заставляет Европу искать пути выхода из ситуации. Лидеры стран ЕС пытаются переложить на коллег ответственность за провал, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее в Европе раскритиковали Хельсинки и Осло за диалог с Москвой.

    «Европейские лидеры постепенно утверждаются в понимании того, что конфликт с Россией проигран. Более того, они начинают осознавать, что побежденной стороной является не только Украина, но и вся Европа», – отметил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    Спикер указал: ситуация заставляет политиков, находившихся в авангарде помощи Украине, стремиться переложить на других ответственность за будущее поражение. «Власти ряда стран Европы пытаются сделать так, чтобы проигравшим считали любое другое государство, но не их. Происходящее вносит сумятицу в так называемый европейский стан, который они сами еще недавно пытались представить монолитом», – продолжил аналитик.

    Собеседник спрогнозировал, что большинство европейских лидеров, истеблишмента и общественности единогласно назовут виновными в провале руководство Евросоюза, а также персонально председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и главу евродипломатии Каю Каллас.

    «При этом в Европе есть и другие кандидаты на роль виноватого. Прежде всего – Германия. Что касается Финляндии, то до 2022 года она не очень охотно шла на обострения с Россией. Теперь Хельсинки боится подведения итогов конфликта, что заставляет финского лидера Александра Стубба идти на диалог с Москвой», – детализировал политолог.

    Кроме того, добавил спикер, у Европы заканчиваются средства на содержание Украины, что также вынуждает лидеров стран ЕС следовать по пути сворачивания конфликта. «Экономическая ситуация и политический раскол в Европе, внутренние конфликты в стане спонсоров ВСУ выгодны России – они ослабляют противника», – подчеркнул Ткаченко.

    Аналитик также пока скептически оценивает попытки европейских политиков прийти к единому мнению относительно переговорного процесса по Украине. «Главный вопрос состоит в том, кто будет формировать консолидированную позицию. Если полномочия будут делегированы Еврокомиссии, то это приведет Европу в очередной тупик. Небольшие шансы на успех могут появиться, если процесс будет инициирован со стороны отдельных акторов, например – Средиземноморских стран», – пояснил собеседник.

    По его словам, лакмусовой бумажкой изменения европейской позиции по диалогу с Россией станет запуск дискурса в Европе о снятии санкций и размораживании активов. «Москва вряд ли начнет полноценное общение с Брюсселем по содержанию двусторонних отношений на фоне действующих рестрикций», – резюмировал Ткаченко.

    Ранее стало известно, что переговоры президента России Владимира Путина с финским коллегой Александром Стуббом и премьером Норвегии Йонасом Гаром Стере вызвали раскол среди лидеров европейских стран. Политики подверглись критике за действия без общего консенсуса.

    «Другие лидеры континента раскритиковали эту пару за то, что они «действовали в одиночку» без европейского консенсуса, а Россия заявила, что это всего лишь попытка получить роль в переговорном процессе», – пишет The Telegraph.

    Усилия финского и норвежского лидеров были направлены на то, чтобы оставить европейский след в мирном процессе, который, как опасаются многие, склонился в пользу России из-за все более непредсказуемого поведения главы Белого дома Дональда Трампа, отмечается в статье.

    Премьер Дании Метте Фредериксен также подверглась резкой критике в скандинавской прессе из-за недовольства общением европейских политиков с Путиным. Обозреватели Aftenposten указали, что прямые контакты лидеров скандинавских стран с Москвой имеют критическое значение для поддержания региональной безопасности.

    «Помолчи, Метте. Дипломатия требует сложных решений, а не громких лозунгов», – говорится в публикации. Авторы статьи подчеркивают, что публичные нотации со стороны Копенгагена лишь усложняют выстраивание прагматичного диалога.

    Накануне Путин провел телефонный разговор со Стуббом и Стере по их инициативе. Стороны обсудили урегулирование украинского кризиса. Российский президент изложил свою оценку ситуации и назвал условия достижения справедливого долгосрочного мира.

    Газета ВЗГЛЯД объясняла, что обращение европейских лидеров к Москве свидетельствует об их стремлении вернуться к диалогу после успехов России на поле боя. При этом Путин продвигает дипломатическую линию, что урегулирование невозможно без учета российских интересов в сфере безопасности.

    Тема отношений с Европой была затронута и в ходе выступления Путина на пленарной сессии XХIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в начале октября, сообщает Кремль. «У нас нет никаких предварительных условий для возобновления и восстановления отношений с Европой в целом либо с конкретными европейскими странами», – отметил тогда российский лидер.

    «Некоторые политики говорят: нет, нельзя допустить, чтобы Россия сотрудничала с какими-то отдельными странами, нужно всем вместе; нельзя допустить, чтобы какая-то из европейских стран выстраивала диалог с Россией. Это диктат больше, чем во времена Советского Союза, я уже об этом говорил. Но там хоть было единое государство, и союзные республики были частью единого, на самом деле строго централизованного государства. В Евросоюзе вроде такого нет в теории, а на практике есть. Кто-то запрещает отдельным странам выстраивать отношения с Россией сегодня. Нам никто не запрещает, мы готовы», – добавил он.

    Также Путин прокомментировал предложение модератора дискуссии внести раскол в мнимое единство европейских стран: «Да не надо, они сами развалятся», – пояснил президент.

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    28 октября 2026, 11:08 • Новости дня
    Стере описал разговор с Путиным как спокойный и без споров

    Премьер Норвегии Стере: Разговор со Стуббом и Путиным прошел без споров

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что полуторачасовой телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным и лидером Финляндии Александром Стуббом прошел спокойно, стороны лишь изложили свои позиции.

    «Это не был разговор, где вспыхивали бы ожесточенные споры, стороны высказывались поочередно», – сказал Стере в эфире телерадиокомпании NRK.

    По его словам, общение велось с переводом с английского на русский и обратно. Норвежский премьер охарактеризовал беседу как профессиональную и содержательную, отметив, что обсуждалась в основном текущая ситуация.

    Как ранее сообщали в Кремле, Владимир Путин в ходе разговора дал оценку обстановке в зоне конфликта на Украине и напомнил о его первопричинах. Кроме того, стороны затронули тему встреч спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Петербурге и Осло.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду издание The Telegraph написало о расколе в Европе из-за звонка финского и норвежского лидеров Владимиру Путину.

    Дмитрий Песков заявил об отсутствии запросов на новые контакты с президентом России от других европейских политиков.

    Во вторник помощник главы российского государства Юрий Ушаков сообщил о договоренности провести новые переговоры при необходимости.

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    28 октября 2026, 09:05 • Новости дня
    Третий саммит Россия – Африка открылся в Москве

    Третий саммит Россия – Африка начался в Москве

    Третий саммит Россия – Африка открылся в Москве
    @ Александр Кряжев/Фотохост-агентство саммита и форума/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В Москве стартовал третий саммит Россия – Африка, в котором подтвердили участие 48 африканских стран.

    Мероприятие продлится до 29 октября. В первый день саммита будут обсуждаться вопросы экономики, агропромышленности, образования, медицины, искусственного интеллекта и технологической кооперации. Также на повестке энергетический диалог, атомные технологии, медиа и сотрудничество на международных площадках, передает РИА «Новости».

    Программу завершит пленарное заседание. По словам помощника президента Юрия Ушакова, 22 африканских государства будут представлены на уровне глав государств. Основная цель саммита – расширение сотрудничества во всех сферах и содействие укреплению суверенитета стран Африки.

    Первый саммит Россия – Африка прошел в октябре 2019 года в Сочи, второй состоялся в июле 2023 года в Петербурге.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин открыл серию мероприятий третьего саммита Россия – Африка в Москве.

    В понедельник помощник главы государства Юрий Ушаков сообщил о торжественном приеме от имени Владимира Путина в честь участников саммита в Грановитой палате Кремля 28 октября.

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    28 октября 2026, 09:40 • Новости дня
    Трамп заявил о прогрессе в мирном урегулировании на Украине

    Трамп заявил о значительном прогрессе в мирном процессе на Украине

    Трамп заявил о прогрессе в мирном урегулировании на Украине
    @ Ron Sachs/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил о продвижении в украинском урегулировании и скорой встрече с президентом России Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским.

    «Мы добиваемся значительного прогресса <...> (в мирном процессе)», – заявил Трамп.

    Американский лидер добавил, что ожидает в скором времени встречи с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.передает РИА «Новости».

    Накануне президент России провел телефонный разговор с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьером Норвегии Йонасом Гаром Стере. Они обсудили недавние переговоры в Осло и визит спецпосланника главы Белого дома Стива Уиткоффа в Петербург.

    В понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что решение о возобновлении трехсторонних переговоров России, США и Украины не подразумевает ограничений в боевых действиях.

    Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф выразил надежду, что переговоры с Путиным станут шагом к урегулированию.

    Ранее помощник президента Юрий Ушаков сообщил о готовности России возобновить переговоры с США и Украиной в ноябре.

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    27 октября 2026, 21:41 • Новости дня
    В Кремле оценили разговор Путина с лидерами Норвегии и Финляндии

    Песков назвал важным разговор Путина со Стуббом и Стере

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Россия считает очень важным телефонный разговор президента Владимира Путина с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Это важный разговор. Всегда лучше доводить позицию друг до друга от первоисточника. Норвегия и Финляндия являются нашими соседями, приграничными государствами. И для нас очень важно, что эти государства решили говорить», – приводит ТАСС заявление Пескова Первому каналу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Владимир Путин обсудил возобновление переговоров по Украине в ходе телефонного разговора со Стуббом и Стере.

    В ходе беседы с представителями Европы президент России выразил готовность принять Владимира Зеленского в Москве.

    Позже помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил о договоренности Владимира Путина, Александра Стубба и Йонаса Гара Стере провести при необходимости новые переговоры.

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    27 октября 2026, 21:50 • Новости дня
    Путин: Россия впервые приняла на стажировку госслужащих Мозамбика

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин на переговорах с главой Мозамбика Даниэлом Шапу заявил, что Москва впервые приняла на стажировку государственных служащих этой страны.

    «Традиционно тесные связи в сфере образования. В этом году мы впервые приняли на стажировку мозамбикских госслужащих», – цитирует Путина ТАСС.

    Российский лидер подчеркнул стабильный рост квот для обучения мозамбикских студентов в российских вузах за счет средств федерального бюджета.

    «Как известно, весной этого года МЧС России доставило гуманитарную помощь в качестве содействия в преодолении последствий паводков и наводнений, вызванных циклоном «Гезани», – указал президент.

    Во вторник Путин провел встречу с главой Мозамбика Даниэлом Шапу в Москве.

    В прошлом месяце российский лидер и президент ЮАР Сирил Рамафоса провели двусторонние переговоры на саммите БРИКС в Нью-Дели.

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    27 октября 2026, 22:11 • Новости дня
    Африканские священники прибыли в Москву на саммит Россия – Африка

    Tекст: Вера Басилая

    Делегация африканского духовенства прибыла в Москву для участия в мероприятиях Русской православной церкви, приуроченных к саммиту Россия – Африка.

    «По благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Москву прибыла делегация духовенства из стран пастырской ответственности Патриаршего экзархата Африки. Шестнадцать делегатов из десяти стран Африканского континента примут участие в приуроченных к третьему саммиту Россия – Африка мероприятиях», – сообщили в Патриаршем экзархате Африки РПЦ.

    В состав делегации входят клирики экзархата из ЮАР, Замбии, Нигерии, Кении, Уганды, Танзании, Камеруна, ЦАР и Кот-д`Ивуара. В их числе руководители 13 африканских образовательных центров и приютов РПЦ, передает РИА «Новости».

    Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия – Африка проходят в Москве 28–29 октября.

    Экзархат Африки был образован решением Священного синода РПЦ 29 декабря 2021 года. В настоящее время он присутствует в 39 странах континента, в него входят 370 общин и приходов, в которых служат 270 клириков. Экзархат также содержит 13 образовательных учреждений в Кении, Уганде, Танзании, ЦАР и ДРК, которые посещают 2213 учеников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Центрально-Африканской Республики Фостен-Арканж Туадера прибыл в Москву для участия в третьем саммите Россия – Африка.

    Президент Мавритании Мохамед Ульд Шейх Эль Газуани прилетел в российскую столицу.

    Председатель комиссии Африканского союза Махмуд Али Юсуф прибыл в Москву.

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    27 октября 2026, 20:19 • Новости дня
    Путин и Пезешкиан обсудили сотрудничество России и Ирана в нефтегазовой сфере

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан на встрече обсудили развитие взаимодействия двух стран в нефтегазовой отрасли.

    «Энергетическое сотрудничество, развитие взаимодействия в сфере нефти и газа, расширение экономических обменов и использование взаимного потенциала для продвижения работы над совместными проектами были среди тем на переговорах двух президентов», – передает РИА «Новости» сообщение офиса иранского президента.

    Отмечается, что главы государств обсудили двусторонние отношения и подтвердили необходимость развития сотрудничества в политической и торгово-экономической сферах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент России Владимир Путин заявил о приближении количества иранских студентов в российских вузах к 10 тыс. человек.

    Напомним, президент Ирана Масуд Пезешкиан прибыл в Кремль на переговоры с Владимиром Путиным.

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    27 октября 2026, 21:59 • Новости дня
    Президент Мозамбика назвал Россию другом и братом

    Президент Мозамбика Даниэл Франсишку Шапу назвал Россию братом

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Глава Республики Мозамбик Даниэл Франсишку Шапу на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил, что Россия является другом и братом для его страны.

    «Помимо участия в саммите, еще раз хотел бы подчеркнуть нашу приверженность дружбе и сотрудничеству с Россией. Россия для нас друг и брат. И ваш народ является братским народом», – цитирует Шапу РИА «Новости».

    Глава Мозамбика также отметил важность саммита Россия – Африка, подчеркнув, что он укрепляет прочные связи России с африканским континентом.

    Кроме того, Шапу поблагодарил Россию за содействие в борьбе с последствиями наводнений в Мозамбике. В начале года республика пережила масштабные наводнения. По данным российского посольства, жертвами стихии стали 122 человека, пострадали более 720 тысяч. Наиболее серьезно пострадали южные и центральные провинции страны, где потребовалась масштабная гуманитарная помощь и проведение аварийно-спасательных работ.

    Во вторник Путин провел встречу с главой Мозамбика в Москве. Шапу заявил о намерении развивать отношения с Россией в сфере экономики.

    В понедельник заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал Мозамбик надежным и проверенным временем партнером России в Африке.

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    28 октября 2026, 05:32 • Новости дня
    Дмитриев высказался о критике премьера Дании на беседу Путина со Стуббом и Стере

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Спецпредставитель президента России и глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что диалог восторжествует, так он прокомментировал недовольство премьер-министра Дании Метте Фредериксен разговором лидеров Финляндии и Норвегии с президентом Владимиром Путиным.

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами прокомментировал реакцию датского премьера на контакты европейских политиков с Москвой, передает РИА «Новости».

    «Она заслуживает потери Гренландии. Поджигатели войны потерпят поражение. Диалог восторжествует», – написал Дмитриев в соцсетях.

    Таким образом он отреагировал на видеофрагмент интервью Метте Фредериксен. Ранее она пожаловалась на то, что президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере не согласовали свой телефонный разговор с Владимиром Путиным с другими странами Европы.

    Беседа российского лидера с главами Финляндии и Норвегии состоялась во вторник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал очень важным телефонный разговор президента Владимира Путина с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере.

    Фредериксен заявила об отсутствии согласования беседы с европейскими союзниками.

    Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил о договоренности политиков при необходимости провести новые переговоры.

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