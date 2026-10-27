Президент Мозамбика выразил желание укреплять экономические связи с Россией

Президент Мозамбика Шапу выразил желание укреплять экономические связи с Россией

Tекст: Тимур Шайдуллин

Шапу, который прибыл в Москву для участия в восьмом саммите Форума стран – экспортеров газа и в третьем саммите Россия – Африка, отметил, что планирует укреплять экономические связи с Россией, передает ТАСС.

«Сотрудничество России и Мозамбика имеет давнюю историю, оно зародилось в годы национально-освободительной борьбы», – заявил политик на пресс-конференции в Москве.

По словам главы государства, главная цель его визита заключается в расширении торгово-экономического взаимодействия России и Мозамбика. Африканская страна планирует увеличивать объемы добычи и экспорта газа, поэтому страну интересует профильный российский опыт. Среди других перспективных направлений партнерства названы сельское хозяйство, образование и высокие технологии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал Мозамбик надежным и проверенным временем партнером России в Африке.

В начале месяца посол республики в Москве Жозе Матеуш Муария Катупха пригласил российские компании принять участие в строительстве гидроэлектростанций.

В прошлом году Шапу объявил о планах расширять взаимодействие с Москвой для борьбы с терроризмом и укрепления безопасности.